Šampion rychlosti pro mobilní hráče. Test Asusu ROG Phone 6D

Asus představuje modely řady ROG Phone v různých provedeních a letos došlo dokonce na využití dvou odlišných procesorů. Zatímco dřív v průběhu roku představená provedení ROG Phone 6 měla tradiční Snapdragon, a to konkrétně 8+ gen 1, tak na sklonku léta představená verze ROG Phone 6D dostala procesor MediaTek Dimensity 9000+.

A ačkoli nebývá obecně Mediatek synonymem výkonu, v tomto případě to tak je: ROG Phone 6D Ultimate, tedy nejvyšší verze aktuální generace herního smartphonu od Asusu, slibuje doposud asi nejvyšší výkon ze všech androidích smartphonů. Jisté je, že ROG Phone 6D Ultimate má výpočetního výkonu na rozdávání. Po stránce designu, techniky i výbavy se pak drží receptu předchozích generací – vzhled rozhodně konzervativní není, displej bez výřezů a jiných „výstřelků“ ano, síly má telefon spousty a výbava je obecně celkově špičková s tím, že třeba na foťák tu není kladen takový důraz jako u jiných modelů. Ale to neznamená, že by ROG Phone 6D Ultimate fotil špatně. Celkově je to hodně vyvážený nadupaný smartphone.

V čem je od ostatních ROG Phonů jiný?

ROG Phone 6D Ultimate má oproti všem ostatním provedením, ať už z předchozích generací, nebo z té aktuální, jedno specifikum. Tou je výklopný portál na zádech, který pomáhá chlazení telefonu. Portál se otevře pouze po připojení větráčku AeroActive Cooler, který dodává Asus v balení s telefonem. Celé řešení pak díky intenzivnímu proudění vzduchu i nitrem těla telefonu zlepšuje jeho celkové chlazení a zvyšuje stabilitu výkonu.

A působivý je jak samotný výkon, tak právě ona stabilita. Vyzkoušeli jsme si to jak v praxi, tak na benchmarcích. V tradičním AnTuTu jsme bez použití přídavného větráčku dosáhli na maximum 1 101 417 bodů, což je úctyhodný výsledek. S větrákem to pak bylo 1 109 711 bodů – to není nijak dramatický rozdíl, ale je vidět, že chlazení nějaký vliv má. Naplno se to pak projevuje v benchmarku 3D Mark, ve kterém tradičně pouštíme test Wild Life Stress.

Plusy a mínusy Proč koupit? vysoký výkon a jeho stabilita

špičková výbava

bohaté příslušenství v balení

rychlé nabíjení, dobrá výdrž Proč nekoupit? vysoká cena

chybí odolnost vůči vodě

velké rozměry, vysoká hmotnost

jen průměrný foťák Kdy? V prodeji Za kolik? 35 990 Kč

S jeho běžnou verzí si ROG Phone 6D Ultimate poradí úplně hravě, v podstatě to simuluje hraní některé z náročnějších her, ale ne úplně extrémně náročné. Zátěžový test provádí smyčku běžného benchmarku mnohokrát dokola, takže se ukazuje právě dlouhodobý vliv zahřívání. V případě testu bez větráčku se skóre pohybovalo v rozmezí 8 741–9 344 bodů, což představuje stabilitu 93,5 procenta. Mimochodem, loňské modely ROG Phone 5 Pro i 5s Pro dosáhly stability kolem 99 procent i bez větráčku, jenže při výkonu kolísajícím okolo podstatně nižší hranice asi 5 700 bodů. K této úrovni se právě ROG Phone 6D Ultimate s větrákem vrací, skóre se u něj pohybovalo v rozmezí 9 409–9 491 bodů (stabilita 99,1 procenta).

Zajímavý je i pohled na teploty a další údaje. Bez větráčku byly v rozmezí 36–49 °C, s ním pak 31–46 °C. Snímková frekvence se pak pohybovala mezi 34 a 68 snímky za sekundu bez větráku a 35 a 68 snímky s ním. Obecně se ukazuje, že chlazení opravdu funguje, v tomto testu jsme ho měli nastavené v režimu „inteligentní“, kdy telefon potřebu, jak moc roztočit větráček, vyhodnocuje sám. Ručně se dají zapnout tři úrovně, přičemž ta nejvyšší je vyhrazena pro situaci, kdy je zároveň k telefonu připojeno napájení. Pak je nicméně hluk větráku takový, že k hraní musíte použít sluchátka a v okolí nesmí být nikdo další, koho by to mohlo rušit.

Mimochodem, ROG Phone 6D Ultimate se svými 16 GB RAM a grafikou Mali-G710 je opravdu spíš mistrem hrubého výkonu – grafická část malinko zaostává, respektive nemá před konkurenčními grafikami Adreno vlastně žádný náskok, což může v některých hrách hrát roli. Obecně je ovšem výkon špičkový.

Jak je na tom výdrž baterie?

I ta je velmi dobrá, nicméně požadavek maximálního výkonu na ni má značný vliv. Navíc se zdá, že procesor MediaTek Dimesity 9000+ je energeticky náročnější než odpovídající snapdragony a že také trochu víc „topí“, což vyústilo v onen nápad použít extrémní aktivní chlazení s výklopným portálem. V běžném provozu tak působí ROG Phone 6D Ultimate se svou 6 000mAh baterií suverénně a nemusí být problém dosáhnout ani dvoudenní výdrže, ale jakmile je telefon „v zápřahu“, výdrž poměrně rychle padá. Aktivní uživatelé tak stejně budou telefon nabíjet každý den, někdy i v jeho průběhu.

To ostatně ukazuje i výsledek již výše zmíněného benchmarku. V průběhu zhruba dvacetiminutové smyčky zátěžového testu se telefon s větrákem i bez něj vybil vždy o 18 procent kapacity. To ukazuje, že větrák nutně výdrž nesnižuje, na druhou stranu to také znamená, že v plném tempu se telefon dovede vybít za méně než dvě hodiny. To je extrém, v praxi většinou spotřeba takových mezí zdaleka nedosahuje, ale některé náročné „pařby“ mohou znamenat vybití telefonu za čtyři nebo pět hodin.

ROG Phone 6D Ultimate proto má, stejně jako jeho sourozenci, rychlé nabíjení, konkrétně s výkonem 65 wattů. Nabíjení telefonu je tedy bleskurychlé a i při extrémní zátěži stíhá nabíječka telefonu dodávat dostatek energie tak, že se tedy skutečně nabíjí a nedochází k jeho pozvolnému vybíjení. Potřebná nabíječka je samozřejmě v bohatém balení s telefonem.

Jak se s ním funguje běžně?

Velmi dobře. Vysoký výkon v kombinaci s parádním displejem, který má úhlopříčku 6,78 palce a obnovovací frekvenci až 165 Hz, přináší nádhernou plynulost fungování snad úplně všeho. Obří displej bez výřezů, jen se zaoblením v rozích, je dnes vcelku nezvyklá věc a kromě hraní je skvělý třeba i pro sledování videa. Rozlišení 1 080 × 2 448 pixelů je dostačující, stejně tak maximální jas 800 nitů v běžném provozu a 1 200 nitů v režimu zvýšeného jasu.

V ovládání telefonu mohou pomáhat některé speciality, jako je třeba na dotyk citlivý rám na pravé straně telefonu: tady jsou plochy, které dotyk vnímají a při hraní tak mohou v podstatě simulovat tlačítka gamepadu, v běžném provozu si sem může uživatel nastavit různé zkratky (na krátké a dlouhé stisknutí a na současné stisknutí obou „tlačítek“) pro spouštění aplikací a funkcí. Další gesto, které usnadní používání některé konkrétní funkce, je dvojité poklepání na záda. Tady je však na výběr ze šesti přednastavených akcí.

Pro mnohé uživatele může být ROG Phone 6D Ultimate poněkud přerostlý. To je dáno úhlopříčkou displeje, která pak znamená celkové rozměry telefonu 173 × 77 × 10,4 mm, ale i hmotností, která činí značných 247 gramů. Všechny hrany těla jsou nicméně pěkně zaoblené, a na to, jak velký přístroj to je, padne ROG Phone 6D Ultimate do ruky docela dobře. Hladké tělo však v ruce trochu klouže, takže se určitě bude hodit jednoduchý kryt, který s telefonem Asus dodává v balení. Kryt nezamaskuje extrémní design přístroje s výklopným portálem i malým dvoupalcovým displejem na zádech (ten je spíš grafická legrácka než praktická pomůcka), ale pomůže lepšímu držení přístroje.

Z hlediska běžného používání zamrzí jeden drobný detail, který je způsobený přítomností výklopného portálu pro chlazení. Telefon totiž není odolný vůči vodě a prachu; splňuje podmínky odolnosti IP4X, což znamená jen odolnost vůči předmětům s průměrem větším než jeden milimetr, odolnost vodě tu není žádná. Voda by skutečně mohla být v tomto případě problém, už jen vlhkost, která může do útrob telefonu výklopným portálem vniknout při běžném používání. Na to tedy pamatujte. Portál je samozřejmě při běžném fungování uzavřen, otevírá se jen s připojeným větráčkem, ale používat v tomto režimu telefon ke hraní třeba ve vaně nebude rozhodně dobrý nápad. V menu telefonu se dá portál otevřít manuálně, aby šel vyčistit, což mimo jiné naznačuje ono nebezpečí vniknutí všemožných nečistot.

Co foťák, jaký je?

U smartphonů ROG Phone dlouhodobě platí, že focení u nich není žádnou velkou prioritou, ale že foťák bývá opravdu dobrý. Nestačí na užší špičku, ale celkově to rozhodně není špatné. A platí to i pro ROG Phone 6D Ultimate. Ale musíte si trochu zvyknout na určitá specifika fotoaparátu.

Horní řada: využitelný rozsah fotoaparátu (širokoúhlý, hlavní, 2× digitální zoom)

Spodní řada: interiér za přirozeného světla, detail (2× digi zoom) a 5Mpix makro snímek

Snímky z hlavního, padesátimegapixelového fotoaparátu mají podle nás až trochu ponurou atmosféru, která je však daná někdy až nepřirozeným kontrastem. Není to něco, co by platilo vždy, ale znát to je, obzvlášť v porovnání s širokoúhlým třináctimegapixelovým snímačem, jenž má trochu živější barvy a nežene kontrast do takových extrémů. V případě „širokáče“ ale občas fotky nepřirozeně „vyžehlí“ HDR funkce. Noční režim je spíš průměrný, přičemž u širokoúhlého foťáku za moc nestojí, ale omezeně použitelný stále je.

Horní řada: noční interiér s bleskem (širokoúhlý a normální), bez blesku v osvětlení místnosti monitorem

Spodní řada: interiér v noci na noční režim, noční režim venku (hlavní a širokoúhlý)

Co je podle nás vlastně úplně na nic, je pětimegapixelový makro fotoaparát, kterým telefon disponuje. Zapínat se musí přepnutím do makro režimu, snímky z něj dovolí solidní přiblížení, ale jsou bledé a s hlavním fotoaparátem při troše snahy a s využitím dvojnásobného digitálního přiblížení, které stále zachovává hodně dobrou kvalitu detailů snímků, docílíte lepších výsledků. Jednoduše, kdo hledá skvělý fotomobil, v ROG Phone 6D Ultimate ho nenajde. Ale foťák je obstojný.

Mám si ho pořídit?

Asus ROG Phone 6D Ultimate je, stejně jako další telefony řady ROG, přístroj pro hodně specifické publikum: konkrétně pro poměrně movité nadšence do mobilního hraní. Cena kompletu tohoto telefonu s přídavným větrákem, výkonnou nabíječkou a jednoduchým krytem v balení je totiž 35 990 korun. A to není málo. Je tak v podstatě jasné, že si Asus nedělá ambice prodávat kdovíjaká množství tohoto telefonu, pro jeho koupi musíte být skutečně nadšenci.

A i pro většinu nadšenců bude výhodnější volbou některý z jiných telefonů řady ROG s číslovkou 6 v názvu. Obyčejnější ROG Phone 6D má také extrémní čip Dimensity, ale chybí mu onen aktivní portál pro chlazení a několik dalších detailů (je tu 12 GB RAM a 256 GB paměti namísto 16/512), přitom vyjde na 24 990 korun, to už je hodně zajímavá nabídka. Aktuální ROG Phone 6 se snapdragonem pak začíná na 25 990 korunách a nabídne trochu lepší výdrž baterie, než verze s mediatekem, ale malinko nižší špičkový výkon.