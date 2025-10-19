Lidé se ho bojí, přitom je to pecka. Test Apple iPhone Air

Luděk Vokáč
Je to jediný iPhone, který je u prodejců stále dostupný skladem a od startu prodeje se nevyprodal. Přitom je to podle nás nejzajímavější kousek letošní sestavy telefonů od Applu. Ano, v sourozencích má silnou konkurenci, ale jeho problém je spíš ten, že se ho lidé obávají.
Část 1/7

Apple iPhone Air

Teoreticky by to mohlo být i tak, že Apple při výrobě nový iPhone Air upřednostnil, vyrobil ho větší zásoby než sourozenců, a tak je to teď jediný běžně dostupný model v distribuční síti. Jenže taková pravděpodobnost je vcelku malá: on prodejní rekordy netrhá ani konkurenční Samsung Galaxy S25 Edge a Apple byl nejspíš při plánování výroby konzervativní. Z toho vyplývá, že o letošní nejvýraznější novinku v řadě iPhonů prostě není u zákazníků tak velký zájem, jak se možná očekávalo.

Proč? Zákazníci mají z novinky asi trochu obavy. Bojí se slabé výdrže baterie, otazníkem je pro ně i samotná konstrukce telefonu. A možná panují i obavy z nutnosti použít jen eSIM. My však víme, že se není čeho bát. Naše praktické zkušenosti s tímto novým modelem i v porovnání s jeho sourozenci ukazují, že iPhone Air je skvělý a promyšlený smartphone, který sice sahá k některým kompromisům, ale ty vlastně běžný uživatel v zásadě nepocítí.

Ano, základní iPhone 17 je levnější, modely 17 Pro a Pro Max určitě nabídnou lepší výdrž baterie a všestrannou sestavu fotoaparátů, ale iPhone Air zvládá drtivou většinu toho, co sourozenci, stejně dobře a ještě u toho skvěle vypadá a je úžasně komfortní.



