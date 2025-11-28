|
Smartphony za obzvlášť výhodné ceny. Prohledali jsme obchody na Black Friday
KVÍZ: Majitelé iPhonů budou mít s tímto kvízem problémy. Ostatní budou ve výhodě
Zařízení s Androidem někdy měl v ruce snad každý z vás. Otestujte si své znalosti nejpopulárnějšího systému pro smartphony.
Americký souboj. Nejlepší iPhone má vážného soupeře za lepší peníze
Špičkové iPhony už mají několik let vážného domácího soupeře: i smartphony Pixel mají americký původ. Jak Apple, tak Google jdou u svých modelů vlastní cestou, jejich světy se ale v posledních letech...
Čekali jste na špičkový mobil s obří baterií? Tak tady je
Nový smartphone OnePlus 15 zamířil na český trh a my jej již nějakou dobu testujeme. Novinka láká především na ohromnou baterii a drtivý výkon, zaujme však i několika detaily.
Padla jedna z největších bariér mezi iPhony a androidy
Google nečekaně přidal možnost do svých telefonů série Pixel posílat a přijímat soubory z iPhonů. Po dlouhou dobu šlo přitom o jednu z největších překážek propojitelnosti konkurenčních zařízení, mezi...
Chytré hodinky hodně levně. Přitom od této značky to je docela rarita
Mezi výrobci mobilů a chytrých hodinek je často rovnítko, ovšem neplatí to tolik v případě značky Motorola, která dosud vydala jen několik málo takových modelů, poslední před několika lety. Nyní se...
Mobil roku 2025: Vyberte nejlepší nositelnou elektroniku a vyhrajte garminy
Vyhrajte jednu ze tří atraktivních cen: iPhone 17, hodinky Garmin nebo smartphone Samsung. Stačí se zapojit do jednoho nebo všech kol ankety Mobil roku 2025. Druhé kolo startuje v pátek 28. listopadu...
Tuto značku možná ani neznáte. Její nová výkonná mašina stojí za pozornost
Na český trh dorazila novinka od značky Poco, model F8 Pro. Za dostupnou cenu nabídne skoro až špičkovou výbavu. Díky zaváděcí akci navíc vyjde ještě výrazně levněji.
Zloději mobilů nutí okradené lidi přejít z iPhonu na android
Báli jste se, že na ulici přijdete o svůj drahý top samsung? Možná zbytečně, zloděje nejspíš zajímat nebude. Jsou sice podobně drahé a v některých případech dokonce i dražší než iPhony, nicméně jim...
Vyplatí se koupit mobil na Black Friday? Záleží na značce i na trhu
Pokud sháníte nový smartphone, dá se ohledně případných slev vcelku spolehnout, že jsou reálné. Ale je dobré znát základní pravidla slev, což se týká i současného slevového šílenství na Černý pátek.
Smysl tohoto modelu nám uniká. Stejný telefon jsme už viděli
Značka Nothing uvedla na trh nový model Phone (3a) Lite, který se vymyká její běžné nabídce. Je to nejlevnější model, jaký zatím předvedla, ale zároveň je až příliš podobný produktu, který již firma...
Na první pohled je nerozeznáte. My vám však rozdíly ukážeme
Letošní smartphony Google řady Pixel 10 se na první pohled velmi podobají svým předchůdcům. Změna designu je minimální, což ukazuje i naše detailní porovnání. Uvnitř ovšem přeci jen došlo k řadě...