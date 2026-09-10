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Nová éra iPhonů. Skládací Duo je technologický skvost, ale stojí majlant

Ondřej Martinů
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Dlouho očekávaný skládací iPhone je tady. Apple jej nazval jako Duo a do světa se podívá na konci října. Jde o luxusní telefon s prémiovou ohebnou konstrukcí, v podstatě dvě zařízení v jednom: iPhone a iPad. I základní paměťová verze je však opravdu drahá.

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Témata: Apple iPhone Duo

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