Dlouho očekávaný skládací iPhone je tady. Apple jej nazval jako Duo a do světa se podívá na konci října. Jde o luxusní telefon s prémiovou ohebnou konstrukcí, v podstatě dvě zařízení v jednom: iPhone a iPad. I základní paměťová verze je však opravdu drahá.
Autor: Apple
Skládací iPhone se nakonec nejmenuje Ultra, jak si všichni ještě pár hodin před premiérou mysleli, nýbrž Duo. To je zřejmě odkaz na dvojici displejů, které zařízení nabízí, či na duální užití: jak iPhone i iPad v jednom těle.
Autor: Apple
Novinka se v základním principu neliší od toho, co již několik let známe z nabídky konkurentů. Jde totiž o to vám nabídnout kompaktnější tělo mobilu, které můžete v případě potřeby rozevřít a odhalit větší displej a zařízení tak používat jako tablet, s větší plochou pro sledování obsahu.
Autor: Apple
Když bude iPhone Duo zavřený, nabídne 5,4palcovou obrazovku. Jde o LTPO Super Retina XDR OLED panel s rozlišením 1 398 × 2 034 pixelů a 120Hz obnovovací frekvencí. Maximální jas dosahuje 3 000 nitů. Displej má antireflexní vrstvu a chrání jej tvrzené sklo Ceramic Shield 2.
Autor: Apple
Když zařízení otevřete, odhalí se 7,6palcový LTPO Super Retina XDR OLED panel s rozlišením 1 878 × 2 670 pixelů. Rovněž má 120Hz obnovovací frekvenci a maximální jas 3 000 nitů, specialitou je selfie kamerka, která je schovaná pod displejem (není zde průstřel). Je zde i speciální nanotextura, která omezuje odlesky a maskuje ohyb displeje.
Autor: Apple
Aby to celé mohlo fungovat, je zde speciálně navržený pant s více než stovkou součástek, který má zajistit plynulé otevírání a zavírání, případně podrží telefon v polootevřené poloze.
Autor: Apple
To abyste mohli iPhone Duo používat třeba místo budíku. Pant má zároveň i podepírat displej, aby byla rýha po ohybu co nejméně znatelná. Na reálné zkušenosti, jak moc je rýha v displeji vidět a jak se postupem času s používáním zviditelňuje, si budeme muset ještě počkat.
Autor: Apple
Ohebná konstrukce slouží zároveň třeba pro videohovory, aby dotyčný mohl vidět jak vás, tak to, na co se právě díváte.
Autor: Apple
Pant je z titanu třídy 5. Apple jej doplnil leštěnou povrchovou úpravou. iPhone Duo má certifikaci IP68, takže je odolný i proti drobným částečkám prachu a ponoření do vody.
Autor: Apple
iPhone Duo pohání nový čip Apple A20 Pro, tedy stejný jako u modelů iPhone 18 Pro a Pro Max. Apple uvádí, že má až o 35 procent vyšší výkon než model A19 Pro u iPhonu 17 Pro.
Autor: Apple
O chlazení zařízení se stará vlastní výparníková komora, která pomáhá odvádět teplo při náročném hraní, multitaskingu nebo práci s umělou inteligencí.
Autor: Apple
Apple by se měl postarat i o to, aby případný přechod práce s vnějším displejem na vnitřní byla co nejplynulejší, a to včetně přizpůsobení aplikace na větší plochu.
Autor: Apple
Ve vnějším displeji je průstřel pro čelní fotoaparát, který se softwarově v případě potřeby rozšíří do známého pilulkovitého tvaru, ovšem v orientaci na výšku. Tato kamerka má rozlišení 12 Mpix a neslouží pro rozpoznávání obličeje majitele. Místo toho je na boku telefonu čtečka otisků prstů.
Autor: Apple
Hlavní fotoaparát má rozlišení 48Mpix, světelnost f/1,6 a optickou stabilizaci. Nabízí také podle Applu dvojnásobný optický zoom v kvalitě odpovídající samostatnému teleobjektivu.
Autor: Apple
Sekunduje mu 48Mpix širokoúhlý fotoaparát (světelnost f/2,2), který slouží zároveň i na focení makrofotografií. Telefon zvládá natáčet video v rozlišení až 4K při 120 snímcích za sekundu.
Autor: Apple
Stejně jako už to nějakou dobu umí modely konkurentů, i skládací iPhone můžete při focení selfie fotek využít jako praktický stativ.
Autor: Apple
Telefon je vybaven dvěma akumulátory, jedním v každé části konstrukce. Při společném používání mají fungovat jako jeden celek. Co se výdrže týče, Apple uvádí až 31 hodin přehrávání videa při používání vnitřního displeje. Při používání pouze vnější obrazovky má výdrž dosáhnout až 44 hodin.
Autor: Apple
Nabíjení jde i bezdrátově a telefon podporuje MagSafe nabíječky a další magnetické příslušenství.
Autor: Apple
Do budoucna přibude iPhonu Duo také podpora stylusu, a to na obou obrazovkách. To je přitom něco, co kdysi Steve Jobs při představování prvního iPhonu vysloveně hanil.
Autor: Apple
Při rozevření telefonu může systém iOS zobrazit dvě aplikace vedle sebe. Jde o funkci Split View, která umožňuje pohodlnější multitasking.
Autor: Apple
Aplikace můžete mít vedle sebe, ale také třeba nad sebou, což se hodí, pokud například sledujete video a pod tím si píšete se známými přes iMessage.
Autor: Apple
Novému přístroji se přizpůsobilo i prostředí Liquid Glass. Ovládací prvky v otevřeném stavu jsou na pravé straně, dock na úvodní obrazovce je vertikálně umístěný.
Autor: Apple
iPhone Duo bude k dispozici ve dvou barvách: bílé a tmavě modré. Cena začíná na začíná na 54 990 korunách za 256GB verzi, ale vyšplhat se může až k astronomickým 90 990 korunám za vrcholovou 2TB verzi.
Autor: Apple
Předobjednávky startují 16. října a v prodeji bude telefon 23. října, a to po celém světě.
Autor: Apple
Naštěstí se nenaplnily obavy, že by telefon dorazil výrazně později nebo že by byl dostupný jen ve Spojených státech. Na konci října ho tedy pořídíte i v Česku.
Autor: Apple
Je samozřejmě otázkou, jak na tom budou skladové zásoby Applu a také, jaká bude poptávka. Je nutné si uvědomit, že toto už není zařízení pro běžného uživatele, který si kupuje základní modely za ceny okolo 20 tisíc korun, nýbrž spíše taková technologická lahůdka pro technologické nadšence a fanoušky Applu.
Autor: Apple
Následují další obrázky zařízení iPhone Duo.
Autor: Apple
iPhone Duo
Autor: Apple
iPhone Duo
Autor: Apple
iPhone Duo
Autor: Apple
iPhone Duo
Autor: Apple
iPhone Duo
Autor: Apple
iPhone Duo
Autor: Apple
iPhone Duo
Autor: Apple
iPhone Duo
Autor: Apple
iPhone Duo
Autor: Apple
iPhone Duo
Autor: Apple
iPhone Duo
Autor: Apple
iPhone Duo
Autor: Apple
iPhone Duo
Autor: Apple
iPhone Duo
Autor: Apple
iPhone Duo
Autor: Apple
iPhone Duo
Autor: Apple
iPhone Duo
Autor: Apple
iPhone Duo
Autor: Apple
iPhone Duo
Autor: Apple
iPhone Duo
Autor: Apple
iPhone Duo
Autor: Apple
iPhone Duo
Autor: Apple
iPhone Duo
Autor: Apple
iPhone Duo
Autor: Apple
iPhone Duo
Autor: Apple
iPhone Duo
Autor: Apple
iPhone Duo
Autor: Apple
iPhone Duo
Autor: Apple
iPhone Duo
Autor: Apple
iPhone Duo
Autor: Apple
iPhone Duo
Autor: Apple
iPhone Duo
Autor: Apple
iPhone Duo
Autor: Apple
iPhone Duo
Autor: Apple
iPhone Duo
Autor: Apple
iPhone Duo
Autor: Apple
iPhone Duo
Autor: Apple
iPhone Duo
Autor: Apple
iPhone Duo
Autor: Apple
iPhone Duo
Autor: Apple
iPhone Duo
Autor: Apple
iPhone Duo
Autor: Apple
iPhone Duo
Autor: Apple