Vysněné Apple Watch našel za lákavou cenu. Přišel mu gumový zvon na WC

Vysněné Apple Watch Series 4 ve vesmírně šedé barvě s gumovým řemínkem objevil mladý Brit těsně před propuknutím slevového šílenství na Černý pátek za bezkonkurenční cenu v populárním obchodu Amazon. K dispozici byly za pouhých 299 liber, tedy v přepočtu za zhruba devět tisíc korun. Jejich cena tedy byla díky „černopáteční“ slevě o sto liber (zhruba tři tisíce korun) nižší než v maloobchodní síti.

Browne neváhal a loňský model chytrých hodinek od Applu ve vytouženém provedení 22. října objednal. „Udělal jsem si radost před Vánoci, dlouho jsem je hledal,“ uvedl pro britský portál WalesOnline s tím, že záměrně čekal na slevy v rámci Černého pátku.

Po týdnech hledání nejlepší ceny se tak nemohl dočkat jejich doručení. Nadšení ze značné úspory jej ovšem krátce poté, co si balíček v pondělí 25. října vyzvedl na recepci v zaměstnání v Londýně, opustilo. Jeho obsah podle Browna vyvolal u recepčních hysterický záchvat smíchu. On ovšem coby obchodní ředitel musel svůj vztek potlačit.

Rozčarování bylo nicméně značné. Zásilka totiž namísto objednaných Watch Series 4 obsahovala zvon na čištění ucpaných odpadů. Nejenže tedy nešlo o žádné chytré zařízení, ale rozdíl v ceně obou produktů byl opravdu propastný. Pomůcka do domácnosti totiž podle Browna stojí 4,39 liber, tedy v přepočtu pouhých 133 korun.

Rozčarování bylo o to značnější, že v té době už byly hodinky vyprodány. Následnou reklamací pak Browne strávil dlouhé hodiny. Amazon mu původně vrátil pouze 289 liber (zhruba 8,7 tisíce korun), až po další urgenci se dočkal dorovnání částky, nicméně formou dárkového poukazu v hodnotě deseti liber.

Browna neštve jen fakt, že patrně kvůli chybě internetového obchodu přišel o možnost vlastnit vysněné hodinky, ale i to, že veškeré úsilí při jejich hledání tímto přišlo nazmar.

Měla to být výhodná koupě. Místo iPhonu dostala bramboru

V případě Brownova nepovedeného nákupu je možné, že šlo o poměrně velký přešlap ze strany Amazonu. Nicméně situace, kdy kupujícímu přijde v zásilce něco zcela odlišného, než ve skutečnosti přes internet zakoupil, nejsou výjimkou.

Přesvědčil se o tom třeba muž z americké Arizony, který si na bazarovém serveru koupil použitý iPhone za výhodnou cenu. Balení vypadalo neporušeně, i sériová čísla telefonu seděla s databází Applu. Že se stal obětí podvodníka, vyšlo najevo až poté, co telefon obdržel a vybalil. Po zapnutí totiž vyžadoval aktualizaci softwaru, kde bylo jasně napsáno, že jde o operační systém Android. Ve skutečnosti šlo totiž o na první pohled velmi zdařilou kopii iPhonu (více viz Koupil si nový iPhone X, po rozbalení našel kopii s Androidem).

Najdou se ovšem i tací vykukové, kteří se neschovávají za anonymitu internetu, ale mají tolik drzosti, že kupujícího oklamou i při osobní jednání.

Předloni v prosinci se do takové situace dostala žena z amerického Wisconsinu, která podlehla možnosti pořízení levného iPhonu 6. Použitý telefon totiž prodejce, jehož zaparkovaná dodávka lákala kolemjdoucí na použité zboží včetně elektroniky, nabízel za pouhých sto dolarů (2 300 korun). Zatímco k vyzkoušení jí byl poskytnut skutečně funkční mobil, tak poté, co souhlasila s koupí, jí neznámý prodejce prodal krabičku se zcela odlišným obsahem. V té ji doma namísto iPhonu 6 čekalo jedenáct kusů nakrájené brambory (viz Koupila si levný iPhone, v krabičce našla nakrájenou bramboru).