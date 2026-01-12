Apple ve svém oficiálním e-shopu nadále nabízí iPhone Air za cenu od 29 990 korun, což je částka nastavená při startu prodeje. Ale u řady prodejců, kteří nabízí telefony z oficiální distribuce, ceny modelu s příchodem letošního roku výrazně padly.
Prodejci tak nabízí iPhone Air s 256GB pamětí shodně za 25 490 korun, tedy o 4 500 korun levněji, než je oficiální cenovka. Jde o přímou slevu, cena není podmíněna výkupem staršího smartphonu nebo jinak. Varianta s 512 GB paměti je také levnější, ale sleva není tak výrazná: namísto 35 990 korun stojí 31 990 korun. O 4 000 korun je levnější i 1TB provedení, to teď stojí 37 990 korun.
Základní iPhone Air se tak svou cenou hodně přiblížil velmi oblíbenému letošnímu základnímu modelu celé řady, iPhonu 17. Jeho cena začíná na 22 990 korunách. To ze stylového a tenkého smartphonu dělá vcelku atraktivní volbu. Za dané peníze získají zájemci větší displej, výkonnější čipset a extra dávku stylu, ovšem vystačit si musí jen s jedním foťákem a menší baterií.
Právě ta je nejspíš důvodem výrazné slevy. Výdrž baterie je právě to, co zájemce od iPhonu Air odrazuje nejvíce. Pravdou je, že i oproti základnímu typu řady má iPhone Air menší baterii, kapacita je 3 149 mAh u tenkého modelu, zatímco iPhone 17 má baterii s kapacitou 3 692 mAh. To je rozdíl 17 % a přibližně to odpovídá i praktickému rozdílu ve výdrži přístroje. Pro náročné uživatele může být výdrž skutečně nízká, existuje ale široká skupina lidí, pro které bude dostačující. Ti mohou z aktuální slevy těžit.
Levnější jsou i konkurenti
Sleva je podobná té, s jakou lze sehnat konkurenční Samsung Galaxy S25 Edge. Ani tento tenký smartphone se nestal prodejním hitem a je k sehnání mnohem levněji, než jaká byla jeho oficiálně stanovená cena. I tady platí, že oficiální e-shop cenu „drží“, ovšem prodejci nabízí přístroj výrazně levněji.
Varianta s 256 GB paměti stojí 24 490 korun namísto oficiálních 31 490 korun, provedení s dvojnásobnou porcí paměti vyjde na 27 490 korun místo původních 34 990 korun. Ovšem na rozdíl od iPhonu jde u některých prodejců o cenu po cashbacku, zájemce tedy nejprve zaplatí plnou částku a po čase mu prodejce část vrátí. A nutno dodat, že loni na Black Friday nebo před Vánoci byla cena ještě výhodnější, i pod 20 000 korun za základní variantu.
Ve slevě pak mohou zájemci sehnat i Motorolu Edge 70, která má tělo s tloušťkou 6 milimetrů (o 4 desetiny víc, než iPhone Air, o dvě víc, než S25 Edge), ale nacpala do něj baterii s velmi slušnou kapacitou 4 800 mAh. Obavy o výdrž jsou tak u ní zbytečné, ale zdá se, že se přístroj může trochu vézt na vlně neobliby tenkých modelů. Edge 70 oficiálně stojí zajímavých 19 990 korun, ale pořídit ji jde i za méně než 16 500 korun. Je potřeba dodat, že jde o smartphone vyšší střední střídy s procesorem Snapdragon 7 Gen4, nikoli špičkovým čipsetem.
Motorola aktuálně uvedla špičkový model Signature, který přináší špičkovou výbavu a jeho tělo má tloušťku 7 milimetrů, což už je pro celkovou výbavu telefonu a dostatečnou baterii (5 200 mAh) dostatečný kompromis mezi tenkostí a prostorem. Uvidíme, jestli se prosadí alespoň tento model, protože zatím to tenké smartphony nemají na trhu vůbec lehké.