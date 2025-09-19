náhledy
Do redakce nám dorazila většina letošních novinek Applu. Nabízíme vám první seznámení se s nimi a naše první dojmy. Jestliže jsou často mezigenerační inovace spíš mírné, tak letos jsou patrné na první pohled a najdeme je i uvnitř přístrojů. Navíc je zde úplně nový model Air.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Apple z nabídky pro letošní rok vyhodil model Plus, tedy zvětšenou verzi základního iPhonu. Místo něj připravil zcela nový iPhone Air, který v sobě oficiálně nenese označení řady 17. Na snímku je uprostřed, vlevo základní iPhone 17, vpravo pak vrcholný iPhone 17 Pro Max.

Že je iPhone Air tenký, je jasně patrné z této fotky. Je uprostřed, nahoře je základní iPhone 17, dole pak model Pro Max.

Pohled na horní hranu ukazuje, že fotomodul u modelu Air je výrazně vystouplý a v horní části není tenkost airu vizuálně tak výrazná.

I když se letošní iPhony od sebe vzájemně hodně liší, mají řadu společných znaků a prvků. Třeba u fotoaparátů je v módě rozlišení 48 megapixelů a velmi užitečná je antireflexní vrstva displejů všech modelů.

Zůstávají také již tradiční ovládací prvky: tedy na levém boku akční tlačítko a tlačítka hlasitosti a vpravo vypínací tlačítko společně s tlačítkem Camera Control. I vizuálně se však iPhony hodně liší.

Air je v této odlišnosti premiantem. A vypadá naživo parádně. Perfektní zpracování, zaoblené rohy a lesklé boky vypadají luxusněji než u konkurenčního Samsungu Galaxy S25 Edge.

Tenké tělo znamená, že Air má jen jednoduchý fotoaparát, což se dnes moc nevidí. Ale první dojmy naznačují, že v praxi by to nemělo příliš vadit. Avšak samozřejmě, kdo chce fotomobil, bude si vybírat jinde.

Telefon má asi ideální velikost s úhlopříčkou displeje 6,5 palce. V ruce se drží pohodlně, tenké jsou pak i originální kryty. I přes tenkou konstrukci nechybí modelu bezdrátové nabíjení a funkce MagSafe.

K novým iPhonům, včetně modelu Air, si můžete pořídit i elegantní poutko, které se již stihlo „proslavit“ díky své ceně. S ním můžete iPhone Air (či jiný model) nosit jako kabelku.

Základní iPhone 17 se asi nejvíc podobá starším modelům a po samotném představení nás příliš nezaujal. Jenže naživo je to úplně jinak. Kompaktní přístroj padne skvěle do ruky, má parádní displej a super funkce.

Vypadá elegantně, výstupek fotoaparátu je tu nejmenší a přitom jeho provedení zároveň ladí s většími sourozenci. Na poměry Applu je i cenově výhodný, cena startuje na 22 990 korunách, a to s 256GB pamětí.

Tradicionalisté ocení, že na rozdíl od iPhonu Air má základní model (ale i modely Pro) klasický slot na nanoSIM. Na druhou stranu v USA, kde iPhony už o slot zcela přišly, nabízí letošní „sedmnáctky“ Apple s mírně větší baterií.

Duální sestava fotoaparátů novinky obsahuje hlavní a širokoúhlý foťák, vždy s rozlišením 48 megapixelů. Apple hodně zapracoval na softwarovém zpracování fotek a i tady jsou tedy první dojmy z foťáků nečekaně dobré.

Špičkový iPhone 17 Pro Max (i menší 17 Pro, ten však k dispozici nemáme) má zbrusu novou celohliníkovou konstrukci, kdy je tělo vyrobeno z jednoho kusu kovu. A Apple si opět dal záležet na precizním zpracování.

Novinka vypadá výtečně, charakteristickým prvkem telefonu je výrazný výstupek s fotoaparáty přes celou šířku zad a pod ním skleněná plocha, která umožňuje bezdrátové nabíjení. Nic není lesklé a telefon se neupatlává.

Špičkové iPhony mají opět tři čočky fotoaparátu, rozlišení všech senzorů je 48 Mpix a zoom je tentokrát čtyřnásobný s tím, že u osminásobného v podstatě není znát, že vznikl softwarově.

Apple nabízí k iPhonům bohaté množství vlastního příslušenství, včetně celé řady různých krytů. Z iPhonu 17 Pro Max v jakékoli barvě tak uděláte třeba oranžový mobil, i když si ho tak nepořídíte.

Do redakce nám dorazily také nové hodinky Apple Watch Series 11. Na první pohled se od předchozích Series 10 moc neliší, ale „skrytých“ upgradů je celá řada. Významnou novinkou je funkce upozornění na vysoký tlak, sklíčko má výrazně zvýšenou odolnost proti poškrábání.

Co zůstává z předchozích generací je bohatý ekosystém řemínků, které lze u Apple Watch vyměnit během několika sekund. Výrazně to promění vzhled hodinek.

K dispozici máme také nová sluchátka AirPods 3 Pro: ta slibují především výrazné vylepšení funkce potlačení okolního hluku (ovšem už druhá generace v tom byla výtečná) a k tomu novinku v podobě možnosti sledování některých fitness funkcí (umí měřit tep), což může vyhovovat uživatelům, kteří nechtějí nosit chytré hodinky. I tato vylepšení stojí za to.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz