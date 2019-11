Dřív Samsung pokutoval Apple za menší odběr, teď téměř nestíhá vyrábět

Nová generace iPhonů si na trhu vede skutečně dobře. Podle dosavadních informací od velkých prodejců je zájem o novinky v Číně i Indii meziročně značně vyšší. Apple v reakci na vřelé přijetí novinek nedávno u společnosti Foxconn, na jejichž linkách (nejen) nové iPhony vznikají, zadal zvýšení výroby asi o deset procent (více v článku: Apple podcenil zájem o iPhony. Teď potřebuje navýšit jejich výrobu).

Aby bylo z čeho větší objem nových iPhonů kompletovat, musel Apple zajistit také odpovídající zásobu všech potřebných dílů. Stoupla tedy i spotřeba displejů, kterými kalifornskou firmu zásobuje především Samsung. Ten pokrývá asi devadesát procent zakázek na OLED jednotky. Zbylý objem 7 až 8 milionů kusů displejů pak pochází z produkce LG.

Apple původně v září počítal s odběrem 6,9 milionu OLED panelů, nakonec jich od Samsungu koupil 9,9 milionu. Tedy asi o 45 procent více.

Podobné množství kvalitních obrazovek mělo od Samsungu přijít v říjnu (9,8 milionu), v listopadu má pak objednávka dosáhnout objemu 5 milionů kusů. Za druhou polovinu roku by Samsung mohl Applu dodat 40 až 50 milionů OLED jednotek, záviset to bude na objemu prosincové zakázky.

Teď Apple potřebuje více obrazovek, dříve to bylo naopak

Aktuální situace, kdy Apple odebírá větší množství panelů, než bylo původně dojednáno, se diametrálně liší od červnových zpráv. Tehdy kalifornská firma kvůli vlažnému zájmu kupujících o tehdejší topmodely XS a XS Max naopak nedostála minimálnímu odběru panelů, k němuž se smluvně zavázala. Samsung proto po Applu požadoval penále, které by nesplněné procento zakázky kompenzovalo.

Podle jihokorejského listu ET News divize Samsung Display v roce 2017 vykázala zisk 4,9 miliardy dolarů (více než 113 miliard korun), loni to bylo jen 2,3 miliardy (zhruba 53 miliard Kč). Za první letošní čtvrtletí se ovšem tato divize Samsungu propadla do červených čísel, ztráta dosáhla 478 milionů dolarů (11 miliard korun).

Ve druhém pak vykázala zisk 641 milionů dolarů (téměř 15 miliard korun), a to jen díky kompenzacím ze strany Applu, které dosáhly 683 milionů dolarů (15,7 miliardy korun).