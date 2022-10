O2 brzy spustí eSIM pro hodinky Apple Watch. Zřejmě do konce října

Apple je průkopníkem elektronické SIM. Ta už není fyzická, ale je předinstalovaná v přístroji: v telefonech iPhone a hodinkách Watch. V prvním případě v Evropě slouží eSIM především jako druhá karta, telefony mají ještě jeden fyzický slot na běžnou SIM. Ovšem v USA u nejnovějších iPhonů 14 už jiná možnost než eSIM není. U hodinek Watch s mobilní konektivitou pak lze po celém světě použít jen eSIM.

Podmínkou je, aby eSIM podporoval operátor. V Česku to není problém u telefonů, ale u hodinek od Applu doposud potřebnou eSIM nabízí jen T-Mobile. Do konce října by se měl přidat operátor O2. Což odpovídá informacím, které redakce Mobil.iDNES.cz od operátora získala na jaře. „Technické řešení pro eSIM máme přepravené a nyní čekáme na release u jednotlivých výrobců. V červnu by měla být eSIM dostupná pro chytré hodinky Samsung, na podzim potom pro zařízení Apple,“ vysvětlovala pro redakci v květnu mluvčí O2 Kateřina Mikšovská. Vodafone službu zřejmě nenabídne dříve než příští rok.

O2 podpora eSIM pro hodinky Apple Watch

eSIM po telefon a pro hodinky se od sebe liší. V prvním případě je to prostě jen elektronická varianta běžné SIM, ale u hodinek je to duplikát. Což je logické, zákazník nepotřebuje mít v hodinkách jiné číslo, naopak chce kopii svého, aby například mohl nechat mobil doma a šel sportovat jen s hodinkami a zároveň nepřišel o konektivitu.

Implementace duplicitních eSIM je komplikovanější, vyžaduje to hardware od výrobce zařízení. Apple je v tomto směru přísnější, proto implementace trvá obvykle déle. O2 proto nabídlo jako první operátor v Česku duplicitní eSIM pro hodinky od Samsungu v červnu, pro Apple Watch se tak stane zřejmě do konce října.

Operátor již službu pod názvem „služba O2 pro chytré hodinky“ zmiňuje ve vlastním e-shopu, kde již nabízí širokou paletu hodinek Apple Watch s mobilní konektivitou. V nabídce jsou nejnovější Apple Watch Ultra Cellular za 25 tisíc korun, modely Watch 8 Cellular od 15 500 korun a Watch SE 2022 Cellular od 9 200 Kč. Apple Watch 8 a SE 2022 lze zakoupit i bez LTE konektivity, model Ultra má mobilní konektivitu vždy.