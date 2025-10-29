|
Prodejní propadák Applu má zapomenutého předchůdce. Jmenoval se jinak
KVÍZ: Poznáte Česko z výšky? Některá místa musí vědět každý
V posledních dvou letech vám zprostředkováváme fotoreportáže z netradičních základnových stanic. V našich galeriích se tak můžete kochat pohledem na Česko z výšky (zavítali jsme však i pod zemský...
Čínské diskontní ceny nepřestávají překvapovat. Skvělá výbava je za hubičku
Další z podzimních novinek čínských značek. Tato by se do Česka dostat měla a vypadá hodně zajímavě. Mohl by to být jeden z cenově nejvýhodnějších špičkových fotomobilů, a navíc se může pochlubit...
Nejnadupanější iPhone proti soupeřům. Jak si vedou Korea, Čína i USA?
Nový iPhone 17 Pro Max překvapil v porovnání s předchůdci významnými změnami. Těmi se Apple vymezil i vůči svým soupeřům. Postavili jsme jeho nový špičkový smartphone proti modelům z Koreje, Číny i...
Horká mobilová novinka dorazí do Evropy. My si ji prohlédli s předstihem
Výrobce Oppo se chystá na světový trh uvést nový špičkový model Oppo Find X9 Pro s výbornou výbavou a fotoaparáty vyladěnými ve spolupráci s legendární značkou Hasselblad. Ačkoliv se světová premiéra...
S telefonními podvody chce EU zatočit. Škody jdou do stovek milionů eur
Evropská reakce na spoofing, sofistikovanou formu telefonních podvodů pomocí zfalšované identity, kdy podvodníci napodobí telefonní číslo, musí být koordinovaná. Vyzval k tomu Europol, podle něhož se...
Konec ošizených výdrží? Špičkový mobil s obří baterií míří i do Česka
Barcelona (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Výrobce Oppo oficiálně představil novou dvojici modelů Find X9 a X9 Pro určených pro globální trh. Jde o špičkové modely s rekordně velkou baterií a značkovým fotoaparátem Hasselblad.
Lidé šidí spánek i rodinu. V japonském městě chtějí omezit mobily vyhláškou
V japonském městě Toyoake přišli radní s vyhláškou omezující používání mobilních telefonů. Japonci jsou poslušný národ, ale není takové nařízení už příliš? ptá se magazín Víkend DNES.
Pár dalších krůčků k dokonalosti. Test Xiaomi 15T Pro
Nový model Xiaomi 15T Pro opět posouvá výbavu v oblíbené sérii modelů tak, aby nejenom držel krok s konkurencí, ale nabídl i pár zajímavých novinek. Majitelé loňského modelu mohou být v klidu, ale...
Stylovky Applu a Samsungu mají problém. Nejsou totiž dost dobré
Stačí se podívat na žebříček prodejnosti smartphonů. Ty nejprodávanější jsou současně i ty nejdražší na trhu. Je to smartphonový paradox a dvě značky, kterých se týká, na něj při návrhu novinek možná...
Víte, co sluší novým iPhonům nejvíc? Výběr je opravdu rozmanitý
Společně s novými iPhony jsme si v redakci mohli prohlédnout také bohaté příslušenství k nim. Asi nejdůležitější jsou kryty, které nejenom že telefon ochrání před poškozením, ale mohou mu také dodat...
Jeden z nejlepších fotomobilů? Do Česka míří novinka od čínského velikána
Huawei ani letos nevynechá příležitost k uvedení špičkového smartphonu řady Pura na český trh. Podmínky se zákazem služeb Googlu mu sice stále nepřejí, ale výrobce to umí kompenzovat třeba opravdu...
O2 obměnilo Datamanii. Akční nabídka sráží cenu 100 GB na historické minimum
O2 upravilo nabídku hybridních tarifů Datamanie. Nově jsou v ní jen dva tarify: původní se 100 GB a neomezený. Z nabídky tak zmizela roční Datamanie 1000 GB. Místo ní operátor přidal u základního...
