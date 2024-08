Výrazná změna v iPhonech. Apple v EU umožní vymazat vestavěné aplikace

Pokud půjdete do prodejny mobilů, tak samozřejmě v nabídce stále najdete dostatečný výběr přístrojů s LTE konektivitou. Jenže mnoho z nich už bude na trhu kroutit nějaký ten pátek a osazené budou...

Tradiční zářijový termín pro premiéru nových iPhonů je v ohrožení. Na stejný den totiž ve Spojených státech připadá i první prezidentská debata mezi dvěma kandidáty. Apple by proto kvůli možnému...

Takzvané over-the-top služby, jako jsou WhatsApp či Facebook Messenger, využívá již 86 procent Čechů. To je o osm procentních bodů víc než před pěti lety. Vyplývá to z květnového průzkumu provedeného...

Smartphony slaví 30 let. Kterou z těchto legend jste měli v ruce?

Je to právě 30 let, co se začal prodávat historicky vůbec první chytrý telefon. Zařízení, bez kterého si dnes mnozí všední život představit nedovedou, ale tehdy vlastně moc neuspělo. Trvalo ještě...