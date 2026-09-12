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Nová éra iPhonů. Skládací Duo je technologický skvost, ale stojí majlant
Dlouho očekávaný skládací iPhone je tady. Apple jej nazval jako Duo a do světa se podívá na konci října. Jde o luxusní telefon s prémiovou ohebnou konstrukcí, v podstatě dvě zařízení v jednom: iPhone...
Revoluční iPhone: Ukážou ho příští týden, prohlédnout si ho můžete už dnes
Berlín (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Ani ohebný iPhone už není tajemstvím. Na veletrhu v Berlíně jsme měli exkluzivně možnost dostat do ruky maketu chystaného ohebného modelu, který firma plánuje odhalit až příští týden. Rovnou jsme...
Skládací iPhone šokuje jménem i cenou. Vrcholná verze atakuje sto tisíc korun
Apple začal novou éru. Nejenže má nového šéfa, ale výrazně změnil i představování nových iPhonů. V zářijovém termínu představil vrcholné modely 18 Pro a také očekávaný skládací iPhone. Pojmenoval jej...
Nové iPhony: Chystá se bomba, naopak, na některé modely se pořádně načekáme
Apple představuje nové modely iPhonů tradičně v září a letošek nebude výjimkou. Sestava novinek však nebude stejná jako v minulých letech. Část zákazníků bude zklamaná a bude si muset počkat ještě...
Apple zdražil iPhony. Šokující jsou ceny všech modelů včetně starších
Současně s představením nových iPhonů 18 Pro, 18 Pro Max a skládačky iPhone Duo Apple zvýšil ceny všech dalších mobilů. A to docela zásadně. Kdo nekoupil do začátku srpna, zaplatí nyní klidně o 12...
Je iPhone Duo první a ostatní ho kopírují? Budete překvapeni, co jsme našli
Jakmile Apple představil iPhone Duo, tak se hned vyrojily komentáře, že zase všem ostatním ukázal směr a už dříve představený Samsung Z Fold 8 ho jen kopíruje. Jenže ono to tak asi úplně nebude....
Rusko má šest let zpoždění. Moderní mobilní technologie tam dorazila až nyní
Ruští mobilní uživatelé se dočkali vysokorychlostního mobilního internetu. Ale jen někteří. Své 5G služby budou čtyři největší ruští mobilní operátoři poskytovat zpočátku totiž jen v 16 městech s...
Děti si přejí, aby se rodiče zajímali, co dělají na mobilu. Hlavně bez kritiky
O2 představilo novou podobu vzdělávacího programu. V projektu Bezpečně v síti radí rodičům, jak s dětmi komunikovat o nástrahách digitálního světa. Drtivá většina dětí ve věku osm až patnáct let...
Předprodej nových iPhonů 18 Pro se blíží. Budete utrácet za tyto inovace?
Nové modely iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max vypadají na první pohled téměř stejné jako loňské Pro iPhony. Apple však u nich přece jen sáhl k podstatným změnám, které přispějí k praktičnosti...
Všichni zase jednou kopírují Apple. Přitom je to jen taková parádička
Nový ohebný smartphone iPhone Duo přinesl do nabídky Applu spoustu technologických novinek, ovšem fanoušky zaujal i několika drobnostmi. Tou asi nejzásadnější je animace displejů při otevírání a...
Ohebný iPhone Duo trpí řadou kompromisů. Jak se s nimi vyrovnat?
Apple ve středu představil svůj technologicky nejpokročilejší mobil, iPhone Duo, ale mnozí již stihli poukázat na několik nevýhod, které tento mobil má oproti modelům s klasickou konstrukcí. Nabízíme...
Zákaz mobilů ve školách je na spadnutí. Regulace budou velmi přísné
Patří mobily dětem do ruky, nebo by se od nich měly po celou školní docházku držet co nejdál? Odborníci se vesměs shodují, že mobilní telefony přinášejí mladším školákům víc škody než užitku. Dosud...
Nová éra iPhonů. Skládací Duo je technologický skvost, ale stojí majlant
Dlouho očekávaný skládací iPhone je tady. Apple jej nazval jako Duo a do světa se podívá na konci října. Jde o luxusní telefon s prémiovou ohebnou konstrukcí, v podstatě dvě zařízení v jednom: iPhone...
Apple zdražil iPhony. Šokující jsou ceny všech modelů včetně starších
Současně s představením nových iPhonů 18 Pro, 18 Pro Max a skládačky iPhone Duo Apple zvýšil ceny všech dalších mobilů. A to docela zásadně. Kdo nekoupil do začátku srpna, zaplatí nyní klidně o 12...
Skládací iPhone šokuje jménem i cenou. Vrcholná verze atakuje sto tisíc korun
Apple začal novou éru. Nejenže má nového šéfa, ale výrazně změnil i představování nových iPhonů. V zářijovém termínu představil vrcholné modely 18 Pro a také očekávaný skládací iPhone. Pojmenoval jej...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Drtí veškerou konkurenci. Xiaomi fakt má vlastní procesor pro smartphony
Ačkoliv trhu s mobilními procesory už nějakou dobu dominuje několik zavedených značek, nyní se našel nový šampion, který je současně i nováčkem. Značka Xiaomi se totiž relativně nedávno dala do...
Nové iPhony: Chystá se bomba, naopak, na některé modely se pořádně načekáme
Apple představuje nové modely iPhonů tradičně v září a letošek nebude výjimkou. Sestava novinek však nebude stejná jako v minulých letech. Část zákazníků bude zklamaná a bude si muset počkat ještě...