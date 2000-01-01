náhledy
Apple letos nabídku iPhonů výrazně překopal. Základní model se překvapivě přiblížil typům Pro, nový Air je pak kapitolou samou pro sebe. A špičkové modely 17 Pro a 17 Pro Max dostaly zcela přepracovanou konstrukci a další změny, které přináší v praxi významný posun vpřed.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Snad jediné, co se oproti loňskému špičkovému iPhonu 16 Pro Max na letošní novince 17 Pro Max na první pohled nezměnilo, je displej. Úhlopříčka 6,9 palce a rozlišení 1 320 × 2 868 pixelů zůstávají.
Displej nového modelu má nicméně výrazně vyšší jas (maximum 3 000 nitů oproti 2 000) a nově ho kryje odolné sklo Ceramic Shield 2 s vyšší odolností. A navíc je tu antireflexní vrstva omezující odlesky okolí v displeji. Mimochodem, tato drobnost je velmi praktická.
Řešení totiž eliminuje odlesky v displeji překvapivě dobře, nejde jen o plané sliby. Ano, matný displej Samsungu Galaxy S25 Ultra nebo „papírové“ panely od TCL jsou v tomto ohledu lepší, ale iPhone je asi nejlepším kompromisem mezi zářivým leskem panelu a snahou omezit nepříjemné odrazy v displeji.
Už samotné zlepšení displeje tedy stojí za to. Nicméně Apple také zcela přepracoval konstrukci svých letošních špičkových modelů a změnil jejich design. To jsou změny, které jsou na první pohled docela výrazné a viditelné.
Jasným rozpoznávacím prvkem letošních iPhonů 17 Pro a Pro Max je výstupek s fotoaparáty, který se v horní části táhne přes celou šířku telefonu. Kromě hardwaru foťáků ukrývá výstupek i další hardware tak, aby v těle zbylo víc místa pro baterii.
Vzhled špičkových modelů se tak dost proměnil. Na zádech zbyl jen kus skla (opět jde o odolné Ceramic Shield 2), které usnadňuje fungování MagSafe a bezdrátového dobíjení.
Jinak mají iPhony 17 Pro a Pro Max tělo z jednoho kusu hliníku. K tomuto materiálu se Apple vrací po dlouhých letech, kdy špičkové modely využívaly titan a předtím ocel. Hliník má pomáhat s lepším odvodem tepla.
Za nás je na tomto řešení příjemných několik věcí. Unibody konstrukce přinesla oblejší hrany, takže telefon hezky padne do ruky i když rozměry jsou nepatrně větší než u loňského top modelu.
Hliníkový rám má také matnou povrchovou úpravu, takže se telefon neupatlává: jistě, to je dáno nejen volbou materiálu, ale především povrchovou úpravu. Ale Apple se u špičkových modelů odklonil od lesku, vzhled telefonu je díky tomu decentnější i bez krytu.
Mimochodem, sám Apple nabízí k novým iPhonům bohatou sestavu příslušenství. A telefony jsou k dispozici ve třech barvách, se kterými jde kryty v případě chuti ladit.
V celohliníkovém těle iPhonu 17 Pro Max se ukrývá rekordně velká baterie: u evropských modelů se slotem na SIM má kapacitu 4 832 mAh, u americké verze pouze s eSIM dokonce 5 088 mAh. Apple slibuje rekordní výdrž a my nemáme důvod tomu po prvních dnech používání nevěřit.
Slot na nanoSIM tedy v evropských modelech zůstává, bez něj nabízí Apple v Evropě pouze model Air. U typů 17 Pro a Pro Max pak místo baterii „ubírá“ i nový systém chlazení s kondenzační komorou.
Nové chlazení zlepšuje stabilitu výkonu telefonu, máme nicméně pocit, že se také iPhone 17 Pro Max dovede v ruce docela zahřát. Zkusíme se na to detailněji zaměřit, ale zdá se to být vcelku logické.
Také jsme zvědavi, jak to bude s odvodem tepla a výkonem v případě využití originálních pouzder. Ta samozřejmě chlazení telefonu trochu zkomplikují.
Velmi dobře vypadá i sestava fotoaparátů. Tentokrát má každý ze tří snímačů rozlišení 48 Mpix, u hlavního fotoaparátu došlo navíc ke zvýšení světelnosti clony (f/1.6). V kombinaci s novým procesorem je potenciál veliký.
Fotoaparáty vystupují nad úroveň těla asi stejně jako u loňského modelu, jen je celý výstupek výraznější.
Optický zoom (to je ta pravá čočka v trojité sestavě) je tentokrát čtyřnásobný, ale nárůst rozlišení zoomového senzoru to právě víc než kompenzuje. Apple také výrazně vylepšil algoritmy zpracování snímků.
Tradičně iPhony patří k nejlepším fotomobilům na trhu, letošní špičkové modely 17 Pro a Pro Max nově převyšují téměř všechny soupeře.
Špičkový iPhone 17 Pro Max se začíná prodávat za 34 990 korun, menší verze Pro stojí 32 990 korun. Je to dost peněz, ale větší typ dokonce oproti předchůdci o tisícovku zlevnil, model 16 Pro je v základu dražší, ale má (stejně jako Pro Max) 256 GB paměti, loni startoval ještě na 128 GB. Příplatky za větší paměť jsou ovšem drastické.
