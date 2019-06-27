Jakmile Apple představil iPhone Duo, tak se hned vyrojily komentáře, že zase všem ostatním ukázal směr a už dříve představený Samsung Z Fold 8 ho jen kopíruje. Jenže ono to tak asi úplně nebude. Navíc určit první skládačku nového formátu bude složité. My jsme však prapředka našli.
Autor: Apple
Stručně: iPhone Duo je skládací mobil s ohebným displejem typu knížka, který se však vyznačuje neortodoxním poměrem stran 4:3 v rozloženém stavu. V zavřeném je pak širší než obyčejné smartphony, zároveň však výrazně nižší. Doposud většina skládacích mobilů typu knížka měla jiné proporce, což si ukážeme na následujících obrázcích.
Autor: Apple
Možná to mnohé překvapí, ale první skládací mobil na světě, který se začal prodávat, se ukázal už na konci roku 2018. Vedle tehdy jen naznačeného prototypu Samsungu to byl telefon od neznámé značky Royole. Ohebný displej měl na vrchu, což je dnes už zapomenutý styl, ale kdo ví.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Model FlexPai byl k vidění veřejně na veletrhu CES v Las Vegas v lednu 2019 a bylo to pořádné pozdvižení. Nutno však dodat, že flexibilní displeje se tehdy používaly už docela dlouho. Samsung je začal používat u klasických modelů se zahnutím do boků. Takže displeje to sice byly ohebné, ale použití bylo fixní.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Samsung model Fold ukázal na jaře 2019 a začal ho i omezeně prodávat. Ale tato první verze měla nedostatky a výrobce ji nakonec stáhl.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Finální provedení prvního Foldu Samsung představil v září 2019 na veletrhu IFA v Berlíně. Globálně to byla první skládačka typu knížka v prodeji. Dodejme, že na trhu jsou s ohebným displejem ještě véčka, ale těmi se dnes (téměř) zabývat nebudeme.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Zde je docela dobře patrná koncepce prvního Foldu. Zavřený telefon byl hodně nudloidní, užší než běžný smartphone, otevřený pak hodně vysoký v poměru k šířce. Další generace z tohoto extrému trochu ubíraly, ale k zásadní změně dlouho nedocházelo.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
A co Apple? První spekulace o skládačce od Applu přicházely už v roce 2019, o rok později se pak objevily první patenty Applu na toto téma.
Autor: Apple
V dalších letech začala pracovat fantazie fanoušků a designérů po celém světě a postupně se objevovaly grafiky potenciálních ohebných iPhonů. Zpočátku však spíš véčka.
Autor: LetsGoDigital/Technizo Concept
Teď přeskočme několik let, loni Samsung představil Z Fold 7 s velmi tenkým tělem a tenké tělo měl i Honor Magic V5. Ale koncept těchto knížkových skládaček byl stále stejný. Tělo bylo sice v zavřeném stavu širší, víc se blížilo šířce běžného smartphonu, ale po otevření se toho moc nezměnilo.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
To neznamená, že tento koncept je zastaralý nebo špatný, jen prakticky po otevření supluje dva spojené tradiční smartphony. Třeba na multimédia to ideální není.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Pak loni (2025) na jaře Huawei představil model Pura X. To není skládačka typu knížka, to je véčko. Ale všichni se mu po představení divili. Pozorně se na něj podívejte, v zavřeném stavu se drží jako skládačka typu knížka s kloubem na boku, nikoliv na horní straně.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Po otevření se telefon pro základní použití musel pootočit, pak se totiž držel už jako klasické véčko. Ale pozorný uživatel si jistě všiml, že poměr stran se dost podobá tomu, jak je to u nového iPhonu Duo. Vlastně je to taková zmenšenina nyní módního formátu knížkových skládaček.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Abychom postupovali chronologicky, tak loni před koncem roku se objevily po celém světě plány na tisk maket chystaného skládacího iPhonu. A byly zjevně dost přesné. Tehdy se ukázal neobvyklý tvar telefonu, o kterém se tehdy spekulovalo jako o iPhonu Fold, později jako o iPhonu Ultra.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Dostáváme se do letošního roku. Huawei na jaře ukázal další model řady Pura X, tentokrát Pura X Max, a to už je vyloženě telefon stejného konceptu jako iPhone Duo. Je o fous vyšší než Duo, ale je lehčí. Jinak jsou parametry dost podobné.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Pura X Max se na západních trzích (stejně jako původní véčko Pura X) neprodává. Takže Apple může ohrozit jen na čínském trhu. Vnitřní displej má o desetinku palce větší úhlopříčku, vnější je pak stejně velký.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Kdyby nebyl Huawei pod embargem a byl přímým konkurentem Applu, tak by Pura X Max měla výhodu v přítomnosti teleobjektivu, který iPhonu Duo chybí.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
V létě, zhruba dva měsíce před premiérou iPhonu Duo, ukázal Samsung dvě skládačky. Z Fold 8 Ultra, což je nástupce všech předchozích modelů s maximální výbavou, ale klasickým designem. A pak Z Fold 8, který je představitelem skládaček 4:3.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Z Fold 8 bude přímým soupeřem iPhonu Duo. Je o něco levnější (na českém trhu 48 990 a 54 990 Kč), výbava je pak obdobná. Koncept pak úplně stejný.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Samsung jsme už mohli vyzkoušet i s konkurencí, takže zde je dobře patrné, jak je jiný oproti sestavě letošních klasických knížkových skládaček od Samsungu, Motoroly a Honoru.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
iPhone Duo přichází v září a vlastně největším překvapením při premiéře bylo jméno. O označení Duo se začalo spekulovat teprve pár dnů před premiérou.
Autor: Apple
iPhone Duo se globálně dostane do prodeje až v říjnu, ale výrobci příslušenství už mají přesné makety, a ty jsme pro srovnání vyfotili se Samsungem Z Fold 8.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Samsung je o fous vyšší a užší, ale je zároveň výrazně tenčí a lehčí. Výbava je podobná včetně všech ostatních parametrů.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Design iPhonu Duo je specifický, boky nejsou stejné jako třeba u Samsungu. U kloubu mají ostré hrany, vnější boky jsou pak zaoblené.
Autor: Apple
Ale teď to podstatné, opisují ostatní od Applu? Těžko a možná ano. Vývoj takového telefonu není záležitost půl roku nebo roku. Takže i Samsung těžko zareagoval na loňský únik maket iPhonu, a že by narychlo připravil Z Fold 8. Vývoj musel začít dřív.
Autor: Apple
Huawei zjevně na telefonu těchto proporcí začal pracovat dávno, což dokazuje jeho véčko Pura X. Zde musel vývoj započít nejpozději v roce 2024, takže i zde se dá těžko mluvit o nějakém opisování. Alespoň z veřejných zdrojů.
Autor: Apple
Je totiž možné, že u Applu na konceptu iPhonu Duo pracují dlouho a k únikům mohlo dojít dávno. Jen se nestaly veřejnými. Ale to jsou jen spekulace a pravda je možná mnohem zajímavější...
Autor: Apple
... Když se totiž vrátíme do roku 2021, tak v tomto roce první knížkovou skládačku ukázalo Oppo. Jmenovala se Find N a popravdě, tenkrát zaujala především absencí rýhy v ohybu na displeji. Jenže ono Oppo bylo hodně kompaktní, zde vedle malého Samsung S10e s jen 5,8 palce velkým displejem.
Autor: Mobil.iDNES.cz
První Find N je dnes zapomenutá rarita, která se okrajově prodávala jen v Číně. Do Evropy se dostaly až další modely, a to o dost později. Přesto je to významný přístroj.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Poměr stran hlavního displeje se totiž blížil ideálnímu poměru 4:3. Byl sice menší, měl jen 7,1 palce, ale předchůdce dnešních skládaček, jako je iPhone Duo, to rozhodně je. Takže jestli někdo od někoho někdy opisoval, tak to bylo od Oppa.
Autor: Mobil.iDNES.cz
iPhone Duo
Autor: Apple
iPhone Duo
Autor: Apple
iPhone Duo
Autor: Apple
iPhone Duo
Autor: Apple
iPhone Duo
Autor: Apple
iPhone Duo
Autor: Apple
iPhone Duo
Autor: Apple
iPhone Duo
Autor: Apple
iPhone Duo
Autor: Apple
iPhone Duo
Autor: Apple
iPhone Duo
Autor: Apple
iPhone Duo
Autor: Apple
iPhone Duo
Autor: Apple
iPhone Duo
Autor: Apple
iPhone Duo
Autor: Apple
iPhone Duo
Autor: Apple
iPhone Duo
Autor: Apple
iPhone Duo
Autor: Apple