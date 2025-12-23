I s jedním foťákem kouzlí. iPhone Air je dobrý fotomobil, říká test

Ultra tenký iPhone Air má ve výbavě určité kompromisy, které v důsledku znamenají malý zájem zákazníků. Jak ale ukazují různé testy a zkušenosti, těchto kompromisů se většina běžných uživatelů bát nemusí. Třeba jeden fotoaparát rozhodně neznamená, že by iPhone Air fotil špatně. Naopak, vede si překvapivě dobře.
Tenké mobily nejsou zatím vůbec žádný hit. U zákazníků neuspěl Samsung Galaxy S25 Edge, podle všeho se dobře neprodává ani iPhone Air, který měl trend tenkých smartphonů pořádně nakopnout. Důvodem je nejspíš obava uživatelů o výdrž baterie, která je v těchto zařízeních menší, než u řady běžných smartphonů. A když se k tomu přidají další kompromisy, je pak docela jasné, proč o telefony tohoto typu není valný zájem.

Jenže některé kompromisy jsou zejména „papírové“ a v praxi uživatele vlastně moc neomezují. Platí to třeba pro jeden fotoaparát iPhonu Air. Jistě, telefonu chybí širokoúhlý záběr i důkladnější možnost zoomovat, ale stále tu je velká skupina uživatelů, kteří fotí především hlavním foťákem a nic dalšího vlastně ani moc nepotřebují. A pro ty iPhone Air plně dostačuje, jak ukazuje výsledek testu fotoaparátu tohoto telefonu od organizace DxO Mark.

Žebříček fotomobilů DxO Mark podle nové metodiky (v6)

175 – Huawei Pura 80 Ultra
168 – Oppo Find X8 Ultra
168 – Apple iPhone 17 Pro
167 – Vivo X200 Ultra
163 – Google Pixel 10 Pro XL
163 – Huawei Pura 70 Ultra
161 – Apple iPhone 16 Pro Max
160 – Google Pixel 9 Pro XL
159 – Xiaomi 15 Ultra
151 – Samsung Galaxy S25 Ultra
148 – Honor Magic7 Pro
145 – Samsung Galaxy Z Fold7
143 – Google Pixel 9
141 – Apple iPhone Air
140 – Samsung Galaxy S25 Edge
137 – Samsung Galaxy Z Flip7
130 – Samsung Galaxy Z Fold6
129 – Google Pixel 9 Pro Fold
129 – Samsung Galaxy Z Flip6
128 – Google Pixel 9a
114 – Samsung Galaxy A56
103 – Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G

V tomto testu získal iPhone Air podle nové metodiky šesté generace 141 bod. To ho ve spojeném žebříčku testů podle aktuálního i předchozího protokolu řadí na 41. místo mezi fotomobily. Je tedy jasné, že na špičku to nestačí, ale iPhone Air se pohybuje ve společnosti telefonů, které rozhodně nefotí špatně. A navíc platí, že kdyby byli i ostatní soupeři otestování podle nové metodiky, byl by v žebříčku iPhone Air podstatně výš.

Ukazuje to například porovnání se smartphonem Google Pixel 9, tedy loňským modelem od Googlu. Ten měl podle metodiky páté generace hodnocení 154 bodů, podle nové metodiky mu náleží 143 body. Vloni se svým skóre patřil Pixel 9 k širší špičce fotomobilů (v době uvedení byl devátý). A jelikož má iPhone Air podobné skóre, platí to vlastně i pro něj, byť se teď v žebříčku pohybuje podstatně hlouběji.

Se svým jedním fotoaparátem překonal iPhone Air dokonce skóre konkurenčního Samsungu Galaxy S25 Edge s dvojicí foťáků (140 bodů podle nové metodiky), nebo třeba ohebného Galaxy Z Flip 7 (137 bodů).

Za pozornost také stojí to, jak své celkové skóre iPhone Air získal. Za samotné fotografování má totiž souhrnné ohodnocení 134 body, což není vlastně mnoho. Zmíněný Pixel 9 má v této disciplíně bodů 152. Ale iPhone ztrácí v oblastech, které jsou v tomto ohledu logické: především má doslova jen několik málo bodů za širokoúhlý foťák, což automaticky skóre telefonu sráží. Jinak jsou ale výsledky výborné: za focení hlavním foťákem má bodů 166, tedy o dva méně, než Pixel 9. Za bokeh má dokonce o 10 bod víc než Pixel 9 (165). A ani zoom mu vlastně vzhledem k absenci teleobjektivu nejde úplně špatně, má za něj 106 bodů, o dva méně než smartphone od Googlu.

Silnou stránkou iPhonů je tradičně video a i iPhone Air to dokazuje. Za tuto disciplínu má celkem 155 bodů, zatímco Pixel 9 má 126 bodů. V natáčení videa skutečně patří iPhone Air k užší špičce smartphonů. A to opět i přes absenci širokoúhlého fotoaparátu. Zoom ve videu mu opět jde překvapivě dobře.

Podle DxO Mark je tedy iPhone Air překvapivě zdatný fotomobil. Hlavním foťákem fotí skvěle, zvládá výtečně i portréty a umí výborně natáčet video. Ano, máte u něj smůlu s širokoúhlými záběry a ideální není ani zoomování, ale to hlavní zvládá tenký smartphone skvěle. Ostatně, DxO v závěrech svého testu píše o tom, že hlavní fotoaparát snese srovnání se špičkovým iPhonem 17 Pro.

