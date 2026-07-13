iPhone Air byl dlouho očekávaný supertenký telefon od Applu. Mluvilo se o něm dlouho, ale představený byl až loni v září. Půl roku po podobně tenkém Samsungu S25 Edge, který také žádnou velkou díru do světa neudělal. Samsung pak nástupce letos vůbec nepředstavil a tuto cestu zjevně považuje za uzavřenou.
Současný Air je velmi zajímavá koupě, stojí o třetinu méně, než když přišel na trh. Takže v základu za něj dáte dvacet tisíc místo třiceti. O nástupci se spekuluje od konce zimy, ale až v červnu známý novinář Mark Gurman z Bloombergu prozradil, že Apple na druhé generaci Airu pracuje. Gurman je obvykle výborně informovaný o tom, co se u Applu děje, takže jeho informace můžeme brát za hotovou věc.
Navíc nyní přišlo potvrzení od únikáře Jona Prossera. Ten je na trhu s mobilními informacemi ze zákulisí dlouho a je dlouhodobě úspěšný. Výrobci mobilů ho rádi nemají, a v Applu ho vyloženě nesnášejí. Loni totiž s předstihem ukázal nové prostředí iOS s takzvaným skleněným designem. K telefonu s neveřejným softwarem se dostal přes prostředníka, samotný telefon patřil zaměstnanci Applu. Firma ho za to dostala k soudu, který se však táhne a stále není jasné, jak to dopadne. Zatím nevede ani jedna strana.
Každopádně Prosser mezitím vypustil několik informací o nových produktech Applu a obvykle se trefuje dost přesně. Nyní tak přidává poměrně podrobné video o novém iPhonu Air 2. Ten bude značně vylepšený oproti jedničce a tato vylepšení by měla vyřešit většinu hlavních stížností veřejnosti k prvnímu modelu.
Hlavní změnou bude dvojitý fotoaparát, tedy s hlavním a širokoúhlým snímačem. První Air má jen jediný snímač, a přestože fotí dobře, tak zákazníci u prémiového telefonu chtějí víc. V první generaci se širokoúhlý snímač už do telefonu nevešel, překážel si uvnitř s True Depth kamerou pro Face ID. Apple však má už novou generaci této kamery, která je prostorově úspornější. S její implementací se pak zmenší i Dynamic Island.
Designově o žádnou zásadní revoluci nepůjde, s dvojitým fotoaparátem pak bude zezadu telefon připomínat chystanou první skládačku iPhone Ultra. Ta se představí už v září spolu s dvojicí prémiových iPhonů 18 Pro a 18 Pro Max. Výrobce zůstane u titanového těla a nově přibude světle fialová barva. Baterie asi zůstane stejná, ale nový bude čip A20, který je vyráběný špičkovou 2nm technologií. Měl by tedy být úspornější, což by se mohlo podepsat na výdrži baterie.
Všechny detaily si můžete prohlédnout v originálním videu. My dodáváme, že Apple od letošní generace iPhonů mění strategii jejich představování. Tradiční podzimní akce ukáže trojici iPhonů: Ultra, 18 Pro a 18 Pro Max. Zbylé modely včetně základního iPhonu 18 firma ukáže na jaře 2026. Očekává se únor nebo březen. Bude se jednat o modely iPhone 18, iPhone Air 2 a iPhone 18e.
Zřejmě největší změnou nových modelů budou jejich vyšší ceny. Apple ústy odcházejícího šéfa avizoval zdražení v polovině června a po několika dnech opravdu zdražil počítače a tablety. Původní ceny mobilů vydrží do září, pak je potřeba počítat se zhruba deseti- až dvacetiprocentním zdražním.