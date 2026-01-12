Nechtěné smartphony jsou cenový hit. Výrazně zlevnil i jeden nový iPhone

Luděk Vokáč
Tenké smartphony si srdce zákazníků prozatím nezískaly. Po Samsungu Galaxy S25 Edge neslaví velké úspěchy ani iPhone Air, u kterého byla očekávání veliká. Proto i tento model seženete u většiny prodejců s výraznou slevou, která nebývá i smartphonů od Applu obvyklá. Z iPhonu Air činí nabídka překvapivě výhodnou koupi.
Apple iPhone Air

Apple iPhone Air | foto: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz

Apple iPhone Air
Apple iPhone Air
Apple iPhone Air
Apple iPhone Air
66 fotografií

Apple ve svém oficiálním e-shopu nadále nabízí iPhone Air za cenu od 29 990 korun, což je částka nastavená při startu prodeje. Ale u řady prodejců, kteří nabízí telefony z oficiální distribuce, ceny modelu s příchodem letošního roku výrazně padly.

Prodejci tak nabízí iPhone Air s 256GB pamětí shodně za 25 490 korun, tedy o 4 500 korun levněji, než je oficiální cenovka. Jde o přímou slevu, cena není podmíněna výkupem staršího smartphonu nebo jinak. Varianta s 512 GB paměti je také levnější, ale sleva není tak výrazná: namísto 35 990 korun stojí 31 990 korun. O 4 000 korun je levnější i 1TB provedení, to teď stojí 37 990 korun.

Základní iPhone Air se tak svou cenou hodně přiblížil velmi oblíbenému letošnímu základnímu modelu celé řady, iPhonu 17. Jeho cena začíná na 22 990 korunách. To ze stylového a tenkého smartphonu dělá vcelku atraktivní volbu. Za dané peníze získají zájemci větší displej, výkonnější čipset a extra dávku stylu, ovšem vystačit si musí jen s jedním foťákem a menší baterií.

Lidé se ho bojí, přitom je to pecka. Test Apple iPhone Air

Právě ta je nejspíš důvodem výrazné slevy. Výdrž baterie je právě to, co zájemce od iPhonu Air odrazuje nejvíce. Pravdou je, že i oproti základnímu typu řady má iPhone Air menší baterii, kapacita je 3 149 mAh u tenkého modelu, zatímco iPhone 17 má baterii s kapacitou 3 692 mAh. To je rozdíl 17 % a přibližně to odpovídá i praktickému rozdílu ve výdrži přístroje. Pro náročné uživatele může být výdrž skutečně nízká, existuje ale široká skupina lidí, pro které bude dostačující. Ti mohou z aktuální slevy těžit.

Levnější jsou i konkurenti

Sleva je podobná té, s jakou lze sehnat konkurenční Samsung Galaxy S25 Edge. Ani tento tenký smartphone se nestal prodejním hitem a je k sehnání mnohem levněji, než jaká byla jeho oficiálně stanovená cena. I tady platí, že oficiální e-shop cenu „drží“, ovšem prodejci nabízí přístroj výrazně levněji.

Z iPhonu si internet dělá srandu a konkurent pořád zlevňuje. Komu fandíte?

Varianta s 256 GB paměti stojí 24 490 korun namísto oficiálních 31 490 korun, provedení s dvojnásobnou porcí paměti vyjde na 27 490 korun místo původních 34 990 korun. Ovšem na rozdíl od iPhonu jde u některých prodejců o cenu po cashbacku, zájemce tedy nejprve zaplatí plnou částku a po čase mu prodejce část vrátí. A nutno dodat, že loni na Black Friday nebo před Vánoci byla cena ještě výhodnější, i pod 20 000 korun za základní variantu.

Ve slevě pak mohou zájemci sehnat i Motorolu Edge 70, která má tělo s tloušťkou 6 milimetrů (o 4 desetiny víc, než iPhone Air, o dvě víc, než S25 Edge), ale nacpala do něj baterii s velmi slušnou kapacitou 4 800 mAh. Obavy o výdrž jsou tak u ní zbytečné, ale zdá se, že se přístroj může trochu vézt na vlně neobliby tenkých modelů. Edge 70 oficiálně stojí zajímavých 19 990 korun, ale pořídit ji jde i za méně než 16 500 korun. Je potřeba dodat, že jde o smartphone vyšší střední střídy s procesorem Snapdragon 7 Gen4, nikoli špičkovým čipsetem.

Motorola aktuálně uvedla špičkový model Signature, který přináší špičkovou výbavu a jeho tělo má tloušťku 7 milimetrů, což už je pro celkovou výbavu telefonu a dostatečnou baterii (5 200 mAh) dostatečný kompromis mezi tenkostí a prostorem. Uvidíme, jestli se prosadí alespoň tento model, protože zatím to tenké smartphony nemají na trhu vůbec lehké.

KVÍZ: Jak rozumíte mobilům? Některé otázky vás mohou nachytat

Ilustrační snímek

Mobilní telefon nás provází celým dnem. Znáte vše, co je s ním spojené, ovšem natolik, abyste zvládli následující kvíz? Poznáte, které tvrzení je pravdivé a které naopak lživé?

Fanoušci slaví, na tyto chytré hodinky čekali roky. Jsou opravdu povedené

Pebble Time Round 2

Značka Pebble, která se v loňském roce s velkou slávou po mnoha letech vrátila zpátky na trh, uvádí další novinku. Je to nástupce modelu Time Round s kulatým displejem, na který se čeká už deset let....

Tak Apple opravdu bude poslední. Teď ho předběhl jeho americký rival

Motorola Razr Fold

V rámci veletrhu CES v Las Vegas představila Motorola několik novinek. Jedna z nich je trochu překvapivá, Motorola se totiž pustila do skládacího telefonu ve tvaru knížky. S véčky hraje první ligu,...

Signature ukazuje, co Apple a Samsung nezvládly. Dostal i zlatý odznak

Motorola Signature

Označení, které se vymyká všem předchozím modelům. A výbava se zase vymyká všem stylovým mobilům s tenkým tělem. Nová motorola sice neláme v tomto směru rekordy, ale také u ní nemusíme hledat...

Máme ji s předstihem. Výborně vybavená novinka se dostane i do Česka

Honor Magic 8 Pro

Jednu z prvních letošních vlaštovek na trhu s prémiovými mobily chystá výrobce Honor. V redakci již před oficiálním představením testujeme novinku Magic 8 Pro, špičkový smartphone s prémiovou...

Nechtěné smartphony jsou cenový hit. Výrazně zlevnil i jeden nový iPhone

Apple iPhone Air

Tenké smartphony si srdce zákazníků prozatím nezískaly. Po Samsungu Galaxy S25 Edge neslaví velké úspěchy ani iPhone Air, u kterého byla očekávání veliká. Proto i tento model seženete u většiny...

12. ledna 2026

Má nejvýkonnější čip a další výhody pod 20 tisíc. Test Poco F8 Ultra

Poco F8 Ultra

Značka Poco se snaží hnát kupředu, co nejvíce to jen jde. Nyní, s příchodem nových čipů od Qualcommu, je vůbec první, kdo nabízí špičkový čip v modelu Poco F8 Ultra za méně než 20 tisíc korun, a k...

11. ledna 2026

Dívce předpověděl, že přijde o něco cenného. Vzápětí ji okradl o iPhone

Ilustrační snímek

Věštbám můžete věřit, nebo je zlehčovat. Nicméně ta, kterou si na Nový rok vyslechla mladá Thajka, se skutečně naplnila. Zásadní podíl na tom měl ovšem samozvaný věštec.

10. ledna 2026

Dramaticky levná i vysoká cena. Prémiové mobily nabízejí i nečekané značky

Premium
Realme GT8 Pro

Chcete nejnovější a nejvýkonnější mobilní procesor? Tak zapomeňte na značky, od kterých byste takový čip v některém modelu očekávali. Alespoň zatím. Ale nakupovat můžete, jen to budou přístroje od...

10. ledna 2026

Fanoušci slaví, na tyto chytré hodinky čekali roky. Jsou opravdu povedené

Pebble Time Round 2

Značka Pebble, která se v loňském roce s velkou slávou po mnoha letech vrátila zpátky na trh, uvádí další novinku. Je to nástupce modelu Time Round s kulatým displejem, na který se čeká už deset let....

9. ledna 2026

Tak Apple opravdu bude poslední. Teď ho předběhl jeho americký rival

Motorola Razr Fold

V rámci veletrhu CES v Las Vegas představila Motorola několik novinek. Jedna z nich je trochu překvapivá, Motorola se totiž pustila do skládacího telefonu ve tvaru knížky. S véčky hraje první ligu,...

8. ledna 2026

Vodafone slibuje výraznou úsporu na službách. Omezující podmínku odstranil

Ilustrační snímek

Jednou z možností, jak ušetřit na službách mobilních operátorů, je jejich sloučení pod jednu fakturu. Čím víc služeb sloučíte, tím vyšší je měsíční úspora. Vodafone ovšem svou kombinovanou nabídku...

29. listopadu 2025  7:02,  aktualizováno  7. 1. 16:06

Signature ukazuje, co Apple a Samsung nezvládly. Dostal i zlatý odznak

Motorola Signature

Označení, které se vymyká všem předchozím modelům. A výbava se zase vymyká všem stylovým mobilům s tenkým tělem. Nová motorola sice neláme v tomto směru rekordy, ale také u ní nemusíme hledat...

7. ledna 2026  7:02,  aktualizováno  12:36

Samsung všechny předběhl a tentokrát by to mohla být výhoda pro Evropu

Samsung Exynos 2600

Samsung na Vánoce představil svůj nový nejvýkonnější čip Exynos 2600. Ten by měl pohánět některé verze modelů z chystané řady S26. A tentokrát by to nemuselo být mrzení, jako v některých předchozích...

7. ledna 2026

Máme ji s předstihem. Výborně vybavená novinka se dostane i do Česka

Honor Magic 8 Pro

Jednu z prvních letošních vlaštovek na trhu s prémiovými mobily chystá výrobce Honor. V redakci již před oficiálním představením testujeme novinku Magic 8 Pro, špičkový smartphone s prémiovou...

6. ledna 2026

Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč

Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...

KVÍZ: Jak rozumíte mobilům? Některé otázky vás mohou nachytat

Ilustrační snímek

Mobilní telefon nás provází celým dnem. Znáte vše, co je s ním spojené, ovšem natolik, abyste zvládli následující kvíz? Poznáte, které tvrzení je pravdivé a které naopak lživé?

vydáno 5. ledna 2026

Nová mobilová lahůdka pro fotografy dorazí brzy se speciální funkcí

Xiaomi 17 Ultra

Xiaomi již na domácí trh uvedlo nejlépe vybavený model série 17 s přívlastkem Ultra. O zadní sestavu špičkových fotoaparátů se i tentokrát stará společně se slavnou značkou Leica, nyní navíc ve...

4. ledna 2026

