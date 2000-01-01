náhledy
Apple iPhone Air je nejtenčí iPhone všech dob. Tloušťka pouhých 5,6 mm fascinuje, ovšem především na papíře. V minulosti už Apple velmi tenké telefony vyráběl, tím nejtenčím byl 11 let starý iPhone 6. I když má tloušťku 6,9 mm, tedy zdánlivě o hodně víc, rozdíl v praxi moc vidět není.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Apple uvedl iPhone 6 v roce 2011 společně s větším modelem iPhone 6 Plus, Plusko má ovšem o dvě desetiny milimetru tlustší tělo. Takže „šestka“ je dosud druhým nejtenčím iPhonem historie.
V době vzniku šlo o moderní a právě docela tenký smartphone. Telefon to kvůli tloušťce docela schytal, hlavně většího typu 6 Plus se týkala kauza „bendgate“, kdy se iPhony až příliš lehko ohýbaly – třeba v zadní kapse kalhot.
I Proto si dal Apple u své letošní novinky a zároveň nejtenčího iPhonu všech dob, modelu Air, hodně záležet na konstrukci. A říká, že je to vlastně nejbytelnější iPhone, jaký dosud vytvořil.
Firma rozhodně nestojí o to, aby se kauza s ohýbáním jakkoli opakovala. Na druhou stranu je na novince i v porovnání s letitým předchůdcem vidět, že ona „fascinující“ tloušťka vlastně není takový technický zázrak.
Obzvlášť, když do hry vstupují hodně zaoblené boky, které starší iPhone 6 ještě zeštíhlují. Ukazují, jak může být tloušťka vnímána relativně, nikoli jen v absolutních hodnotách změřených posuvným měřidlem.
Mimochodem, my jsme oběma telefonům skutečně „šuplerou“ naměřili tloušťku, kterou udává výrobce. Tedy 5,6 mm u iPhonu Air a 6,9 mm u iPhonu 6. Jedenáct let starý model nicméně rozhodně nevypadá, že je o 1,3 mm a tedy víc než 20 % tlustší.
Dramaticky se samozřejmě vnímání tloušťky změní v případě, kdy se na iPhone Air diváme tak, že je vidět jeho výstupek fotoaparátu. To dojem trochu kazí, byť leštěný titanový rám se snaží od výstupku odvádět pozornost.
Ve většině plochy je iPhone Air skutečně velmi tenký, ale i při pohledu z boku, kdy by proporce nemusely hrát tolik ve prospěch iPhonu 6, není rozdíl tak dramatický jako na papíře. Mimochodem, povšimněte si, jak Apple roky zachovává pozici tlačítek.
Z určitých úhlů výstupek nového iPhonu Air skoro mizí, Apple opravdu design novinky vymyslel dobře, i když je výstupek výrazný.
Mimochodem, jedním z limitujících faktorů pro tloušťku telefonů jsou konektory: i do tenkého iPhonu 6 se přitom vešel 3,5 mm jack. Pravda, nacpat ho do těla jen o 2,1 mm tlustšího, než je vnitřní průměr konektoru, už by asi bylo hodně obtížné. Apple nicméně iPhony konektoru zbavil už před lety, zůstává jen USB-C, starší model měl konektor Lightning.
Velká plocha těla iPhonu Air dává určitý prostor k flexibilitě přístroje, ale zdá se, že Apple opravdu vše vymyslel dobře. Pod tlakem prstů se i dnes prohýbá iPhone 6, ovšem ukazuje, že zejména u menšího modelu byla Bendgate možná trochu přehnanou kauzou.
Vcelku tenká konstrukce je jednou z mála věcí, které kromě značky tyto dva tenké smartphony spojuje. Jinak jsou iPhone 6 a iPhone Air zcela jiným světem a ukazují, jakou cestu smartphony za víc než dekádu ušly.
Rozdíl není třeba jen v samotné velikosti displeje, ale především ve využití celé čelní plochy. Právě iPhone Air je mistrem v jejím zaplnění displejem, zatímco starší iPhone 6 se 4,7" panelem má kolem spoustu místa.
Pravda, boční rámečky už měl iPhone tenké tehdy, ale jinak je rozdíl dramatický. Velká plocha nad a pod displejem ovšem bývala u smartphonů v podstatě standardem, kterého se Apple držel dlouho.
Velký posun udělaly ve smartphonech různé senzory: iPhone Air tak má v horní části displeje výřez Dynamic Island, který obsahuje kameru i další techniku pro pokročilé odemykání obličejem.
To nahradilo u iPhonů kdysi tradiční tlačítko TouchID, které sloužilo pro odemykání prstem. Tento způsob odemykání byl tehdy standardem ještě po další dvě generace iPhonů.
Překvapivý společný detail obou tenkých iPhonů je přítomnost pouze jedné čočky fotoaparátu. Na první pohled je ovšem jasné, že to je asi jediné, co mají foťáky společné.
Osmimegapixelový čip iPhonu 6 se skrývá za z dnešního pohledu maličkou optikou, to optika 48Mpix fotoaparátu iPhonu Air je podstatně mohutnější a umožňuje lepší přístup světla k čipu.
Jinak však iPhone 6 i v porovnání s iPhonem Air ukazuje, jak se vždy Apple snažil o prémiové zpracování. Má hliníkové tělo, ke kterému se mimochodem Apple letos vrátil u špičkových modelů 17 Pro a Pro Max. iPhone Air sází na titan a sklo.
Porovnání iPhonu Air s jeho druhým nejtenčím příbuzným ukazuje, že tloušťka je u smartphonů jen jeden drobný detail. A utvrzuje nás v tom, že i když je iPhone Air lákavou novinkou, pořád je to vlastně „normální“ smartphone.
Takový, jakým byl v podstatě před jedenácti lety právě iPhone 6: tenký, ale zároveň praktický a na svou dobu technicky velmi vyspělý. Tomu odpovídá i cena: iPhone Air dnes začíná na 29 990 korunách, iPhone 6 stál v roce 2014 18 390 korun. To je po započtení inflace v dnešních cenách asi 29 tisíc.
