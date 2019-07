Za rok dostanou iPhony nejnovější technologii. Apple proto koupil firmu

Analytik Kuo ještě ve své červnové zprávě 5G modem predikoval jen dvěma topmodelům příští generace iPhonů. Nástupce dnešního typu XR tak měl podporovat nejvýše standard 4G.

Jenže události posledních dnů vše změnily. Apple totiž koupil divizi vývoje 5G modemů od společnosti Intel, takže u telefonů příští generace už nebude muset tyto součástky kupovat od externích dodavatelů. Bude mít totiž vlastní a jeho závislost na firmách z dodavatelského řetězce opět poklesne (více v článku: Apple se přiblížil výrobě vlastního modemu. Koupil většinový podíl v Intelu).

Kuo proto nyní uvádí, že skokově rychlejší datové přenosy v pásmu sítí 5G budou umět všechny tři v příštím roce uvedené iPhony. Využívat by přitom měly modem XMM 8160, který samostatně vyvinul právě Intel. Vlastní modem by podle analytiků Apple mohl uvést během roku 2021.

iPhony 2020: tři různé velikosti, nový design a podpora 5G

Od nich se očekává přepracovaný design, což u připravované trojice nehrozí. Z dosavadních úniků totiž víme, že chystané iPhony se od těch stávajících vzhledově nebudou téměř lišit. Výrazným poznávacím znamením ale budou výrazné výstupky s fotomoduly na zádech.

iPhony pro rok 2020 budou opět trojí velikosti, úhlopříčky se ale vůči loňské a letošní generaci změní. Nejmenší model má mít displej 5,4 palce, prostřední pak 6,1 palce a největší typ dostane 6,7palcovou obrazovku. U všech se počítá s použitím OLED jednotky, naproti tomu letošní nástupce modelu XR ještě dostane LCD displej. Aktuálně je největším modelem XS Max (6,5 palce), prostřední XR má 6,1palcový displej a typ XS má obrazovku rozměru 5,8 palce.

Nejvyšší dva modely by pak měly mít pokročilé fotoaparáty s ToF (Time of Flight) senzory po obou stranách. Použity mají být laserové diody vertikální dutiny (VCSEL – Vertical Cavity Surface Emitting Laser).

Apple už takovou diodu používá, jedna je součástí kamerového systému TrueDepth a slouží k promítání mřížky bodů na objekt. Primárně se využívá k uložení prostorové mapy obličeje a následné autorizaci uživatele systémem Face ID, který u iPhonu X a všech tří loňských modelů nahradil odemykání skenováním prstu (Touch ID).

Analytik Kuo už dříve uvedl, že Apple systém TrueDepth plánuje zmenšit a díky tomu minimalizuje i výřez v displeji. Rovněž se ale mluví o možném návratu autorizace uživatele pomocí otisků prstů a to v souvislosti se speciálním modelem, určeným pro Čínu.

Měl by být cenově dostupnější a absence kamerového systému TrueDepth ve prospěch snímače otisků v displeji, by konečnou cenu dovolila snížit (více v článku: Apple chystá levný iPhone se snímačem otisků. Nebude pro každého).



Ceny 5G smartphonů budou klesat

Dnes je sice na trhu jen hrstka smartphonů s podporou 5G a krom dostupnosti jen v některých regionech, kde je již vybudovaná nezbytná telekomunikační infrastruktura, tyto přístroje spojuje také vysoká cena.

Jenže ta se bude s rozvojem 5G postupně snižovat a Kuo předpokládá, že už ve druhé polovině příštího roku budou nový standard podporovat konkurenční telefony s Androidem ceny okolo 350 dolarů (asi 10 tisíc Kč s daní).

Jenže u iPhonů takové ceny samozřejmě nelze očekávat. Zatímco letošní modely by měly stát při uvedení přibližně stejně jako loňské, příští generace právě kvůli 5G modemům zřejmě zdraží. S jistotou můžeme říci, že iPhony opět budou patřit k vůbec nejdražším smartphonům.

Kuo proto podporu nového standardu vidí u iPhonů jako naprostou nezbytnost, na které do budoucna závisí i dotace od operátorů. Právě v USA totiž prodej s úvazkem u tamních poskytovatelů převládá.

Modemy Applu podle analytika budou krom milimetrových vln podporovat i pásma okolo hranice 6 GHz a nový standard tak dokážou naplno využít v síti každého amerického operátora.

Kuo zmiňuje také mode určený pro čínský trh, a podobné spekulace rozhodně neslyšíme poprvé. Typ určený pro Čínu by mohl mít odlehčený 5G modem, který by podporoval pouze sub-6GHz kmitočty a mohl by tak být levnější. Prioritou prý nicméně zůstává příprava univerzálního modelu, který by podporoval všechny potřebné frekvence.