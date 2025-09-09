Apple trumfl v tloušťce Samsung. Nový iPhone Air je pouze 5,6 mm tenký, zatímco konkurenční Galaxy S25 Edge má tloušťku 5,8 mm. Apple si k tomu ovšem pomohl jistým trikem, ke kterému musel sáhnout i proto, že novinka je kompaktnější: má 6,5palcový displej místo 6,7palcového u konkurenta.
Tím trikem je výrazný výstupek na zádech v horní části, který se táhne přes celou šířku přístroje. Apple právě sem umístil v podstatě veškerou elektroniku: tady sedí nejen hlavní a přední fotoaparát, sluchátko, ale také samotný čip Apple A19 Pro, který novinku pohání. Právě nový procesor v kombinaci s modemem Apple C1X a novým bezdrátovým čipem N1 pro wi-fi a Bluetooth prý podle Applu tak tenkou konstrukci telefonu umožnil.
Sestava je totiž podle výrobce nejen prostorově úsporná, ale také velmi efektivní z hlediska spotřeby energie. Apple tvrdí, že je iPhone Air z tohoto pohledu nejefektivnějším iPhonem všech dob. Přitom iPhone Air nabízí v podstatě shodný výkon jako špičkové iPhony 17 Pro a Pro Max: i když jen teoreticky, čip bude trochu přiškrcený, nebo spíš nedosáhne stabilně takových maxim výkonu, protože revolučnímu iPhonu Air schází pro změnu revoluční chladič nových špičkových modelů.
Z hlediska výdrže je Apple trochu tajemný, ale slibuje až 27 hodin přehrávání videa na jedno nabití, což vypadá jako dobrá hodnota. Standardní základní iPhone 17 slibuje 30 hodin. Baterie iPhonu Air se na polovinu kapacity nabije za 30 minut.
Také nejodolnější
Podobně jako u baterie slibuje Apple u svého tenkého telefonu s hmotností pouhých 156 gramů i kouzla v odolnosti. Podle slov představitelů firmy má jít o dosud nejodolnější smartphone značky. Dosahuje toho i díky titanové konstrukci. Konkrétně jde o titan třídy 5, který je vyleštěný do zrcadlového lesku. Rám pak doplňuje odolné sklo Ceramic Shield 2, které kryje telefon jak zepředu, tak zezadu. To slibuje oproti předchozím provedením až třikrát vyšší odolnost proti poškrábání a čtyřikrát vyšší proti prasknutí.
Nejtenčí, a přitom nejodolnější a nejefektivnější iPhone historie ovšem není také tím nejvybavenějším. Ve výbavě musel přeci jen Apple sáhnout k určitým kompromisům: jsou ale očekávatelné a vcelku rozumné. Například má iPhone Air jen jeden fotoaparát: jde o 48megapixelovou Fusion Camera se schopností pořizovat ve 12megapixelovém rozlišení snímky s dvojnásobným přiblížením „v optické kvalitě“. Hlavní foťák se chlubí třeba světelností f/1,6 a špičkovou stabilizací obrazu, takže kvalita snímků bude výtečná. Ale rozsah možností nebude tak široký jako u dalších modelů.
Bez slotu na SIM
Vzhledem ke kompromisům, které musel iPhone Air udělat, přináší telefon i jednu pro nás revoluční novinku: nemá slot na SIM. Ten iPhony nemají doma v USA už od modelů řady 14 a letos ke stejnému kroku sáhl tamtéž i Google u jeho modelů Pixel 10. Ale v Evropě je absence slotu na SIM zatím u smartphonu nevídaná. Logicky tu však slot udělal místo baterii.
Kde v zásadě iPhone Air kompromisy nedělá, je displej: 6,5palcový Pro Motion panel má obnovovací frekvenci až 120 Hz a umí minimum 1 Hz. Nechybí funkce Always-On, jas je až 3 000 nitů. Ve výbavě pak nechybí drobnosti jako MagSafe a základem je vždy 256 GB vnitřní paměti.
Nový tenký iPhone se začne prodávat 19. září, přičemž už 12. září spustí Apple předobjednávky telefonu. Česká cena je zajímavých 29 990 korun – Air je tedy levnější než modely Pro a zároveň dražší než základní iPhone 17. Kromě základních 256 GB paměti jde novinku koupit i v provedeních s 512 GB nebo 1 TB. Za každý krok nahoru se připlácí 6 000 korun.