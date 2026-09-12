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Je iPhone Duo první a ostatní ho kopírují? Budete překvapeni, co jsme našli

Jan Matura
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iPhone Duo iPhone Duo Ohebný smartphone Royole FlexPai Ohebný smartphone Royole FlexPai Ohebný smartphone Samsung Galaxy Fold Ohebný smartphone Samsung Galaxy Fold Ohebný smartphone Samsung Galaxy Fold Patentový nákres ohebného zařízení od Applu Koncept skládacího iPhonu Honor Magic V5 a Samsung Galaxy Fold 7 Samsung Galaxy Z Fold 7¨a Samsung Galaxy Z Fold 6 Huawei Pura X na veletrhu MWC v Barceloně
Jakmile Apple představil iPhone Duo, tak se hned vyrojily komentáře, že zase všem ostatním ukázal směr a už dříve představený Samsung Z Fold 8 ho jen kopíruje. Jenže ono to tak asi úplně nebude. Navíc určit první skládačku nového formátu bude složité. My jsme však prapředka našli.

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