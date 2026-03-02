Nový iPhone 17e jde proti aktuálním trendům, kdy u smartphonů vidíme nastupující zdražování. Novinka totiž cenou startuje na částce 16 990 korun, což je stejně, jako vloni při zahájení prodeje stál iPhone 16e. To by samo o sobě nebylo tak zvláštní, ale Apple dal novince dvojnásobek paměti, takže nový cenově dostupný iPhone má teď kapacitu 256 GB.
S touto porcí se dal pořídit i předchůdce, ovšem taková varianta telefonu stála 19 990 korun. Verze s 512 GB se pak dala pořídit za 25 990. Letos je tedy iPhone 17e o tři tisíce korun levnější, než kolik stála vloni odpovídající paměťová verze. Varianta s 512 GB totiž vyjde na 22 990 korun. Apple se tím velmi silně vymezil vůči konkurenci.
Tou je zejména nový Google Pixel 10a, který je stále dostupný jen k předobjednání. Ten má v základu stále 128 GB paměti, s takovou verzi stojí oficiálně 13 590 korun, verze s 256 GB už je pak oficiální cenovkou novému iPhonu blíže, vyjde na 15 990 korun. Obě verze lze v předobjednávkách ovšem sehnat levněji (v závislosti na prodejci).
Pro přehlednost uvádíme ceny všech aktuálních modelů iPhonů včetně novinky:
|Model
|128 GB
|256 GB
|512 GB
|1 TB
|iPhone 17e
|X
|16 990 Kč
|22 990 Kč
|X
|iPhone 17
|X
|22 990 Kč
|28 990 Kč
|X
|iPhone Air
|X
|24 990 Kč
|28 990 Kč
|37 990 Kč
|iPhone 17 Pro
|X
|32 990 Kč
|38 990 Kč
|44 990 Kč
|iPhone 17 Pro Max
|X
|34 990 Kč
|40 990 Kč
|46 990 Kč
Pro porovnání uvádíme i ceny šestnáctkových iPhonů v době představení modelu 16e, tedy loni na konci února.
|Model
|128 GB
|256 GB
|512 GB
|1 TB
|iPhone 16e
|16 990 Kč
|19 990 Kč
|25 990 Kč
|X
|iPhone 16
|23 990 Kč
|26 990 Kč
|32 990 Kč
|X
|iPhone 16 Plus
|26 990 Kč
|29 990 Kč
|35 990 Kč
|X
|iPhone 16 Pro
|29 990 Kč
|32 990 Kč
|38 990 Kč
|44 990 Kč
|iPhone 16 Pro Max
|X
|35 990 Kč
|41 990 Kč
|47 990 Kč
Postupný upgrade
Navýšení paměti bez navýšení ceny je asi největším upgradem letošního cenově dostupnějšího iPhonu. Další pokrok už je spíše v rámci očekávání. Uvnitř telefonu tak například najdeme aktuální čip Apple A19 namísto A18, novinkou je podpora MagSafe, které u předchůdce chybělo. S tím souvisí i navýšení výkonu bezdrátového nabíjení na 15 W, po kabelu se baterie s kapacitou 4 005 mAh (stejná, jako vloni) stále nabije na 50 % za 30 minut (výkon je tedy 20 W).
Zůstává například i provedení a rozlišení displeje: novinka je tak jediný aktuální iPhone s výřezem v displeji namísto Dynamic Islandu, který mají všechny ostatní modely značky. Ovšem krycím sklem displeje je Ceramic Shield 2, které slibuje oproti předchozí generaci trojnásobně lepší odolnost vůči poškrábání a zároveň zmírňuje odlesky.
Takříkajíc na svém zůstávají fotoaparáty. Hlavní je jen jeden, má stejně jako vloni rozlišení 48 megapixelů a Apple u něj slibuje dvojnásobný zoom v optické kvalitě. Foťáku nechybí optická stabilizace. I čelní kamera zůstává u parametrů jako měl předchůdce: rozlišení je 12 megapixelů a nechybí tu automatické ostření.
Drobnou novinkou je rozšíření palety dostupných barev. K bílé a černé loňského modelu se u novinky přidává ještě růžové barevné provedení. Zájemci si nový iPhone 17e mohou předobjednat od 4. března, předprodej startuje přesně v 15 hodin a 15 minut. Do prodeje pak telefon zamíří 11. března.
Apple novinkou míří jak na uživatele telefonů konkurence, tak na ty, kdo mají některý ze starších a dostupnějších iPhonů. Na svém webu přístroj porovnává s modely iPhone 11, iPhone SE 2. generace, iPhone 12 a iPhone SE 3. generace. Oproti nejstaršímu z nich slibuje u novinky například o 9 hodin víc přehrávání videa na jedno nabití nebo dvojnásobnou rychlost procesoru. Oproti iPhonu SE třetí generace zvládne novinka přehrávat video dokonce o 11 hodin déle.