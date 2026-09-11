S rekordní výdrží a malou revolucí u foťáku. Toto jsou nové iPhony 18 Pro

Loni dostaly iPhony 17 Pro oproti předchůdcům vcelku významné upgrady, takže letos byl podle obvyklého cyklu inovací Applu na řadě u novinek jen mírnější progres. Ovšem nově představené modely 18 Pro a 18 Pro Max, které se začnou prodávat o dost dřív než velmi očekávaný iPhone Duo, přece jen dostaly významná vylepšení. Nejsou vidět na první pohled, ale o to víc nejspíš v praxi potěší.
Co na první pohled zřejmé je, že Apple vyladil provedení těla telefonů. Hliníkový rám má teď více sladěnou barvu se skleněnou plochou na zádech telefonů, které jsou dostupné ve čtyřech barvách: černé, stříbrné, ledovcově modré a burgundsky červené. Design novinek se však jinak nezměnil. K zásadním změnám nedošlo ani u displeje, tady je opět na výběr z úhlopříčky 6,3 nebo 6,9 palce. Mimochodem, na displeji došlo k optimalizaci funkce Dynamic Island, ta je teď kompaktnější.
|
Nové iPhony: Chystá se bomba, naopak, na některé modely se pořádně načekáme
Fotoaparát se clonou
Ovšem uvnitř je změn dost. Začít můžeme například u fotoaparátu. Sestava foťáků je sice opět trojitá v podobě širokoúhlého, hlavního a teleobjektivu, u kterých zůstávají i dosavadní ohniskové vzdálenosti. Ale hlavní 48megapixelový foťák (toto rozlišení mají všechny snímače sestavy) nově dostal proměnlivou clonu. Tu lze měnit ve čtyřech krocích: f/1,48, f/1,8, f/2,8 a f/4. To přináší nové kreativní možnosti.
Apple navíc celkově rozšířil kreativní možnosti fotoaparátu: poprvé totiž do své vlastní fotoaplikace přidal i možnost plně manuálního ovládání parametrů focení, což byla dosud výsada vybraných aplikací třetích stran (nebo telefonů na konkurenční platformě Android). Jsou tu i nové filtry a Cinematic efekty, manuální ovládání lze využít i u natáčení videa.
Zajímavou novinkou je takzvaný Apple Reference Image – v takzvaném referenčním módu zachytí telefon referenční obrázek, který nelze měnit a který je digitálně podepsaný. Je to jakýsi digitální negativ, ze kterého pak lze vytvářet další variace snímků, ale který zároveň slouží jako důkaz pravosti snímku jako takového.
|
Apple zdražil iPhony. Šokující jsou ceny všech modelů včetně starších
Výkon a výdrž
Důležitou novinkou je také procesor A20 Pro, který má oproti předchozímu A19 Pro o polovinu větší propustnost pamětí a jeho 7jádrová grafika je o 40 % výkonnější než u předchůdce. Je tu také duální 16jádrový Neural Engine, což znamená spoustu výpočetního výkonu navíc pro AI.
Ta mimochodem slibuje spoustu nových funkcí – ale až později a zatím jen v anglickém jazyce. Nová Siri AI má být ještě chytřejší asistentkou s přirozenějším projevem než dosud.
V našich končinách však bude důležitější vylepšená výdrž nových iPhonů a zlepšený teplotní management. Přepracovaná odpařovací komora zajišťuje lepší chlazení, a tím stabilnější výkon novinek. Ten má být z dlouhodobého hlediska až o 40 % lepší než u předchůdců. Zároveň došlo u nových iPhonů 18 Pro k prodloužení výdrže baterie. Menší z dvojice modelů má stejnou výdrž, jako loni větší kousek.
Předprodej nových iPhonů začne v sobotu 12. září ve 14:00 a k zákazníkům se přístroje dostanou 18. září. Ceny pro letošek Apple zvýšil. Menší iPhone 18 Pro startuje na 34 990 korunách, a cena může být dokonce i víc než dvojnásobná. Koupit se totiž dá i ve 2TB provedení za 70 990 korun. Větší iPhone 18 Pro Max startuje na 37 990 korunách a verze s největší pamětí vyjde na 73 990 korun.