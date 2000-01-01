náhledy
Apple to mohl s cenou tenkého iPhonu Air přehnat. Ale nepřehnal, cenově ho umístil zhruba tam, kam patřily zrušené modely iPhone Plus, jen s malou prémií. Důvod k tomu můžeme mimo jiné hledat v historii, kdy byly tenčí konstrukce obvyklé a Apple si za ně rovněž nenechal speciálně připlácet.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
V roce 2018 představil Apple vedle modelu iPhone XS i větší typ XS Max. To byl první iPhone, který „vyhnal“ úhlopříčku displeje vysoko nad hodnotu 6,5 palce, což je dnes v podstatě obvyklá záležitost.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Shodou okolností má tuto úhlopříčku právě i letošní novinka iPhone Air. A zároveň je to „jen“ o čtyři desetiny palce méně, než kolik má špičkový iPhone 17 Pro Max. Displej navíc i dnes, po sedmi letech, působí parádně.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Apple iPhone XS Max je tak novému iPhonu Air až překvapivě podobný. Zatímco tehdy to ovšem byl smartphone na vrcholu nabídky Applu, letos patří Air spíš kamsi do středu.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Oba telefony se mimochodem chlubí podobným pojetím konstrukce. Ano, iPhone Air vsadil na titanový rám a skleněná záda v matnějším provedení, starší iPhone XS Max má rám ocelový a lesklé sklo na zádech.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Oba telefony ale jasně zachovávají designovou DNA Applu, i když se jejich vzhled za ty roky samozřejmě také proměnil. Není to ale možná tak moc, jak by se mohlo zdát.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Při pohledu zezadu je hlavním rozdílem sestava fotoaparátů: ta je u iPhonu XS Max drobnější, podstatně méně vystouplá, zatímco iPhone Air má výstupek výraznější a přes celou šířku zad.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Rozdíl je i v pojetí fotoaparátů: iPhone Air má jednu čočku, ovšem jeho optika je podstatně mohutnější a ukrývá i podstatně větší čip s rozlišením 48 megapixelů. Výsledkem je výrazně větší přísun světla.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
To iPhone XS Max má dva dvanáctimegapixelové fotoaparáty: hlavní a dvojnásobný zoom. Jeho funkci dnes hravě u iPhonu Air zastane chytrý výřez z velkého čipu. Optika modelu XS Max je výrazně menší, ale u hlavního foťáku má podobnou světelnost: f/1.8 oproti f/1.6.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Na to, že telefony dělí 7 let, je překvapivě malý rozdíl v parametrech displejů. iPhone XS Max má rozlišení 2 688 × 1 242 pixelů, iPhone Air pak 2 736 × 1 260 pixelů. Nový model má ale modernější LTPO OLED panel.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Ten má vyšší jas (běžné maximum 1 600 místo 625 nitů), což je na přímém slunci znát, ale ne tak dramaticky, jako to naznačují čísla. iPhone Air má také obnovovací frekvenci až 120 Hz, always-on funkci a antireflexní vrstvu. A také dosud nejtvrdší krycí sklo Ceramic Shield 2.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Displeje se týká i přechod z výřezu na průřez v displeji, který Apple nazývá Dynamic Island. Je to prostorově trochu úspornější řešení, které dovedl Apple i prakticky využít, ale pořád je to hodně výrazný prvek, který konkurence vynechává.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Displej nejnovějšího tenkého iPhonu se také může chlubit velmi malými rámečky. Ty ale nebyly kdovíjak široké už před sedmi lety u typu XS Max, v podstatě už je není moc kam zmenšovat.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Mimochodem, právě rámečky kolem displeje vlastně svým způsobem určují rozměry telefonů. iPhone Air je tak i přes stejnou úhlopříčku displeje trochu menší kousek: půdorysné míry jsou 156,2 × 74,7 mm, iPhone XS Max má míry 157,5 × 77,4 mm.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Trumfem a lákadlem iPhonu Air je jeho tloušťka. Ta činí jen 5,6 mm, to iPhone XS Max má tloušťku 7,7 mm. Na první pohled se ale rozdíl nezdá být tak dramatický, což už ukázalo i naše porovnání s podstatně starším iPhonem 6.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Na rozdíl od něj ale v některých pohledech přeci jen větší tloušťka vidět je. A to i v případě, kdy zrovna iPhone Air „vystavuje“ svůj velký výstupek fotoaparátu. Ten tloušťku v daném místě výrazně navyšuje, ale rám opticky telefon zeštíhluje.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Právě oblý rám, který má iPhone XS Max, přitom celkově pomáhá k optickému ztenčení telefonu, zároveň ale obliny přinášejí především větší šířku telefonu. To iPhone Air má rám plošší.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Díky drobným změnám v rozměrech padne iPhone Air v porovnání s iPhonem XS Max o poznání lépe do ruky. Ale ani sedm let starý smartphone na tom není špatně a rozhodně by se v dnešní moderní konkurenci neztratil.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Ke změně došlo v průběhu let také u konektoru. Apple iPhone XS Max měl ještě tradiční Lightning konektor, byla to v podstatě jeho zlatá éra. Nový iPhone Air musí mít USB-C, aby splnil nařízení EU.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Do tenkého těla iPhonu Air se vešla baterie s kapacitou 3 149 mAh. To je skoro stejně, jako u iPhonu XS Max: 3 174 mAh. Oba telefony slibují nabití poloviny baterie za 30 minut.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Posílilo ovšem bezdrátové nabíjení. To má u iPhonu XS Max výkon 5 W, iPhone Air ho zvládne výkonem 20 W. Navíc je tu technologie MagSafe pro připojení příslušenství na záda telefonu.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Kde je rozdíl mezi telefony výrazný, je hmotnost. Vyspělá a tenoučká konstrukce s titanem sráží hmotnost iPhonu Air na úžasných 165 gramů, iPhone XS Max má hmotnost 208 gramů.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Zpracování obou telefonů je ale rozhodně prémiové, ani iPhone Air se nemá dnes zač stydět. Ostatně, je vlastně ukazuje, proč není iPhone Air dnes přehnaně drahý smartphone.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Ve své době byl totiž iPhone XS Max prémiová špička a i když se oproti němu iPhone Air posunul, zlepšil a ubral na gramech i milimetrech, za sedm let není posun v pocitu z telefonu tak dramatický. Možná i díky tomu stojí iPhone Air 29 990 korun, zatímco iPhone XS Max stál tehdy 32 990 korun. To by dnes bylo přes 47 000 korun.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz