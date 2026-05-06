V poslední době se velmi řeší iPhone pro rok 2027. Měl by nést označení iPhone 20, protože to bude 20 let od představení prvního iPhonu. Telefon by to měl být výjimečný především svým vzhledem. Design by měl být co nejčistší, což je ostatně Applu velmi blízké. Tentokrát to však bude bez kompromisů.
První informace směřovaly k bezrámečkovému designu, čehož by měl Apple dosáhnout spíše optickou iluzí než tím, že by displej úplně přetékal do boků. Mark Gurman z Bloombergu, který je považován za nejlépe informovaného novináře ze zákulisí Applu, zmiňuje, že celý projekt výročního telefonu se jmenuje Glasswing. Jméno je převzato z anglického pojmenování motýla Greta oto ze Střední a Jižní Ameriky. Motýl má kvůli maskování průhledná křídla.
Celé to má korespondovat s již uvedeným designem operačního systému iOS Liquid Glass. Podle Gurmana Apple pod vedením nového šéfa Johna Ternuse sází právě na kombinaci nového vzhledu operačního systému. Loni však první reakce na nový vzhled operačního systému iOS nebyly jen pozitivní. Uživatelům vadilo, že průhledné systémové prvky často přehlednost systému spíš zhoršují a obsah není dobře čitelný.
Nový designový jazyk, který má na starosti právě nový šéf John Ternus, se má propsat i do dalších zařízení od Applu. Ale výroční iPhone bude první, takže další produkty přijdou spíš až v roce 2028.
Nakolik bude nový „bezrámečkový“ design praktický, je otázkou. Další inovace výročního iPhonu asi dost zákazníků nepotěší. Podle všeho telefon přijde o všechna mechanická tlačítka a zůstanou mu jen dotyková. To ovšem není tak snadné, jak to na první pohled vypadá. Apple musí vyřešit dost komplikací pro bezproblémové ovládání, například jejich použití při vypnutém přístroji.
Zároveň bude nutné vyřešit co nejlepší haptickou odezvu a také třeba ovládání v rukavicích, v extrémních teplotách a pozor, třeba přes ochranné pouzdro. Podle portálu Notebookcheck tyto problémy již Apple vyřešil, poslední testy dopadly dobře. Ostatně, na systému bez mechanických tlačítek pracuje už několik let, původně měla bez tlačítek být už řada iPhonů 15.
Letos Apple představí iPhony 18, takže příští rok by měly přijít modely s číslem 19. Buď tedy Apple jedno číslo vynechá, nebo použije jiné řešení. Ale s ohledem na razantní technologické změny bude označení to nejmenší.