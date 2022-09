Prostě praktický a nadupaný prcek. Test Asusu Zenfone 9

Jediným opravdu malým špičkovým smartphonem je Apple iPhone 13 mini, ten ovšem v nové generaci nedostal nástupce, takže je jasně vidět, jakým směrem Apple míří. I standardní iPhony 14 nebo 14 Pro jsou nicméně stále docela kompaktní přístroje. Na Androidu je v této kategorii stálicí Samsung s jeho základními modely řady Galaxy S, konkrétně teď tedy Galaxy S22.

Kompaktní a skvěle vybavené telefony tradičně vyrábí i Sony, které před časem představilo model Xperia 5 IV. A pak je tu Asus Zenfone 9, který vlastně jako jediný z tohoto klubu drží úhlopříčku displeje pod hodnotou šesti palců. A je možná nejpraktičtějším ze soupeřů. Také je to docela výhodná koupě.

Proč je podle nás nejpraktičtější?

Zenfone 9 se v mnoha ohledech nežene za tou nejmodernější výbavou a všemožnými trendy. Ano, má samozřejmě displej s malým průřezem pro čelní kameru a minimálními rámečky, což mu pomáhá k jeho kompaktním rozměrům (146,5 × 68,1 × 9,1 mm), ale v některých ohledech zůstává „při zemi“. A je to velmi příjemné. Tak třeba čtečka otisků prstů není v displeji, i když by mohla: panel je typu Super AMOLED+ a má všechny fajnové funkce jako always-on nebo třeba hodně vysoký jas 1 100 nitů. Ale i když Asus mohl, tak do displeje čtečku nedal – je na boku ve vypínacím tlačítku a funguje daleko spolehlivěji a rychleji než jakákoli čtečka v displeji.

Kompaktní smartphone si také ponechal 3,5mm jack pro sluchátka – padá tím jakýkoli argument výrobců o nutnosti šetřit místem, Asus jack „dostal“ do jednoho z nejmenších smartphonů na trhu. Není to pohroma ani pro odolnost vůči vodě a prachu, telefon splňuje podmínky specifikace IP68. A negativně tím neovlivnil ani kapacitu baterie. Kvůli ní se také v Asusu nehnali za co nejtenčí konstrukcí těla, tloušťka 9,1 mm je vlastně trochu nadprůměrná, ale díky tomu se i do malého těla vešla baterie s kapacitou solidních 4 300 mAh. Pravda, třeba Sony Xperia 5 IV má baterii s kapacitou 5 000 mAh, té však pomáhá nadstandardně protáhlé tělo. Do těla asusu se vešly i solidní stereo reproduktory.

Jsou tu i ústupky. V telefonu nezbyl prostor na bezdrátové dobíjení a co možná zamrzí víc, to je absence slotu na microSD karty. Proto je potřeba při koupi Zenfonu 9 zvážit, zda nepořídit místo základního provedení se 128 GB paměti verzi s dvojnásobnou porcí. I to však může být pro někoho málo, jenže 256 GB je prostě maximum. Kdo potřebuje víc, musí se poohlédnout jinde.

Jinak má telefon procesor Snapdragon 8+ Gen 1 a 8 nebo 16 GB RAM (my testujeme vybavenější variantu). Výkonu je skutečně dostatek. Na telefonu běží Android 12, ale Asus v posledních letech docela rychle pracuje na aktualizacích, takže by se Zenfone 9 měl dočkat třináctky. Na druhou stranu společnost slibuje pouhé dva roky aktualizací systému.

A jak se s ním pracuje?

Podle nás velmi dobře. Zenfone 9 je opravdu příjemně kompaktní, do ruky padne opravdu skvěle. Asus k telefonu v balení dodává jednoduché plastové pouzdro (není silikonové, ale z tvrdšího plastu), které poskytuje základní ochranu a přitom celkové rozměry i hmotnost navýší jen minimálně. Když už jsme u výbavy v balení, Asus k telefonu zákazníkovi dá nabíječku i kabel.

Plusy a minusy Proč koupit? kompaktní rozměry

elegantní design a dobré zpracování

povedený displej

dobrý fotoaparát

dobrá výbava v balení Proč nekoupit? jen dva roky aktualizací systému

maximálně 256 GB paměti (chybí slot na karty) Kdy? V prodeji Za kolik? od 19 990 Kč

Celek se opravdu příjemně drží, telefon v ruce neklouže, byť v tomto případě je to lepší bez pouzdra: materiál zad je měkčený a poskytuje dobrý „grip“. Celkově se nám moc líbí zpracování telefonu – Asus nejde po kdovíjak luxusním dojmu, ale telefon prostě působí velmi příjemně.

V praxi se nám vedle malých rozměrů, díky kterým se Zenfone 9 skvěle schová i v kapse, líbí i řada praktických funkcí, které telefon má. Boční vypínací tlačítko umí gesta pro stažení lišty s notifikacemi, dvojité poklepání na záda telefonu může spustit jednu vybranou akci: my jsme si zvolili aktivaci svítilny, ale na výběr je i pořízení screenshotu, otevření foťáku (to děláme dvojitým stiskem vypínacího tlačítka, akce se dá nastavit i na jeho dlouhé podržení), aktivace Google Asistenta nebo ovládání přehrávání hudby. Je trochu škoda, že nejde přiřadit zcela vlastní akci.

Displej telefonu jsme již zběžně chválili, ale ještě si to zopakujeme: je opravdu velmi dobře čitelný za všech podmínek, díky úhlopříčce 5,9 palce a Full HD+ rozlišení je skvěle jemný. Obnovovací frekvence displeje je až 120 Hz, nejnižší hodnota, na kterou umí klesnout, je však standardních 60 Hz – nejde tedy o nejmodernější LTPO panel, který by dovedl ušetřit přece jen ještě trochu energie.

Zatím nebyla řeč o foťáku...

Ano, nebyla. I u fotoaparátu Zenfone 9 ctí relativně decentní přístup preferující praktičnost nad papírovou výbavou. Foťák je tedy „jen“ duální, je tu hlavní kamera s 50 megapixely a gimballovou stabilizací, která funguje opravdu výborně a hodně pomáhá třeba i při focení nočních snímků. Vedle toho je tu širokoúhlý foťák s rozlišením standardních 12 megapixelů. I hlavní snímač vytváří standardně zhruba 12megapixelové snímky, přebytek megapixelů využívá kromě běžného spojování pixelů i pro digitální zoom. Snímky v dvojnásobném přiblížení vypadají pořád velmi dobře, i čtyřnásobné je použitelné, dále už se silně ztrácejí detaily.

Celkově platí, že fotoaparát sice nepatří na absolutní špičku, ale je velmi schopný a snímky jsou kvalitní. Prim tu hraje hlavní foťák a u toho širokoúhlého Asus možná trochu šlápl vedle: úhel záběru není dramaticky větší než u hlavního fotoaparátu, takže se foťáky nedoplňují tak ideálně, jak by se mohlo zdát. I širokoúhlý fotoaparát má ovšem automatické ostření a díky němu zvládá makro režim, ve kterém zvládne ostřit asi na vzdálenost už pět centimetrů. Automatické ostření má mimochodem i čelní dvanáctimegapixelový selfie fotoaparát.

U snímků za denního světla má Zenfone 9 oproti konkurenci tendenci volit trochu „temnější“ podání, funkce HDR tu není tak silná a nevyžehlí tedy tolik kontrasty ve scéně. Tmavá místa tak dovedou být dost tmavá, na druhou stranu v nich stále zůstává kresba i detaily, takže je to v pořádku. Snímek si může případně uživatel upravit a zesvětlit, nicméně výsledek přímo z foťáku podle nás působí docela přirozeným dojmem, jen je to trochu nezvyk.

Opravdu velmi dobře podle nás funguje noční režim, focení v něm se obejde bez dramatického šumu a snímky mají spoustu detailů. Má to ovšem opět jeden háček: širokoúhlý foťák pořizuje barevně úplně jiné snímky než ten hlavní. Při focení s bleskem mají překvapivě teplejší tón a hodně výrazné barvy, naopak v přirozeném osvětlení jsou snímky výrazně chladnější.

Jak je na tom výdrž baterie?

Že má Asus Zenfone 9 solidní kapacitu baterie, jsme již zmínili, v praxi to pak znamená, že telefon spolehlivě vydrží den perného provozu. O moc víc očekávat nemůžeme, dva dny jsou možné při výrazném uskromnění, ale tak to je dnes většinou. Nabíjení funguje maximálně výkonem 30 W, šikovné nicméně je, že si může uživatel zapnout i inteligentní nabíjení, které bude energii doplňovat pomaleji. To šetří životnost akumulátoru. Funkce se aktivuje v nastavení a pak telefon nabíjí tak, aby byl ráno nabit ve chvíli, kdy uživateli zazvoní budík. Je to další z chytrých a praktických detailů.

Mám si ho pořídit?

Jestli toužíte po kompaktním a přitom funkčně špičkovém smartphonu, měl by být Asus Zenfone 9 určitě ve vašem hledáčku. A poohlédnout se po něm mohou i ti, kdo hledají výkonný stroj a primárně neřeší velikost. Zenfone 9 totiž v základním provedení s 8 GB RAM a 128 GB vnitřní paměti stojí 19 990 korun, což při porovnání s konkurencí není vůbec špatná cena. Toto provedení si navíc můžete koupit vedle standardní černé i v modré, bílé a červené barvě. Za větší paměť (256 GB) se připlácí 1 500 korun a tato verze už je k mání jen v bílé a černé, nejvýkonnější varianta s 256 GB paměti a 16 GB RAM pak stojí 22 990 korun.

Samsung Galaxy S22, který je asi nejbližším soupeřem tohoto zenfonu, vyjde v provedení s 8 GB RAM a 128 GB paměti na 21 990 korun, za dalších 128 GB paměti pak uživatel připlatí tisícovku. V tomto ohledu je tedy cena asusu víc než konkurenceschopná. Jenže Samsung pravidelně na své telefony mívá různé slevové akce a momentálně se dá Galaxy S22 pořídit s výkupním bonusem 5 tisíc korun. Když tedy necháte Samsung vykoupit váš starší mobil, dostanete na S22 slevu pět tisíc a základní provedení tak vyjde na necelých 17 tisíc korun. To už je slušný argument a Zenfone 9 to rozhodně nebude mít proti samsungu lehké, ale své kvality bezesporu má.

Další soupeř, Sony Xperia 5 IV, už stojí 26 990 korun. Nový iPhone 14 začíná na 26 490 korunách a iPhone 14 Pro vyjde na 33 490 korun. To už je zajímavější loňská sestava iPhonů, model 13 mini stojí 19 990 korun, tedy stejně jako Zenfone 9. A klasický iPhone 13, který se od letošní „čtrnáctky“ funkčně liší naprosto minimálně, vyjde na 22 990 korun. Vždy se základní porcí 128 GB paměti.