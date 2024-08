Ztratili elán. Fotoaparát novinky je spíš průměrný, ukazuje test

Menší značky musejí být něčím výjimečné. Sony to dlouho zkoušelo s netradičním poměrem stran, ale i zajímavými technickými inovacemi, Asus zase sázel na kompaktní nadupané smartphony. Jenže letos nastal u obou značek posun k mainstreamu. A jak ukazuje příklad smartphonu Asus Zenfone 11 Ultra, v takovém případě výrobce riskuje, že bude těžké v přímém porovnání s konkurencí zaujmout. Obzvlášť, když dělá řadu kompromisů.

Ty se projevují třeba v oblasti fotoaparátu. Už podle hardwarové výbavy je jasné, že Zenfone 11 Ultra nemíří mezi absolutně nejlepší fotomobily: trojitá sestava s hlavním 50megapixelovým fotoaparátem, 13megapixelovým širokoúhlým foťákem a teleobjektivem se zhruba trojnásobným optickým přiblížením a 32megapixelovým čipem není kdovíjak ambiciózní. Ale fungovat může dobře a test organizace DxO Mark vlastně ukazuje, že ano. Foťák není vyloženě slabinou telefonu, ale rozhodně nepodává takový výkon, který by nejspíš uživatelé od špičkového modelu značky v roce 2024 očekávali.

Smartphony Asus v žebříčku DxO Mark 127 – Asus Smartphone for Snapdragon Insiders

125 – Asus Zenfone 11 Ultra

116 – Asus Zenfone 8

108 – Asus ROG Phone 7

V testu DxO Mark získal Asus Zenfone 11 Ultra hodnocení 125 bodů, což je hluboko za aktuální špičkou, které se 163 body vládne Huawei Pura 70 Ultra. Skóre se shoduje s dnes již trochu obstarožním iPhonem 12 Pro z roku 2020 nebo třeba loňským cenově dostupnějším Samsungem Galaxy S23 FE, stejné skóre má loňský Galaxy Z Flip 5, který rozhodně nemá v oblasti fotoaparátu kdovíjaké ambice.

Z 23 letos u DxO Mark hodnocených fotomobilů je Zenfone 11 Ultra až třináctý, před ním jsou cenově dostupnější telefony jako Honor 200, 200 Pro a Google Pixel 8a, na obdobně vybavené Xiaomi 14 ztrácí Asus v hodnocení výrazných 12 bodů. Asus má dokonce v žebříčku jeden lépe hodnocený model, jeho Smartphone for Snapdragon Insiders z roku 2021 drží skóre 127 bodů.

Fotoaparát Zenfonu 11 Ultra přitom celkově podává docela vyvážený výkon, není to tak, že by vyloženě na konkurenci ztrácel v některé jedné konkrétní kategorii. Ztráta je však prostě všude celkem konzistentní a odstup na nejlepší vždy velmi výrazný. Prakticky neexistuje kategorie, kde by se Zenfone 11 Ultra blížil špičce.

Vyloženě špatně vypadá asi jen hodnocení širokoúhlého fotoaparátu, který je s 57 body opravdu mizerný. Ze čtrnácti smartphonů, u kterých letos DxO Mark zveřejnila detailní rozpis skóre, je Zenfone 11 Ultra jasně nejhorší, druhý nejhorší širokoúhlý foťák mají Honor 200 a Xiaomi 14, které získaly shodné skóre 86 bodů. To je obrovská propast. V žebříčku vedoucí Huawei má za širokoúhlý fotoaparát 122 body.

Zenfone 11 Ultra se u nás prodává za cenu zhruba 24 tisíc korun. Za tuto částku tak jde rozhodně pořídit spousta daleko lepších fotomobilů. A obecně mnoho zajímavějších smartphonů.