Apple chystá překvapení. Levný iPhone se má ukázat už 11. února

Obvykle dobře informovaný Mark Gurman z Bloombergu tvrdí, že nový iPhone SE (2025) bude představený už v úterý 11. února. To by bylo překvapivě brzy, obvykle jarní premiéry Applu připadají na některý z březnových termínů. Naznačuje to i absence některých modelů v oficiální nabídce Applu.