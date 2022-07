Herní monstrum v novém vydání zná i své ceny. Nejsou špatné

I když čas od času nabídne Asus i nějaké další modely, tvoří jádro jeho nabídky smartphonů tradičně špičkové typy, které tchajwanská značka dělí do dvou větví. Jednou jsou tradičněji pojaté typy Zenfone (tady na generaci s označením Zenfone 9 teprve čekáme), tou druhou herní monstra série ROG Phone.

Právě série ROG Phone se teď dočkala nové generace s označením ROG Phone 6. I když je v názvu šestka, ve skutečnosti je to pátá generace, jelikož čtyřku Asus vzhledem k pověrčivosti na asijských trzích vynechal. Na druhou stranu vloni se po trojicí modelů ROG Phone 5, 5 Pro a 5 Ultimate objevila i dvojice „mezitypů“ ROG Phone 5s a 5s Pro. Takže šestý ROG Phone v pořadí to v zásadě je.

Zatímco loni značka přinesla nejprve na jaře tři a na sklonku léta dva modely, teď tu máme dvojici žhavých letních novinek. Jmenují se ROG Phone 6 a ROG Phone 6 Pro. Oba telefony se od sebe tentokrát liší jen mírně, varianta Pro je prostě tím nejvyšperkovanějším, co si lze v aktuální generaci herního smartphonu pořídit. Zatímco standardní ROG Phone 6 bude k dispozici v několika konfiguracích, u ROG Phone 6 Pro je jen jedna a to ta „nejnadupanější“.

Hlavní odlišností ve výbavě je malý OLED displej na zádech provedení ROG Phone 6 Pro. Asus s druhým displejem expermentoval v dvojím provedení už v předchozí generaci, teď je tu tedy malý displej jen pro ten nejvyšší model. Displej také znamená mírně proměněný design zad, jinak se ale telefony v podstatě fyzicky neliší, třeba rozměry 173 × 77 × 10,3 mm i hmotnost 239 gramů jsou u obou provedení shodné.

Je to logické: Asus opět chystá k telefonům bohatou sadu příslušenství, tentokrát je tu ale další rozdíl: aktivní větráček, který se připevňuje na záda telefonu a který čerpá energii z bočního „extra“ USB-C konektoru, bude v balení jen právě u nejvybavenějšího ROG Phone 6 Pro. U ostatních verzí bude k dispozici zvlášť, jen u černých provedení ROG Phone 6 s 12 nebo 16 GB RAM bude větráček k dispozici jako bonus k předobjednávkám (do vyprodání zásob nebo do konce července).

Vraťme se ale ještě k výbavě modelu ROG Phone 6 Pro. Ten má největší porci RAM, rovnou 18 GB, k tomu je tu 512 GB uživatelské paměti. Jinak tu další rozdíly v podstatě nejsou. U nejnadupanější verze své novinky slibuje Asus hodně velký výkon, v benchmarku AnTuTu má sahat na skóre přes 1 126 000 bodů. Přitom se má zahřívat nejméně z konkurentů, což zajišťuje speciálně řešené interní chlazení, ale i onen přídavný větráček.

Letos je přitom v mnohém odlišný od předchozích generací: má mohutnější design s vylepšeným chlazením, ale také hned 4 fyzická tlačítka, takže zároveň při připevnění na záda telefonu slouží jako herní ovladač. Větráček umí záda telefonu ochladit až o 25 °C. Špičkové provedení s větráčkem v základním balení bude na českém trhu stát 33 990 korun. To rozhodně není málo, ale vzhledem k výkonu a výbavě je to cena plně konkurenceschopná a srovnatelná se špičkovými samsungy, iPhony i telefony dalších značek. Navíc, trochu skromnější provedení ROG Phone 6 bude podstatně levnější.

I obyčejnější umí

Levnější Asus ROG Phone 6 přitom nadále zachovává výbavu na vysoké úrovni, kromě výše zmíněných odlišností jde v podstatě jen o konfiguraci paměti. Telefon bude v prodeji buď ve verzi s 12 GB RAM a 256 GB vnitřní paměti (žádný ROG Phone 6 nemá slot na microSD), nebo se 16 GB RAM a 512 GB vnitřní paměti. Obě verze půjde koupit v bílé nebo černé barvě, přičemž jen k černému provedení lze v rámci předobjednávek získat onen přídavný větrák. Cena za provedení s menší porcí paměti je 25 990 korun, za větší paměť se připlácí 3 000 korun.

Výbava je přitom jinak úplně shodná s provedením ROG Phone 6 Pro. Displej s úhlopříčkou 6,78 palce tak disponuje rozlišením 2 448 × 1 080 pixelů, extrémní obnovovací frekvencí 165 Hz, nebo vysokým jasem až 1 200 nitů. Displej opět nemá žádné výřezy. Je tu i extrémně rychlé zaznamenávání dotyků (720 Hz), telefon tak slibuje extrémně nízkou prodlevu v reakci na uživatelské pokyny (23 ms v nejlepším nastavení).

Telefony dále mají na dotyk citlivý rám, což může opět posloužit třeba i k ovládání některých her. Je tu lehká odolnost vůči vodě (IP4x), k dispozici jsou stero reproduktory i 3,5mm jack pro sluchátka, baterie má kapacitu celkem 6 000 mAh a nabíjecí výkon dosahuje hodnoty až 65 W.

Jestli na něco Asus u modelů ROG Phone dlouhodobě neklade důraz, tak jsou to fotoaparáty. Přesto je vzadu trojice foťáků. Hlavní má tentokrát rozlišení 50 megapixelů, vloni to bylo 64. Ale čip má větší úhlopříčku, na druhou stranu optika si mírně pohoršila ve světelnosti (f/1.9 vs. 1.8). Naopak třnáctimegapixelový širokoúhlý foťák má letos lepší světelnost (f/2.2 místo f/2.4). A stejně jako vloni je tu i tentokrát pětimegapixelový makro fotoaparát. Selfie kamera je dvanáctimegapixelová.

Spousta příslušenství

K telefonům půjde opět dokoupit bohatá sada příslušenství. Kromě větráčku to budou třeba bezdrátová sluchátka ROG Cetra v designu, který s telefony ladí a která mají i možnost připojit se kabelem (nechybí tu ani potlačování okolního hluku). Dále bude k dispozici jednoduchý obal a také ochranné sklo na displej. Nejnadšenější hráče jistě zaujme gamepad ROG Kunai 3, který lze opět využívat v bezdrátovém režimu jako klasický gamepad, nebo jeho části připojit k tělu telefonu.

Nové smartphony Asus řady ROG Phone 6 si mohou zákazníci v Česku již předobjednávat, k zákazníkům pak přístroje zamíří ve druhé polovině července.