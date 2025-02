Apple něco představí 19. února. Ale bude to očekávaný iPhone SE?

Obvykle dobře informovaný Mark Gurman z Bloombergu avizoval, že Apple by mohl nový iPhone SE představit už v úterý 11. února spolu se sluchátky. Nakonec došlo jen na sluchátka Powerbeats Pro 2, nový iPhone se neukázal. Gurman uváděl, že premiéra čtvrté generace iPhonu SE by měla proběhnout nejpozději příští týden.

A možná tomu tak opravdu bude. Ve čtvrtek 13. února šéf Applu Tim Cook na platformě X zveřejnil krátké video s kovovým logem Applu a krátkým sdělením, že ve středu 19. února bude představený nový člen rodiny produktů Applu.

Tim Cook @tim_cook Get ready to meet the newest member of the family.



Wednesday, February 19. #AppleLaunch https://t.co/0ML0NfMedu oblíbit odpovědět

Což okamžitě vzbudilo pozornost, ale že to bude právě iPhone SE, není vůbec jisté. I když většina médií se k tomu přiklání a to platí i pro další lidi z oboru, které mají k Applu blízko. Objevují se však i další možnosti. Apple by totiž letos na jaře měl představit také novou verzi Home Podu, nový Mac Book Air M4 a ve hře je rovněž nový tablet iPad Air s úhlopříčkou 10,9 palce.

Apple obvykle jarní představovačky měl od března dál, letošní premiéra je tak poměrně brzká. A iPhone SE se nabízí, protože Apple se s ním chce pustit do konkurence ve střední třídě. Mnoho novinek se ukáže na veletrhu MWC v Barceloně, který proběhne na začátku března. A Apple by tak před konkurencí měl náskok.

iPhone SE čtvrté generace bude znatelným posunem. Předchozí model z roku 2022 vycházel z letitého designu, takže jako poslední iPhone měl ještě senzor otisků prstů a malinký 4,7palcový displej. Novinka by se měla zásadně posunout, design by měl vycházet z iPhonu 14, měl by dostat 6,1palcový displej a místo čtečky otisků již bude využívat sken obličeje.

Výkon dodá moderní čip A18, pro modely SE bude novinkou i povinný USB-C konektor a vzadu bude jediný fotoaparát s 48Mpix snímačem. To je proti trojkovému modelu SE velký posun, menší by pak měl být i v ceně. Místo 13 000 korun (třetí iPhone SE a iPhone 14 Apple vyřadil aktuálně z nabídky) by podle úniků měla novinka vyjít zhruba na 15 000 Kč. Ale s ohledem na výbavu to bude adekvátní cena. Jestli se predikce potvrdí, se možná dočkáme ve středu 19. února.