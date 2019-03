Tři nej smartphony ze závěru loňského roku nemohou být rozdílnější

Jsou to smartphony, které byly představeny koncem loňského roku: Google odhalil nové Pixely osmého října, Huawei Mate 20 Pro šestnáctého října a Apple své iPhony XS a XS Max dvanáctého září 2018. Tyto modely budou pro své výrobce důležité i v průběhu celého letošního roku a poperou se i s nejnovějšími špičkovými modely, které přichází na trh převážně s novým čipsetem Snapdragon 855.

Pozice Applu je v tomto boji vcelku tradiční: iPhony již několik let představuje a uvádí do prodeje koncem roku, včas na předvánoční trh. Podobně se k němu přidal Google se svými Pixely, které sice nejsou zdaleka tak masovými modely, ale po celý rok představují jakousi výkladní skříň čistého provedení Androidu. A i díky tomuto přímému napojení na Google umí konkurovat mladším modelům s výkonnějšími procesory a celkově modernějším hardwarem.

A pak je tu Huawei Mate 20 Pro. Huawei se historicky svou řadou Mate vydal do boje především se Samsungem a jeho modely Note. Jenže pro firmu zároveň už pár let tato modelová řada znamená premiéru nového vlastního špičkového čipsetu, který pak používají nejlepší telefony koncernu v průběhu celého následujícího roku. To je opak Samsungu, u kterého vždy v danou dobu špičkový procesor Exynos v modelech Note vlastně tak nějak uzavírá svůj roční životní cyklus.

I proto je tedy před námi trojice smartphonů, které i když pochází z loňského roku, zůstávají po celý letošní rok nesmírně relevantní. Ne že by jiní konkurenti (jako Note 9, některé typy Xiaomi a mnoho dalších) relevantní nebyli, ale pozornost se u jejich značek většinou už soustředí na novější modely. To platí i pro Huawei, u kterého ale nástupem typů P30 Mate moc ze svých lákadel neztrácí.

Snímky z Huawei Mate 20 Pro

Pravda, více by se nám do přímého srovnání hodil Pixel 3 XL, který ovšem nemáme k dispozici a navíc se v podstatě od menšího provedení liší jen displejem (s výřezem a vyšším rozlišením). Takže závěry (až na ty vyplývající z velikosti modelů), platí i pro větší typ. Podobně se můžeme dívat na dvojici iPhone XS a XS Max.

Souboj platforem

Odvěkou vzájemnou nevraživost příznivců operačních systémů iOS a Android jen těžko vyřešíme, ale naše trojice tu ukazuje téměř souboj tří rozdílných platforem. Ano, ve skutečnosti jsou dvě, ale Huawei se svou grafickou nadstavbou a úpravami Androidu přeci jen systém posouvá z uživatelského hlediska do trochu jiné roviny a uživatelům na tom může záležet. Naopak systém iOS se podle našeho názoru obzvlášť na obřím displeji typu XS Max mnohým svým chováním hodně přiblížil Androidu, i když si samozřejmě ponechává svá specifika.

Snímky z Apple iPhone XS Max

Základem ovládání všech tří řešení jsou gesta. I když je třeba si na ně trochu zvyknout, rychle přejdou do krve a upřímně, opravdu nezáleží na tom, jaká konkrétně to jsou. Fungují dobře a to je to nejpodstatnější. U Googlu budou mít radost konzervativnější jedinci, jeho řešení s virtuálním tlačítkem, které je základem gest, je jakýmsi přechodem od „starého“ k novému ovládání. Na druhou stranu u Pixelu neexistuje cesta zpět ke starému způsobu a gesta tu jsou povinná. To Huawei rovnou dává mezi oběma řešeními vybrat a i u Applu si můžete zapnout jeho virtuální home tlačítko. O funkčnosti moderních systémů ovládání ale jasně vypovídá to, že u každého z modelů jsme preferovali onu modernější metodu, byť ta u Pixelu je vnucená a v praxi asi méně efektivní než u soupeřů.

Širokoúhlé a běžné snímky z Huawei Mate 20 Pro

Ovládání je trochu o zvyku, souboj platforem se ovšem odehrává především v úrovni vyladění systémů a jejich samotné podoby. Apple mívá tradičně náskok v rychlosti a plynulosti systému a i model XS Max to potvrzuje, i když náskok na androidí konkurenty je skutečně malý. Nejvíc se vlastně projeví v syntetických benchmarcích, kde má iPhone navrch. Vede výrazně v AnTuTu, kde jeho skóre dosahuje hranice 360 000 bodů, zatímco Mate 20 Pro u nás jen mírně překročil 305 000 bodů a Pixel 3 se musí spokojit s asi 284 000 body. Převaha Applu je vidět ve většině dalších testů, jako jsou JetStream, GFX Bench i Geekbench 4, z těch multiplatformních se musí před konkurenty sklonit jen v 3D Mark.

Snímky z Google Pixel 3

To jsou ale malichernosti. V praxi jsou všichni tři soupeři skvěle rychlí a svižní, byť pravda, Apple prostě svou pověstnou plynulost servíruje suverénněji. Z Androidí dvojice pak působí o malinko lépe Pixel 3, ale může to být i subjektivní pocit. V souboji platforem tak spíš bude rozhodovat náklonnost uživatelů k některým specifickým aplikacím nebo třeba k možnostem propojení a spolupráce s dalšími zařízeními.

Odlišná designová škola

Škarohlídi tvrdí, že současné smartphony jsou všechny stejné. A do jisté míry je to pravda, protože trend velkých displejů a minimálních rámečků má na svědomí, že se designéři a konstruktéři vydávají velmi podobnou cestou. Na druhou stranu srovnávaná trojice je z hlediska konstrukce a využití hardwaru opravdu hodně odlišná a opět ukazuje tři zcela jiné cesty.

Širokoúhlé a běžné snímky z Huawei Mate 20 Pro

Apple jde cestou přímočarého ohromení luxusem. Zpracování jeho smartphonů je skvělé a i když u soupeřů vlastně také nelze mít výhrady, tady jsou kombinace materiálů, barev a celkové sladění opravdu na luxusní úrovni. To Google se u svých modelů Pixel 3 vydal jinou cestou. Zpracování je opět perfektní, ovšem design i výběr materiálů a barev ukazuje, že toto jsou pořád ještě spíš trochu geekovské modely. Takže luxus by tu byl vlastně na škodu. Pixel 3 umí být výrazný, ale takovým trochu „komiksovým“ pojetím, spíš než šperkařským přístupem. Někde mezi tím je Huawei s jeho Mate 20 Pro: kombinace materiálů a barev působí konzervativnějším dojmem, ale špičkové zpracování a třeba použití zahnutých skel vpředu i vzadu jsou důkazem preciznosti a smyslu pro detail.

Snímky z Apple iPhone XS Max

Designově jsou to tak nesmírně různorodé telefony. Apple iPhone XS Max s minimálními rámečky okolo 6,5palcového panelu s výřezem mírně maskuje svou mohutnost. Google Pixel 3 je naopak i přes výraznou plochu pod a nad 5,5palcovým displejem příjemně kompaktní kousek s nezvyklou kombinací materiálů. A Huawei Mate 20 Pro překvapí tím, jak štíhle při velikosti úhlopříčky 6,39 palce telefon v ruce působí. A jeho vinylový povrch zad (v některých provedeních) přidává i určité těžko popsatelné kouzlo.

Různě důležitý hardware

Apple si pro své telefony vyvíjí i vlastní procesory, které v podstatě nemají v mobilním světě obdoby. Čipset Apple A12 Bionic opět nemá takový takt a mnoho dalších vlastností jako typická srdce pro androidí modely, ale v kombinaci s iOS přináší špičkový výkon. Podobně se třeba Apple u svých telefonů nežene za množstvím RAM paměti, a přesto to v praxi nevadí.

360° fotografie pořízená smartphonem Google Pixel 3

Možná podobně jako u procesoru se Apple celkově nežene za absolutní hardwarovou výbavou. Ano, bezdrátové dobíjení tu je a jeho systém rozpoznávání obličeje používá zatím málokdo, ovšem shodou okolností i Huawei Mate 20 Pro. Ale Apple pořád nesáhl k věcem jako zahnuté displeje, čtečka v displeji, extrémně rychlé dobíjení nebo třeba nekonečně složité fotoaparáty (je tu jen duální s dvojnásobným zoomem), které dovedou s nasbíranými daty doslova kouzlit. Přesto v praxi celý komplet funguje překvapivě skvěle a i přes absenci některých hardwarových vlastností jsou iPhony právem součástí smartphonové elity.

Výsledky benchmarků (vyšší skóre je vždy lepší) benchmark Apple iPhone XS Max Google Pixel 3 Huawei Mate 20 Pro AnTuTu 357 647 283 948 305 478 JetStream 267,04+-15,485 86,967+-1.4017 107,53+-0,32737 GFXBench Car Chase 3.1 normal/offscreen 47,8445/48,1406 33/35 16/32 Geekbench 4 CPU Single/Multi-Core 4802/11494 2361/8396 3364/10061 Geekbench 4 Compute 21570 13551 9250 3D Mark Sling Shot Exteme 3596 3720 4253

Podobnou cestou se vlastně rozhodli vydat u Googlu se svými Pixely. Výsledkem bylo zjištění, že hardware není vůbec důležitý. Pixel 3 je ve své podstatě nikoli telefon specifikací roku 2018, ale možná i o rok starší. A ne, nejde nám o použitý procesor, který je z loňského roku. Ani tady se výrobce nežene za obří RAM, kapacitou baterie nebo za speciálním hardwarem pro rozpoznávání obličeje.

Dokonce Google ignoruje i trend vícenásobných fotoaparátů (tedy alespoň vzadu). A i tady platí, že to vlastně vůbec nevadí, byť v žebříčku DxO Mark se foťáky našich soupeřů seřadily přesně v takovém pořadí, v jakém se trumfují počtem čoček. Rozdíly jsou ale opět velmi malé a v praxi fotí všechny skvěle. U Pixelu nás náramně baví režim až 360stupňových panoramat, který dovede zastoupit i širokoúhlý snímač. Mate20 Pro zase exceluje rozsahem a kvalitou zoomu a iPhone má navrch v obtížných scénách, třeba těch s protisvětlem či jinými komplikovanými podmínkami.

Snímky z Apple iPhone XS Max

U Googlu jednoduše vše dohánějí co nejchytřejším softwarem a integrací svého světa služeb. A i když to vypadá bláhově, u Pixelů to prostě funguje a drží s nejmodernějšími soupeři krok. A navíc tu mohou vlastně uživatelé experimentovat s nejnovějšími verzemi Androidu.

To Huawei šel cestou maximální možné výbavy. V době uvedení a vlastně i teď je to smartphone, který má vše, co je dnes možné. Ano, není tu ohýbací či vysouvací konstrukce nebo 5G, ale to jsou dnes stále podružnosti vyhrazené jen několika málo vyvoleným. A nebudou letos pořád ještě moc důležité. Jinak je tu vše: displej se špičkovým rozlišením, zahnutými boky a čtečkou otisků prstů uloženou pod ním. Zatímco iPhone čtečku postrádá a odemyká se obličejem a Pixel to má přesně naopak, tak Huawei zvládá obojí a výborně. K tomu jsou tu detaily jako třeba reverzní bezdrátové nabíjení (z Mate 20 Pro dobijete iPhone i Pixel) nebo onen úžasný trojitý foťák.

Snímky z Google Pixel 3

Ale také třeba slot na nové paměťové karty NM, které jsou hůře dostupné. Jenže soupeři nemají paměť rozšiřitelnou vůbec a tak je třeba za ni zaplatit rovnou při koupi telefonu. Pixely 3 nabízí 64 nebo 128 GB, iPhony XS umí 64, 265 nebo 512 GB. Mate 20 Pro u nás vsadil na 128 GB paměti pro uživatele.

Lákavá trojice

Špičkové smartphony ze závěru loňského roku rozhodně nepatří do starého železa. Každý z našich tří soupeřů však trumfuje trochu jiným způsobem. Apple vlastně tím, že je svůj a má svůj kompletní ekosystém, jeho XS Max nás neustále baví především svým luxusním zpracováním a plynulostí fungování. To Google Pixel 3, kromě toho, že to je jeden z mála kompaktních špičkových smartphonů (to platí i pro menší iPhone XS), nás těší svým softwarem s nejpokročilejšími funkcemi. A Huawei Mate 20 Pro zase parádní hardwarovou výbavou, která je pro letošní smartphony vzorem.

Snímky z Apple iPhone XS Max

Ano, tato trojice bude postupně během letošního roku překonávána. Ostatně, už modely Samsung Galaxy S10 ukázaly, kam se letos smartphony posunou. Na míle daleko od těchto soupeřů to nebude, ale ano, S10 ukazuje některé přednosti letošních modelů.

Ukázka zoomu u Huawei Mate 20 Pro (1x, 3x a 5x hybridní)

Jisté je, že mnohé přednosti porovnávané trojice zůstanou během letoška zachovány a pořád to budou špičkové smartphony – jedny z nejlepších na trhu. Tomu ostatně odpovídají i ceny. Huawei si za svůj Mate 20 Pro momentálně žádá 21 499 korun, to už přišlo zlevnění kvůli nástupu novinek řady P30. I díky tomu je mezi dnešními vlajkovými loděmi s cenami rostoucími do výšin lákavou volbou. Pixel 3 je jen o málo dražší, jeho cena v české distribuci začíná na 21 990 korunách, varianta XL je o tisíc korun dražší. Dostupnost je ale dost omezená.

Ve zcela vlastních výšinách se pohybuje Apple. Model XS startuje na 29 990 korunách a srovnávaný Max na 32 990 korunách. To je opravdu hodně peněz a Androidí konkurence tak získává určitý náskok.