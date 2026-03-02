To je v dnešní době šok. Nový levný iPhone oproti předchůdci o dost zlevnil

Luděk Vokáč
  16:38
Apple představil novou generaci svého cenově dostupnějšího iPhonu. Model 17e přímo navazuje na loňský typ 16e, oproti němu ovšem přináší výrazná vylepšení. Startovní cena telefonu přitom zůstala na stejné úrovni, což však v praxi znamená, že novinka výrazně zlevnila. Má totiž oproti předchůdci dvojnásobnou paměť, za kterou se ovšem připlácelo.
Apple iPhone 17e

Apple iPhone 17e | foto: Apple

Apple iPhone 17e
Apple iPhone 17e
Apple iPhone 17e
Apple iPhone 17e
11 fotografií

Nový iPhone 17e jde proti aktuálním trendům, kdy u smartphonů vidíme nastupující zdražování. Novinka totiž cenou startuje na částce 16 990 korun, což je stejně, jako vloni při zahájení prodeje stál iPhone 16e. To by samo o sobě nebylo tak zvláštní, ale Apple dal novince dvojnásobek paměti, takže nový cenově dostupný iPhone má teď kapacitu 256 GB.

S touto porcí se dal pořídit i předchůdce, ovšem taková varianta telefonu stála 19 990 korun. Verze s 512 GB se pak dala pořídit za 25 990. Letos je tedy iPhone 17e o tři tisíce korun levnější, než kolik stála vloni odpovídající paměťová verze. Varianta s 512 GB totiž vyjde na 22 990 korun. Apple se tím velmi silně vymezil vůči konkurenci.

Tou je zejména nový Google Pixel 10a, který je stále dostupný jen k předobjednání. Ten má v základu stále 128 GB paměti, s takovou verzi stojí oficiálně 13 590 korun, verze s 256 GB už je pak oficiální cenovkou novému iPhonu blíže, vyjde na 15 990 korun. Obě verze lze v předobjednávkách ovšem sehnat levněji (v závislosti na prodejci).

Pro přehlednost uvádíme ceny všech aktuálních modelů iPhonů včetně novinky:

Ceny iPhonů 17 k 2. 3. 2026
Model128 GB256 GB512 GB1 TB
iPhone 17eX16 990 Kč22 990 KčX
iPhone 17X22 990 Kč28 990 KčX
iPhone AirX24 990 Kč28 990 Kč37 990 Kč
iPhone 17 ProX32 990 Kč38 990 Kč44 990 Kč
iPhone 17 Pro MaxX34 990 Kč40 990 Kč46 990 Kč

Pro porovnání uvádíme i ceny šestnáctkových iPhonů v době představení modelu 16e, tedy loni na konci února.

Ceny iPhonů 16 k 19. 2. 2025
Model128 GB256 GB512 GB1 TB
iPhone 16e16 990 Kč19 990 Kč25 990 KčX
iPhone 1623 990 Kč26 990 Kč32 990 KčX
iPhone 16 Plus26 990 Kč29 990 Kč35 990 KčX
iPhone 16 Pro29 990 Kč32 990 Kč38 990 Kč44 990 Kč
iPhone 16 Pro MaxX35 990 Kč41 990 Kč47 990 Kč

Postupný upgrade

Navýšení paměti bez navýšení ceny je asi největším upgradem letošního cenově dostupnějšího iPhonu. Další pokrok už je spíše v rámci očekávání. Uvnitř telefonu tak například najdeme aktuální čip Apple A19 namísto A18, novinkou je podpora MagSafe, které u předchůdce chybělo. S tím souvisí i navýšení výkonu bezdrátového nabíjení na 15 W, po kabelu se baterie s kapacitou 4 005 mAh (stejná, jako vloni) stále nabije na 50 % za 30 minut (výkon je tedy 20 W).

Zůstává například i provedení a rozlišení displeje: novinka je tak jediný aktuální iPhone s výřezem v displeji namísto Dynamic Islandu, který mají všechny ostatní modely značky. Ovšem krycím sklem displeje je Ceramic Shield 2, které slibuje oproti předchozí generaci trojnásobně lepší odolnost vůči poškrábání a zároveň zmírňuje odlesky.

Takříkajíc na svém zůstávají fotoaparáty. Hlavní je jen jeden, má stejně jako vloni rozlišení 48 megapixelů a Apple u něj slibuje dvojnásobný zoom v optické kvalitě. Foťáku nechybí optická stabilizace. I čelní kamera zůstává u parametrů jako měl předchůdce: rozlišení je 12 megapixelů a nechybí tu automatické ostření.

Drobnou novinkou je rozšíření palety dostupných barev. K bílé a černé loňského modelu se u novinky přidává ještě růžové barevné provedení. Zájemci si nový iPhone 17e mohou předobjednat od 4. března, předprodej startuje přesně v 15 hodin a 15 minut. Do prodeje pak telefon zamíří 11. března.

Apple iPhone 17e
Apple iPhone 17e
Apple iPhone 17e
Apple iPhone 17e
11 fotografií

Apple novinkou míří jak na uživatele telefonů konkurence, tak na ty, kdo mají některý ze starších a dostupnějších iPhonů. Na svém webu přístroj porovnává s modely iPhone 11, iPhone SE 2. generace, iPhone 12 a iPhone SE 3. generace. Oproti nejstaršímu z nich slibuje u novinky například o 9 hodin víc přehrávání videa na jedno nabití nebo dvojnásobnou rychlost procesoru. Oproti iPhonu SE třetí generace zvládne novinka přehrávat video dokonce o 11 hodin déle.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Zatím největší letošní překvapení. Tak výborný foťák nikdo nečekal

Motorola Signature

Je to první model Motoroly, který nepatří do některé ze současných řad. Stojí nad modely Edge a výbavou se řadí mezi to nejlepší, co trh nabízí. Model Signature se navíc dočkal skvělého hodnocení...

Trapas, nebo geniální tah? Xiaomi překvapilo novým doplňkem k iPhonu

Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank

Barcelona (od zpravodajů Mobil.iDNES.cz) Nové příslušenství k iPhonu jsme na konferenci značky Xiaomi upřímně nečekali. Výrobce majitelům iPhonů nabídne tenkou powerbanku s bezdrátovým nabíjením – i v oblíbené oranžové barvě. Je...

To se nečekalo. Má jeden z nejlepších foťáků na trhu a šokuje i cenou

Motorola Razr Fold

Barcelona (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Skládačky obvykle nemají zdaleka tak dobré foťáky jako klasické smartphony. Nová Motorola Razr Fold však pronikla mezi ty nejlepší přístroje na trhu. Jenže zároveň si za kvalitu nechá výrobce...

Samsung představil smartphony, na které (ne)budete chtít upgradovat

Samsung Galaxy S26+

Korejský Samsung představil smartphony očekávané řady Galaxy S26. Portfolio špičkových modelů opět obsahuje tři smartphony: základní Galaxy S26, větší Galaxy S26+ a špičkový Galaxy S26 Ultra....

Google vrátil do Androidu užitečnou funkci. Ale možná si ještě počkáte

Ilustrační snímek

Uživatelé androidích smartphonů mají k dispozici opět funkci, která kvůli GDPR a jiným ochranným pravidlům z mobilních operačních systémů před lety vymizela. Nahrávání telefonního hovoru je ovšem...

To je v dnešní době šok. Nový levný iPhone oproti předchůdci o dost zlevnil

Apple iPhone 17e

Apple představil novou generaci svého cenově dostupnějšího iPhonu. Model 17e přímo navazuje na loňský typ 16e, oproti němu ovšem přináší výrazná vylepšení. Startovní cena telefonu přitom zůstala na...

2. března 2026  16:38

Tak skvělý displej jsme ještě neviděli. Překonává i panely prémiových značek

Prototyp smartphonu TCL s OLED Nxtpaper displejem

Barcelona (Od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Už několik let vsází značka TCL především na smartphony a tablety s displejem s vlastní Nxtpaper technologií. Panely zajišťují díky antireflexní úpravě skvělou čitelnost za všech podmínek. Dosud ale...

2. března 2026  14:04

Trapas, nebo geniální tah? Xiaomi překvapilo novým doplňkem k iPhonu

Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank

Barcelona (od zpravodajů Mobil.iDNES.cz) Nové příslušenství k iPhonu jsme na konferenci značky Xiaomi upřímně nečekali. Výrobce majitelům iPhonů nabídne tenkou powerbanku s bezdrátovým nabíjením – i v oblíbené oranžové barvě. Je...

2. března 2026  8:10

To se nečekalo. Má jeden z nejlepších foťáků na trhu a šokuje i cenou

Motorola Razr Fold

Barcelona (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Skládačky obvykle nemají zdaleka tak dobré foťáky jako klasické smartphony. Nová Motorola Razr Fold však pronikla mezi ty nejlepší přístroje na trhu. Jenže zároveň si za kvalitu nechá výrobce...

2. března 2026

Češi uvěznění v Zálivu nezůstanou na mobilu bez dat. Operátoři je dávají zdarma

Vozidla čekají v Dubaji na semaforu s budovou Burdž Chalífa. (1. března 2026)

Operátor T-Mobile má v zemích Perského zálivu zhruba 3 800 zákazníků, O2 a Vodafone počet klientů v oblasti neuvádí. Mnoho z nich se nemůže vrátit do Česka, protože letecká spojení jsou zrušená a...

1. března 2026  18:07,  aktualizováno  19:21

Tak moc chtěl být iPhonem, že se mu přizpůsobil i číslem. Má víc funkcí

Xiaomi 17

Barcelona (od zpravodajů Mobil.iDNES.cz) Xiaomi na český trh uvádí kompaktní novinku s číslem 17. Podle výbavy, názvu i ceny je naprosto jasné, komu chce s novým smartphonem konkurovat. Nepochybně potěší třeba kvalitní telefoto senzor nebo...

1. března 2026

Fotografické monstrum od Xiaomi neztrácí dech. Letos má dvě velké novinky

Xiaomi 17 Ultra by Leica

Barcelona (od zpravodajů Mobil.iDNES.cz) Prémiový fotomobil od Xiaomi je i letos o kus lepší. Nejde navíc jen o drobné změny, nýbrž o celkem zásadní posun. Polepšila si především kapacita baterie, ovšem fotografové ocení například schopnost...

28. února 2026  15:30

Nejpovedenější design mezi iPhony? Dva roky starý model. Překvapil iPhone 5s

iPhone 15 Pro

Čistý, přesto často kritizovaný. Takový je design iPhonů. Vy, čtenáři, jste rozhodli, které modely jsou těmi designově nejpovedenějšími. Do první pětice se probojovaly jak zástupci z posledních let,...

28. února 2026

Google vrátil do Androidu užitečnou funkci. Ale možná si ještě počkáte

Ilustrační snímek

Uživatelé androidích smartphonů mají k dispozici opět funkci, která kvůli GDPR a jiným ochranným pravidlům z mobilních operačních systémů před lety vymizela. Nahrávání telefonního hovoru je ovšem...

27. února 2026

Letos bude neveselo, ukazují ceny Samsungů S26. Přesto je tu i jedna sleva

Samsung Galaxy S26+

Nedostatek pamětí a některých dalších součástek, které vysává umělá inteligence, se začíná projevovat v cenách smartphonů. První letošní klíčové modely S26 od Samsungu jsou toho důkazem. Některé...

26. února 2026  7:02

Hormonální rovnováha po 40? Existuje přírodní cesta, jak se cítit lépe
Hormonální rovnováha po 40? Existuje přírodní cesta, jak se cítit lépe

Únava, výkyvy nálad, problémy se spánkem nebo náhlé pocení. Po čtyřicítce se hormonální změny hlásí o slovo častěji, než si myslíme. Existuje ale...

Chtějí iPhony, protože konkurence se jim znechutila v mládí

Premium
Apple poutko přes rameno k iPhonu

Proč chtějí mladí uživatelé iPhony? Důvodů je víc, ale vedle toho, že je iPhone statusový symbol, to bývá třeba i kvůli ekosystému. Podstatnou výhodou Applu může být rovněž špatná zkušenost uživatelů...

26. února 2026

Samsung představil smartphony, na které (ne)budete chtít upgradovat

Samsung Galaxy S26+

Korejský Samsung představil smartphony očekávané řady Galaxy S26. Portfolio špičkových modelů opět obsahuje tři smartphony: základní Galaxy S26, větší Galaxy S26+ a špičkový Galaxy S26 Ultra....

25. února 2026,  aktualizováno  20:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.