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Nový iPhone je nejlepší nečínský fotomobil. V jedné disciplíně soupeře poráží

Autor:
iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro | foto: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz

iPhone 18 Pro
iPhone 18 Pro
iPhone 18 Pro
iPhone 18 Pro
16 fotografií
Letošní souboj o to, zda bude mít lepší fotomobil Google nebo Apple, má jasný výsledek. V žebříčku DxO Mark má rozhodující náskok nový iPhone 18 Pro. Apple si v podstatě zachoval náskok z loňska. A nadále mu pomáhá výkon v jeho tradičně silné disciplíně, natáčení videa.

I když Google letos u nových Pixelů řady 11 klade velký důraz na zlepšení schopností natáčení videa, na Apple vlastně nestačí. A ve výsledku to znamená, že nový Pixel 11 Pro XL nestačí v hodnocení fotomobilů DxO Mark na špičkový iPhone 18 Pro.

Zatímco Pixel už dříve získal v hodnocení DxO Mark 168 bodů, nový iPhone 18 Pro dostal bodů 172. Tím je z něj hned druhý nejlepší fotomobil v žebříčku, zařadil se za Huawei Pura 80 Ultra (ztrácí na něj tři body) a před Vivo X300 Pro (má náskok jeden bod). Soupeř od Googlu je „až“ šestý.

Žebříček fotomobil DxO Mark podle metodiky v6

175 – Huawei Pura 80 Ultra
172 – Apple iPhone 18 Pro
171 – Vivo X300 Pro
170 – Oppo Find X9 Ultra
170 – Vivo X300 Ultra
168 – Google Pixel 11 Pro XL
168 – Oppo Find X8 Ultra
168 – Apple iPhone 17 Pro
167 – Vivo X200 Ultra
166 – Oppo Find X9 Pro
166 – Xiaomi 17 Ultra
164 – Honor Magic 8 Pro
164 – Motorola Razr Fold
164 – Motorola Signature
163 – Google Pixel 10 Pro XL
163 – Huawei Pura 70 Ultra
161 – Apple iPhone 16 Pro Max
160 – Google Pixel 9 Pro XL
159 – Xiaomi 17 Pro Max
159 – Xiaomi 15 Ultra
157 – Apple iPhone 17
157 – Samsung Galaxy S26 Ultra
154 – Google Pixel 11
151 – Samsung Galaxy S25 Ultra
150 – Honor Magic V5

Zajímavé je podívat se na to, kde iPhone na své soupeře získává. Tradičně je to totiž v disciplíně natáčení videa, za které má iPhone 17 Pro 176 bodů, což je absolutně nejvyšší skóre ze všech smartphonů. Vivo X300 Pro má v této disciplíně 169 bodů, Google Pixel 11 Pro XL dokonce „jen“ 162 bodů.

U hlavních fotoaparátů panuje mezi těmito soupeři vzácná shoda. Všichni mají za fotografování jako takové 171 bodů. Každý ale svého špičkového skóre dosahuje trochu jinou cestou. Apple přeci jen vede ve výkonu hlavní kamery, za který dostal od DxO Mark 181 bodů, Pixel ztrácí tři body, Vivo sedm. Čínská značka ale právě uvedla novinku X500 Pro Max, která půjde iPhonu po krku.

Třeba v bokeh efektu je ale podle DxO Mark silnější Vivo, to má 180 bodů, iPhone o pět bodů méně, Pixel 11 Pro XL dokonce o deset. Smartphone od Googlu zase nad soupeři exceluje kvalitou širokoúhlého foťáku, tady má 160 bodů, zatímco iPhone 18 Pro 152 bodů a Vivo X300 Pro bodů 141. Mimochodem, nejlepším mobilem v této disciplíně je jiné Vivo, model X300 Ultra a to soupeřům se skóre 175 bodů utíká doslova o parník.

Chuť si pak Vivo X300 Pro v porovnání se soupeři spravuje u teleobjektivu. Za kvalitu zoomu získává telefon 170 bodů, zatímco Pixel 11 Pro XL má 151 bodů a iPhone 18 Pro dokonce jen 143 bodů. Ukazuje se, že zoom je tradičně nejslabší disciplína Applu. Fotoaparát jeho novinky je ale celkově velmi vyvážený a funguje výborně ve všech situacích, což mimo jiné dokazuje špičkové skóre DxO Mark ve scénáři focení nočních snímků. I tam ale nad Vivem vede jen o bod.

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