|
Nejtenčí iPhone všech dob proti druhému nejtenčímu. Hlavní rozdíl je věk
Viděli jsme Kuňku i fabriku světového giganta. Tato BTS nabízí úžasné výhledy
Leží na soutoku dvou řek a jeho dominanta se tyčí do výšky více než jednoho sta metrů. Lidé toto město znají zejména díky dostihu s více než stopadesátiletou tradicí a také perníku, jehož výrobou je...
Z iPhonu si internet dělá srandu a konkurent pořád zlevňuje. Komu fandíte?
Tenké telefony jsou nový trend, který se teď snaží prosazovat čím dál víc výrobců. Na špičce nabídky aktuálně stojí dva modely: Samsung Galaxy S25 Edge a iPhone Air. Jak si vedou v duelu proti sobě?
Hodinky od Garminu potěší i náročné sportovce. S modelem 570 můžete ušetřit
Letošní přírůstky do série Forerunner od značky Garmin opět cílí na náročné sportovce, kterým běžné chytré hodinky neposkytnou dostatek informací o jejich cvičení. Prohlédli jsme si novinky...
Zmeškal let kvůli chytrému prstenu. Z letiště musel rovnou do nemocnice
Není to tak dlouho, co byl spíše okrajovou záležitostí pro technologické geeky, dnes je však mezi lidmi už hojně rozšířený. Prvním velkým výrobcem, který do své nabídky chytrý prsten zařadil, byl...
Vyzkoušeli jsme první chytrý prsten na světě, který umí i platit
Podle dostupných informací je to první prsten se snímáním biometrických údajů a zároveň s integrovaným NFC čipem, s nímž lze platit bezdrátově jako s platební kartou. Vyzkoušeli jsme, co Niceboy One...
Apple iPhone Air je nejtenčí iPhone všech dob. Tloušťka pouhých 5,6 mm fascinuje, ovšem především na papíře. V minulosti už Apple velmi tenké telefony vyráběl, tím nejtenčím byl 11 let starý iPhone...
Strava jde do boje proti Garminu kvůli segmentům. Chce zákaz prodeje hodinek
Populární sportovní aplikace vytáhla do boje proti neméně populárnímu výrobci sportovních hodinek. Společnost Strava podala žalobu na Garmin kvůli údajnému porušení patentů na segmenty a tepelné...
Špičkové chytré hodinky Huawei Watch řady GT přicházejí v nové generaci
Jasná a praktická vylepšení: větší výdrž baterie, přesnější GPS nebo nový profesionální režim pro cyklistiku. Nové chytré hodinky Huawei Watch GT 6 a GT 6 Pro cílí na široké publikum. Zaujmou bohatou...
Hodinky Huawei Watch GT 6 Pro překvapí výdrží. Vyzkoušeli jsme novinku
Nové hodinky série GT od společnosti Huawei mají v mnoha ohledech šanci prorazit na trhu nositelné elektroniky. Nejenže dobře vypadají, ale nabídnou třeba i dlouhou výdrž na jedno nabití a několik...
Oprava mobilu v záruce bude výhodná. Slibuje to novela zákona
Koncem srpna vládou schválená novela zákona o ochraně spotřebitele přinese zásadní změnu pro případ, kdy si zákazník při reklamaci zvolí opravu. V takovém případě se mu totiž záruční doba nově...
Nenechte se nachytat na výprodejový model. Novinka láká na různé bonusy
Letošní smartphony Pixel 10 se od předchůdců vizuálně liší jen málo. Ovšem zejména u základního modelu došlo uvnitř k významným změnám, které ho od předchozího typu Pixel 9 dost odlišují. Někoho by...
Poněkud trapné. Xiaomi přejmenovalo své top modely jako nové iPhony
Jsou to výborné telefony, jen to označení je poněkud dětinské. Xiaomi přeskočilo jednu řadu a novinky pojmenovalo úplně stejně, jako se jmenují nové iPhony. Nové Xiaomi 17 a 17 Pro se navíc do Evropy...