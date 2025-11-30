Podobně jako konkurenti i Apple většinou své smartphony vylepšuje postupně. Zásadní změny přicházejí u jeho iPhonů jednou za více let, však třeba dosavadní designový jazyk modelů značky přinesla generace iPhone 12 v roce 2020.
Letos se design u špičkových modelů Pro mění opět. Ovšem na první pohled se zdá, že to není změna kdovíjak radikální. Jenže druhý pohled odhalí, že letošní špičkové iPhony jsou vlastně telefonu úplně nové koncepce, i když se snaží tvářit, že je to jen drobná evoluce předchozího provedení.
Jak ukázaly naše praktické zkušenosti s modelem iPhone 17 Pro Max, změny jsou opravdu výrazné a mají vliv na každodenní praktičnost telefonu.