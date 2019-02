Donutili Apple vyměnit součástku iPhonů. Jinak je nesměl prodávat

Kvarteto modelů iPhonů, kterých se zákaz prodejů dotýká, rozhodně nepatří do starého železa. iPhony 7 a 8, včetně jejich zvětšených verzích Plus, mají co nabídnout a především „osmičky“ můžeme stále zařadit mezi velmi výkonná zařízení.

Navíc podle nedávných odhadů analytiků Apple tempo produkce osmiček zvýšil, neboť se ukázalo, že kupující tuto zlevněnou generaci favorizují na úkor aktuálních kolekcí XR a XS (více v článku: Apple oživí vyřazený iPhone, desítka se vrátí do prodeje).

Stop prodejů oblíbených modelů v důležitém evropském regionu je proto situace, se kterou se Apple nehodlá smířit bez boje. Společnost sice již dříve uvedla, že hodlá verdikt mnichovského soudu napadnout, ovšem hlavní defenzivu ze soudních síní podle informací serveru WinFuture přesouvá do svých laboratoří. Chce totiž u uvedených typů iPhonů provést takové změny, aby při jejich provozu již nebylo duševní vlastnictví společnosti Qualcomm nadále dotčeno.

Podle zprávy serveru Foss Patents Apple pracuje na mírně upravených verzích obou edicí iPhonů. Vedle některých softwarových úprav má dojít i na změnu v hardwaru, kdy má být jedna součástka nahrazena jinou.

Problémovým má být čip od společnosti Qorvo, který v modemu slouží k optimalizaci odběru energie v době jeho aktivity. A zřejmě způsob oné optimalizace spotřeby využívá duševního vlastnictví Qualcommu.

Apple by měl již během února začít do Německa dovážet upravené verze obou generací iPhonů, na které se již zákaz prodeje nebude vztahovat.

iPhony 7 a 8 z Německa nezmizely

Zákaz začal platit 4.ledna, tedy ihned po přijetí peněžité záruky od Qualcommu. Apple následně vydal prohlášení, že iPhony 7 a 8 v zemi přestal nabízet online (přes svůj oficiální web) a vyňal je také z nabídek všech patnácti prodejen Apple Store v zemi, což jsou obchody které Apple přímo vlastní a spravuje.

Uvedl však také, že zmíněné modely mohou němečtí zákazníci nadále pořídit na více než 4 300 prodejních místech, tedy v různých značkových prodejnách nebo u mobilních operátorů. Tento postup byl však v přímém rozporu s požadavky žalujícího Qualcommu.

Soud na tuto zprávu reagoval slovy, že jde ze strany Applu o nešťastné vyjádření, které si lze vyložit způsobem, že tito prodejci mají k dispozici neomezené množství dotčených modelů iPhonů. Jenže nekonečné množství samozřejmě nemají a jelikož je kromě prodeje zakázán také import těchto iPhonů do země, jsou limitujícím faktorem právě skladové zásoby.

V polovině ledna Qualcomm na Apple podal další žalobu v souvislosti s údajným zneužíváním patentů. Tentokráte však soud v Mannheimu žalobu zamítl jako nedůvodnou.

Qualcomm udeřil také v Číně

Německo není z pohledu hladkého prodeje starších iPhonů jediným problémovým regionem. Právníci Qualcommu totiž na Apple podobně udeřili také v Číně. Tam se sice Applu v závěru roku příliš nedařilo, stále je to však největší odbytiště chytrých telefonů.

Tamní soud už začátkem prosince rozhodl, že Apple musí s okamžitou platností zastavit dovoz a prodej iPhonů 6s, 7, 8 a také předloňského topmodelu X. Senát tehdy přikročil k tomuto předběžnému opatření na základě stížnosti Qualcommu pro porušování dvou jeho patentů.

Apple uvedl, že navzdory příkazu soudu bude nadále uvedené modely iPhonů na území Číny nabízet.

„Tento krok je dalším zoufalým pokusem společnosti Qualcomm, jejíž nezákonné praktiky jsou předmětem šetření ze strany regulačních úřadů na celém světě. Všechny modely iPhonů budou v Číně pro naše klienty nadále v prodeji,“ uvedl Apple v tiskovém prohlášení. Další vývoj situace v Číně dosud není znám.