Nový iPhone Air naplno spouští módu velmi tenkých smartphonů. Tím si můžeme být jisti. Ačkoli tenká konstrukce přináší určité kompromisy ve výbavě, Apple celkově přístroj skvěle promyslel a naše první dojmy z novinky jsou opravdu skvělé.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Tloušťka je to, co na iPhonu Air zaujme především. Tloušťka 5,6 mm je v současnosti na poli smartphonů nevídaná a Apple jistě novinkou odstartuje určité závody. Však je air o dvě desetiny milimetru tenčí než Samsung Galaxy S25 Edge.
Velký rozdíl je vidět v porovnání s modelem 17 Pro Max, který přitom není se svými 8,8 mm nijak „tlustým“ telefonem. Co je fascinující, že se Apple i přes tenkou konstrukci chlubí skvělou odolností telefonu.
Upřímně, ne že by na nějaké té desetince v praxi záleželo. Ale tenký telefon vypadá skvěle a Applu se podařilo toho dosáhnout v jeho nezaměnitelném stylu.
iPhone Air je díky tomu na první pohled jasně rozpoznatelný jako iPhone. A tenký je vlastně „jen tak mimochodem“. Zpracování telefonu je opravdu skvělé, je to jeden z nejluxusnějších smartphonů současnosti.
K tomu bude iPhone Air jistě i praktický. Kompromisy tu jsou, ale vlastně ne drastické. Parádní je třeba 6,5palcový displej, který má extra odolné ochranné sklo Ceramic Shield 2 a antireflexní vrstvu, která efektivně omezuje nepříjemné odlesky.
Zadní strana telefonu se nese v duchu ostatních letošních modelů, má matnou úpravu skla, takže se neupatlává. Výstupek s foťákem obsahuje uvnitř téměř veškerou elektroniku, takže ve zbytku těla zbylo maximum místa pro baterii.
Baterie bude určitým kompromisem, na druhou stranu se Apple dušuje, že air nebude mít potíže s výdrží a perný den dá bez problémů. Jsme zvědavi, ale zůstáváme vcelku optimističtí.
A to proto, co Apple sliboval ohledně pevnosti a odolnosti telefonu: po vybalení se zdá, že iPhone Air je skutečně velmi odolným přístrojem, který by neměl být přes své tenké tělo nijak choulostivý.
Tělo přístroje lze v ruce při velkém tlaku mírně prohnout nebo ho trochu zkroutit, to vše by ovšem mělo být v rámci tolerancí, na které Apple přístroj navrhnul a testoval.
iPhone Air tak na nás rozhodně nepůsobí nijak křehce nebo subtilně. Je překvapivě bytelný a teprve lesklé provedení rámu ho opticky odlehčuje tak, že působí až neuvěřitelně tence.
Přitom má iPhone Air veškré běžné prvky, na které jsme u moderních iPhonů zvyklí. Nechybí mu třeba klasický prvek Dynamic Island.
I velmi tenký iPhone Air dostal tlačítko Camera Control, které slouží k ovládání fotoaparátu: není to jen spoušť, ale i chytré tlačítko, kterým zvládnete ovládat zoom i další funkce.
Fotoaprát je tu jen jeden, má nicméně rozlišení 48 Mpix, optickou stabilizaci a především množství chytrých softwarových funkcí. Vypadá to, že většině uživatelů by měl stačit.
Celý výstupek s foťákem působí překvapivě elegantně, byť je jasným přiznáním toho, že do tenkého těla telefonu se všechna technika nevejde. iPhone Air má uvnitř nejmodernější čip A19 Pro a obrovské množství výkonu.
To mu pomáhá mimo jiné i se zpracováním fotografií, u kterého Apple podle našich prvních dojmů hodně pokročil. Jsme zvědavi, až letošní modely porovnáme s těmi staršími, ale foťáky vypadají víc než nadějně.
Výstupek fotoaparátu je „vrstvený“ a jedna čočka na kraji znamená, že se telefon na stole kolébá.
To jde ale poměrně snadno napravit, pokud si od Applu pořídíte jednoduché flexibilní silikonové pouzdro, které je udělané tak, že jeho „límec“ kolem výstupu jde až nad úroveň čočky.
Mimochodem, v rámci snah o maximalizaci prostoru pro baterii příšel iPhone Air o slot na SIM a umí pracovat pouze s eSIM. Přejít na ni by neměl být pro běžné uživatele vůbec problém, takže to nevidíme jako nedostatek telefonu.
Kdo se obává, že tenká konstrukce telefonu bude znamenat nesnesitelně nízkou výdrž baterie, ten si může od Applu pořídit speciální MagSafe powerbanku určenou výhradně pro tento model.
S nasazenou powerbankou sice iPhone Air trochu ztrácí kouzlo oné minimální tloušťky, ale vlastně zůstává vcelku kompaktní a je to svým způsobem takový modulární smartphone.
Tloušťku samozřejmě mírně navýší i pouzdra: to průhledné nicméně dá jinak tenké tělo telefonu na odiv, iPhone Air s ním tak má pořád velké kouzlo.
I přes pouzdro jde k telefonu připojit ona bezdrátová powerbanka, takže nabíjení iPhonu Air na cestách je velmi snadné a komfortní.
Apple k telefonu nabízí i jednoduchý bumper-case, tedy pouzdro, které kryje pouze titanový rám přístroje a ne jeho záda. To ovšem paradoxně opticky zvýší tloušťku přístroje.
K prakticky kterémukoli pouzdru z nabídky Applu jde přidělat i poutko, které se již stihlo proslavit svou cenou 1 790 korun. Za kryt samotný pak zájemci zaplatí od 1 490 korun: příslušenství tedy není úplně levné.
S poutkem jde nicméně iPhone Air nosit jako „kabelka“ hezky přes rameno. Je to vcelku příjemné, na druhou stranu je telefon vystaven na odiv nenechavcům.
Zatímco originální příslušenství od Applu je vcelku drahé, tak samotný iPhone Air to s cenou podle nás nepřehání. Částka od 29 990 korun je za velmi stylový a přitom špičkový mobil zajímavá, cenově leží iPhone Air mezi základním modelem 17 a modely 17 Pro, takže vlastně za tenkou konstrukci nechce Apple žádný šílený příplatek.
