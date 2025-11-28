Smartphony za obzvlášť výhodné ceny. Prohledali jsme obchody na Black Friday

Jan Matura
Slevy od 20 do 35 procent nejsou letos u smartphonů na Black Friday výjimečné. Na některých modelech můžete ušetřit až 10 tisíc korun, ale nejlepší nabídky jsou ve střední třídě. Výborně vybavené modely startují už na 7 990 Kč.
Ilustrační obrázek Xiaomi 15T Pro Xiaomi 15T Xiaomi 15T a Xiaomi 15T Pro Samsung Galaxy S25 Edge Samsung Galaxy S25 Edge Motorola Edge 60 Pro Xiaomi Redmi Note 14 Nothing Phone (3) a Poco F7 Nubia Air Poco F7 Ultra Samsung Galaxy S25 Ultra

KVÍZ: Majitelé iPhonů budou mít s tímto kvízem problémy. Ostatní budou ve výhodě

Jak dobře znáte Android?

Zařízení s Androidem někdy měl v ruce snad každý z vás. Otestujte si své znalosti nejpopulárnějšího systému pro smartphony.

Americký souboj. Nejlepší iPhone má vážného soupeře za lepší peníze

Apple iPhone 17 Pro Max a Google Pixel 10 Pro XL

Špičkové iPhony už mají několik let vážného domácího soupeře: i smartphony Pixel mají americký původ. Jak Apple, tak Google jdou u svých modelů vlastní cestou, jejich světy se ale v posledních letech...

Čekali jste na špičkový mobil s obří baterií? Tak tady je

OnePlus 15

Nový smartphone OnePlus 15 zamířil na český trh a my jej již nějakou dobu testujeme. Novinka láká především na ohromnou baterii a drtivý výkon, zaujme však i několika detaily.

Padla jedna z největších bariér mezi iPhony a androidy

Apple iPhone 16 a Google Pixel 9

Google nečekaně přidal možnost do svých telefonů série Pixel posílat a přijímat soubory z iPhonů. Po dlouhou dobu šlo přitom o jednu z největších překážek propojitelnosti konkurenčních zařízení, mezi...

Chytré hodinky hodně levně. Přitom od této značky to je docela rarita

Motorola Moto Watch Fit

Mezi výrobci mobilů a chytrých hodinek je často rovnítko, ovšem neplatí to tolik v případě značky Motorola, která dosud vydala jen několik málo takových modelů, poslední před několika lety. Nyní se...

Mobil roku 2025: Vyberte nejlepší nositelnou elektroniku a vyhrajte garminy

mobil roku 2025 clankove foto

Vyhrajte jednu ze tří atraktivních cen: iPhone 17, hodinky Garmin nebo smartphone Samsung. Stačí se zapojit do jednoho nebo všech kol ankety Mobil roku 2025. Druhé kolo startuje v pátek 28. listopadu...

Tuto značku možná ani neznáte. Její nová výkonná mašina stojí za pozornost

Poco F8 Pro

Na český trh dorazila novinka od značky Poco, model F8 Pro. Za dostupnou cenu nabídne skoro až špičkovou výbavu. Díky zaváděcí akci navíc vyjde ještě výrazně levněji.

27. listopadu 2025

Zloději mobilů nutí okradené lidi přejít z iPhonu na android

Ilustrační snímek

Báli jste se, že na ulici přijdete o svůj drahý top samsung? Možná zbytečně, zloděje nejspíš zajímat nebude. Jsou sice podobně drahé a v některých případech dokonce i dražší než iPhony, nicméně jim...

23. listopadu 2025

Vyplatí se koupit mobil na Black Friday? Záleží na značce i na trhu

Premium
ilustrační snímek

Pokud sháníte nový smartphone, dá se ohledně případných slev vcelku spolehnout, že jsou reálné. Ale je dobré znát základní pravidla slev, což se týká i současného slevového šílenství na Černý pátek.

22. listopadu 2025

Smysl tohoto modelu nám uniká. Stejný telefon jsme už viděli

Nothing Phone (3a) Lite

Značka Nothing uvedla na trh nový model Phone (3a) Lite, který se vymyká její běžné nabídce. Je to nejlevnější model, jaký zatím předvedla, ale zároveň je až příliš podobný produktu, který již firma...

20. listopadu 2025

Na první pohled je nerozeznáte. My vám však rozdíly ukážeme

Smartphony Google Pixel 10 a starší řady Pixel 9

Letošní smartphony Google řady Pixel 10 se na první pohled velmi podobají svým předchůdcům. Změna designu je minimální, což ukazuje i naše detailní porovnání. Uvnitř ovšem přeci jen došlo k řadě...

19. listopadu 2025

