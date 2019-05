Huaweie a honory poběží v Evropě na ARK OS. Pokud se nedomluví s Googlem

Huawei má štěstí v neštěstí. Ať už problémy předvídal, nebo jen chtěl mít rezervní řešení, už před časem začal připravovat vlastní operační systém. Teď se mu to náramně hodí, protože pokud se (mu nebo samotné Číně v rámci obchodní války s USA) nepodaří situaci vyřešit, tak jeho příští smartphony už nebudou moci používat operační systém Android. A ty současné už nedostanou aktualizaci na novou verzi Androidu.

O tom, že Huawei připravuje vlastní systém, se spekulovalo již dříve. Spíš nebylo jasné, proč to dělá a k čemu by měl jeho vlastní operační systém sloužit. V současném světě panuje na trhu v podstatě duopol systémů pro smartphony: Android a iOS.

Všechny ostatní pokusy o vlastní systém skončily nezdarem, ať už to byl Sailfish, Firefox nebo třeba Tizen, za kterým stojí Samsung. Tizen sice žije dál, ale ne ve smartphonech. Dodejme, že ve světovém měřítku existuje ještě jeden systém pro mobily, který se jmenuje Kai OS. Vychází z výše zmíněného Firefoxu, ale je určený primárně pro tlačítkové telefony a není to plnohodnotný konkurent Androidu nebo iOS.

Jakmile se v druhé polovině května ukázalo, že s ohledem na zapsání Huaweie americkou administrativou na černou listinu ztratí čínská společnost přístup k Androidu, začalo se o vlastním systému Huaweie mluvit. Výrobce vývoj nepřímo potvrdil, ovšem mediální zvěsti o jeho dostupnosti už v červnu se s největší pravděpodobností nezakládají na pravdě.

Podle zdrojů blízkých výrobci bude systém k dispozici letos na podzim, ovšem jen ve variantě určené pro čínský trh. Pro další trhy bude nový operační systém k dispozici až příští rok, snad už na jeho začátku. Huawei musí spěchat, protože příští rok by už neměl co prodávat.

Původně byl systém označován jako Hongmeng OS, což je jméno vycházející z čínské mytologie. Jenže pro zbytek světa takový název není příliš libozvučný. A proto se systém také tak jmenovat nebude. Tedy alespoň mimo Čínu, tam si Huawei jméno Hongmeng pro operační systém nechal zaregistrovat.

Stejně tak ovšem učinil předposlední květnový týden v Evropě, kdy u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) podal žádost o udělení ochranné známky pro jméno Hongmeng a především pro jméno ARK. A to v několika kategoriích, důležité je ovšem to, že přímo s jménem ARK uvádí operační systém.Tedy ARK OS. Dodejme, že systém by měl být univerzální a měl by sloužit pro mobily i počítače.