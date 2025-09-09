Podívejte se i na naše další živé přenosySledovat na iDNES.tv
Apple dnešní konferenci, která zanedlouho (v 19:00) začne, tituloval sloganem „awe dropping“ (úžasný). Společně s online přenosem jako obvykle souběžně proběhne akce pro vybrané účastníky i v centrále společnosti v kalifornském Cupertinu. My akci sledujeme online a nabídneme vám průběžné shrnutí toho, o čem se právě na konferenci mluví.
Jako největší novinka v nabídce nové série smartphonů iPhone 17 se jeví konec modelu Plus a příchod úplně nového modelu, který se zřejmě bude jmenovat Air. Plus byl zvětšenou verzí základního modelu po tři generace, nahradil naopak zmenšenou verzi základního iPhonu s označením mini. Takže malý ani velký základní iPhone se dlouhodobě v nabídce neudržel a místo nich přichází supertenký přístroj. Jméno Air zatím stoprocentní není, tloušťka by měla být okolo šesti milimetrů.
Jednou ze zákaznicky nejvděčnějších inovací mají být větší kapacity baterií pro většinu novinek. Jen tenký model „Air“ si bude muset vystačit s velmi dietním článkem, spekuluje se o kapacitě pouze 3 000 mAh. Ostatní modely mají mít kapacitu baterií mezigeneračně vyšší o 10 až přibližně 20 procent.
Především v posledních dnech před premiérou se začala řešit možnost, že evropské specifikace iPhonů 17 přijdou o slot na fyzickou SIM a budou potřebovat eSIM. K nějakým změnám v tomto směru určitě dojde, ale je možné, že bez fyzické SIM nakonec skončí jen nový model Air. Dodejme, že v USA už iPhony fyzický slot na SIM nemají delší dobu.
Nejméně jasno je okolo cen. Respektive, v případě těch českých se dá očekávat, že k velkým změnám nedojde. Alespoň současný kurz dolaru a koruny nahrává stagnaci cen, přestože ty americké se mohou mírně zvýšit. Třeba kvůli větší základní paměti. Otázkou je pouze cena nového modelu „Air“, která by mohla kopírovat ceny loňských verzí modelu Plus. Tedy od 27 000 korun.
Vedle nových iPhonů dojde pravděpodobně také na představení chytrých hodinek Apple Watch Series 11 a Apple Watch Ultra 3. I zde se očekávají změny v designu a výbavě, ale je otázkou, nakolik budou výrazné a zda nepůjde spíše jen o lehkou evoluci koncepce těchto zařízení. A kolegové z magazínu Technet budou pak vyhlížet nová sluchátka AirPods Pro 3 a druhou generaci chytrého reproduktoru HomePod mini.
Už dopředu můžeme tušit, co nastane ihned po konferenci, jelikož časový plán výrobce bývá každý rok stejný. Nejspíše tedy už v pátek 12. září začne firma přijímat objednávky a o týden později 19. září začne prodej a první telefony se dostanou k zákazníkům.