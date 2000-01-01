náhledy
Nový iPhone 17 Pro Max je pokračovatelem linie iPhonů s velkým displejem. Prvním takovým modelem byl v roce 2018 typ XS Max. Porovnání obou kousků ukazuje, že se špičkové iPhony za sedm let proměnily k nepoznání.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Podobně jako u konkurence iPhony v průběhu let rostly. Apple v tom ale byl konzervativnější a daleko za šest palců se úhlopříčka displeje jeho telefonu dostala až v roce 2018 s modelem XS Max.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Ten byl prvním „obřím“ iPhonem, zároveň u něj Apple rovnou sáhl po konstrukci s minimálními rámečky, kterou ctí dodnes. Displej modelů XS Max měl úhlopříčku 6,5 palce, nejnovější typ 17 Pro Max má 6,9palcový panel.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Rozdíl v úhlopříčkách se nezdá být v praxi tak dramatický, každopádně displej typu 17 Pro Max je viditelně větší. Svým způsobem je ale nárůst úhlopříčky displeje tou nejmenší změnou, kterou telefon za sedm let prošel.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
I díky tomu je starší iPhone XS Max velmi tenký, však jsme ho také porovnávali s modelem Air, se kterým má podle nás v praxi hodně společného. Na druhou stranu XS Max klame tělem i svým oblým rámem. Tloušťka je totiž 7,7 mm, typ 17 Pro Max je 8,8 mm „tlustý“, což není moc.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Z bočního pohledu poznáme, že iPhone 17 Pro Max především zmohutněl. V době, kdy byl první velký iPhone žhavou novinkou, ještě nebyly hardwarové možnosti špičkových telefonů tak extrémní a proto mohly být přístroje celkově subtilnější.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Mohutný výstupek fotoaparátu ale jasně ukazuje, kam se moderní smartphony posunuly. Optika typu XS Max v porovnání s novým modelem působí až legračně drobně. V praxi ale došlo i k podobně dramatickému posunu v možnostech foťáků.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Zatímco iPhone XS Max měl dvojitou sestavu s hlavním foťákem a dvojnásobným zoomem s 12 megapixely, nový iPhone 17 Pro Max má tři 48megapixelové čipy, přičemž schopnosti fotoaparátů předchůdce by překonal 17 Pro Max jen s hlavním foťákem.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Hlavní fotoaparát ale u modelu 17 Pro Max doplňuje ještě širokoúhlý objektiv, který u XS Max chyběl, a také čtyřnásobný optický zoom, který umožňuje dostat se k subjektům podstatně blíž než u předchůdce.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Velký výstupek fotoaparátu ale slouží také k ukrytí elektroniky, iPhone 17 Pro Max má ve zbytku svého hliníkového těla (XS Max má ocelový rám) baterii s kapacitou 4 823 mAh, zatímco starší typ má kapacitu 3 174 mAh. Novinka má pod zátěží výtečnou výdrž baterie.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Co se nabíjení týče, to probíhalo u typu XS Max přes Lightning konektor a to výkonem maximálně 15 W, telefon měl i 5W bezdrátové dobíjení. 17 Pro Max se umí nabíjet podstatně rychleji (polovina baterie za 20 minut), bezdrátové nabíjení pak zvládá 25 W. A konektorem je USB-C.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Důležitým detailem je také technologie MagSafe, která usnadňuje bezdrátové nabíjení a umožňuje připojení různého příslušenství. To je něco, co iPhone XS Max rozhodně neměl.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Vraťme se ještě k displejům. Ten u nového iPhonu 17 Pro Max je samozřejmě mnohem vyspělejší, než u předchůdce. Ale na první pohled nejsou rozdíly tak dramatické, jak to může vypadat ve specifikacích. XS Max má například maximum jasu 625 nitů, 17 Pro Max pak 1 600 nitů (ve stejné metrice HBM).
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Ale ony rozdíly se projeví v extrémních situacích. Třeba odlesky u nového modelu minimalizuje antireflexní vrstva a tady už rozdíl prostě znát jde. Totéž platí o čitelnosti na slunci i v dalších situacích. Na druhou stranu displej 7 let starého modelu rozhodně není špatný.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
K posunu došlo i u velikosti rámečků displejů, ale opět to vlastně není za ty roky takové drama. Rámečky displeje modelu XS Max jsou viditelně širší, ale zejména na dobu vzniku se nemá přístroj zač stydět.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Významnou vizuální změnu přináší průřez Dynamic Island, který nahradil dřívější výřez v displeji. Nové řešení je elegantnější než to původní, ale stále ukazuje, že Apple potřebuje pro své pokročilé senzory více místa, než s čím si (s méně pokročilou sadou senzorů) vystačí konkurence.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Velmi málo změn se za ty roky odehrálo v ovládání. Sestava ovládacích tlačítek je vlastně stále téměř shodná. Vlevo najdeme tlačítka pro regulaci hlasitosti a přepínač: ten u XS Max je ještě původní dvoupolohový, který uměl jednoduše přepnout telefon do tichého režimu. XS Max už má tlačítko, kterému lze přiřadit prakticky libovolnou funkci, ale na podržení opět ztlumí zvuky.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Na pravém boku pak má iPhone 17 Pro Max velké vypínací tlačítko, které má obdobnou pozici i velikost, jako vypínací tlačítko první velkého iPhonu. Ovládání gesty už bylo opět u iPhonu XS Max samozřejmostí, tady se vlastně za tu dobu nic nezměnilo.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Apple ale před rokem přišel s novinkou v podobě tlačítka Camera Control a to má i letošní iPhone 17 Pro Max. Někomu tlačítko nevyhovuje, za nás je to vítané rozšíření možností ovládání fotoaparátu.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Veškeré ty změny v průběhu let přináší ve výsledku hodně odlišný telefon. Nadupané smartphony se za roky hodně proměnily a dvojice XS Max a 17 Pro Max je toho důkazem. Byť zepředu to možná až tak moc nevypadá.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Ale zadní pohled na telefony odhalí nejen velkou vizuální změnu, kterou špičkové iPhony postupně prošly, ale i určitou změnu v koncepci.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Dá se říci, že iPhone XS Max byl i ve své době spíš stylový špičkový smartphone, 17 Pro Max má mnohem „vážnější“ tvář a soustředí se na maximální výkon a použitelnost.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Za ty roky překvapivě špičkový iPhone vlastně nijak nezdražil. Model XS Max se se 64 GB paměti začínal prodávat za 29 990 korun, model 17 Pro Max dnes startuje na 34 990 korunách. Jenže za to zákazník dostane 256 GB paměti, s touto porcí stál předchůdce téměř stejně: 34 490 korun. Po započtení inflace i množství inovací je tak vlastně nový model levnější.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz