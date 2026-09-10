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Revoluční iPhone: Ukážou ho příští týden, prohlédnout si ho můžete už dnes
Berlín (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Ani ohebný iPhone už není tajemstvím. Na veletrhu v Berlíně jsme měli exkluzivně možnost dostat do ruky maketu chystaného ohebného modelu, který firma plánuje odhalit až příští týden. Rovnou jsme...
Skládací iPhone šokuje jménem i cenou. Vrcholná verze atakuje sto tisíc korun
Apple začal novou éru. Nejenže má nového šéfa, ale výrazně změnil i představování nových iPhonů. V zářijovém termínu představil vrcholné modely 18 Pro a také očekávaný skládací iPhone. Pojmenoval jej...
Prohlédněte si nové iPhony v krytech s předstihem. Načapali jsme je v Berlíně
Berlín (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Už je v podstatě pravidlem, že na veletrhu IFA v Berlíně, který se koná těsně před odhalením nových iPhonů, výrobci příslušenství již vystavují kryty na chystané novinky. Nejinak tomu bylo i letos....
Titan, safír, keramika a skvělá výdrž na jedno nabití. Cena je 9 000 po slevě
Mohou se pochlubit extrémní výdrží baterie, což je tradičně silná stránka značky. Mají nové sportovní režimy a také měření připravenosti organismu na vyšší fyzickou zátěž. Huawei představil novou...
Nové iPhony: Chystá se bomba, naopak, na některé modely se pořádně načekáme
Apple představuje nové modely iPhonů tradičně v září a letošek nebude výjimkou. Sestava novinek však nebude stejná jako v minulých letech. Část zákazníků bude zklamaná a bude si muset počkat ještě...
Zákaz mobilů ve školách je na spadnutí. Regulace budou velmi přísné
Patří mobily dětem do ruky, nebo by se od nich měly po celou školní docházku držet co nejdál? Odborníci se vesměs shodují, že mobilní telefony přinášejí mladším školákům víc škody než užitku. Dosud...
Nová éra iPhonů. Skládací Duo je technologický skvost, ale stojí majlant
Dlouho očekávaný skládací iPhone je tady. Apple jej nazval jako Duo a do světa se podívá na konci října. Jde o luxusní telefon s prémiovou ohebnou konstrukcí, v podstatě dvě zařízení v jednom: iPhone...
Apple zdražil iPhony. Šokující jsou ceny všech modelů včetně starších
Současně s představením nových iPhonů 18 Pro, 18 Pro Max a skládačky iPhone Duo Apple zvýšil ceny všech dalších mobilů. A to docela zásadně. Kdo nekoupil do začátku srpna, zaplatí nyní klidně o 12...
Skládací iPhone šokuje jménem i cenou. Vrcholná verze atakuje sto tisíc korun
Apple začal novou éru. Nejenže má nového šéfa, ale výrazně změnil i představování nových iPhonů. V zářijovém termínu představil vrcholné modely 18 Pro a také očekávaný skládací iPhone. Pojmenoval jej...
Drtí veškerou konkurenci. Xiaomi fakt má vlastní procesor pro smartphony
Ačkoliv trhu s mobilními procesory už nějakou dobu dominuje několik zavedených značek, nyní se našel nový šampion, který je současně i nováčkem. Značka Xiaomi se totiž relativně nedávno dala do...
Nové iPhony: Chystá se bomba, naopak, na některé modely se pořádně načekáme
Apple představuje nové modely iPhonů tradičně v září a letošek nebude výjimkou. Sestava novinek však nebude stejná jako v minulých letech. Část zákazníků bude zklamaná a bude si muset počkat ještě...
Vydloubli oko mobilu, abyste nemuseli kupovat populární zařízení
Berlín (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Výrobci odolných smartphonů z Číny nás ani po letech nepřestávají překvapovat. Značka Ulefone přišla s něčím, co jsme ještě neviděli: odnímatelnou akční kamerkou, kterou najdete vsazenou do zad...
Další, kdo se snaží předehnat Apple. Stihli to na poslední chvíli
Berlín (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Reakcí na chystaný ohebný model Applu je hned několik. Tou nejčerstvější ještě těsně před odhalením ohebného iPhonu je Xiaomi 18 Fold. Novinku jsme si mohli prohlédnout na veletrhu IFA v Berlíně.
Když se dítě neozývá: Mobil nestačí, pokud zůstal v šatně. Jak nastavit zálohy
Chytrý telefon dnes hraje v životě školáků zásadní roli. Moderní technologie představují neocenitelný komunikační a lokalizační kanál, na který se rodiče spoléhají. Žádný vyhledávač však dítě...
Na Prahu jsme shlíželi od neobvyklých „komínů“. Možná jste je již někdy míjeli
Tento „sajt“ je další ukázkou, že operátorské antény nemusejí být na první pohled postřehnutelné. Někde je to kvůli požadavkům památkářů, jinde si pravidla určují krajináři, obce, města. A také...
Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu
Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...
Revoluční iPhone: Ukážou ho příští týden, prohlédnout si ho můžete už dnes
Berlín (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Ani ohebný iPhone už není tajemstvím. Na veletrhu v Berlíně jsme měli exkluzivně možnost dostat do ruky maketu chystaného ohebného modelu, který firma plánuje odhalit až příští týden. Rovnou jsme...
Motorola vsadila na luxusní povrchy. Milovníci krystalků budou tleskat
Berlín (od zpravodaje Technet.cz) Novinky na veletrhu IFA 2026 představila i společnost Motorola. Zaměřila se zejména na luxusní provedení a netradiční materiály povrchů.