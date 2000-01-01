náhledy
Nový iPhone 17 Pro Max překvapil v porovnání s předchůdci významnými změnami. Těmi se Apple vymezil i vůči svým soupeřům. Postavili jsme jeho nový špičkový smartphone proti modelům z Koreje, Číny i soupeři z jeho domovských Spojených států. Porovnání ukazuje, kde Apple získává navrch.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Nový iPhone jsme postavili proti jeho velkým soupeřům. Tím nejčerstvějším je rovněž americký Google Pixel 10 XL, s iPhonem však soupeří i dříve představený korejský Samsung Galaxy S25 Ultra a čínské Vivo X200 Pro.
Jasným společným znakem špičkových smartphonů jsou dnes obří displeje. iPhone 17 Pro Max má 6,9palcový panel, stejně jako Samsung (třetí zleva), Pixel 10 Pro XL (2. zleva) má 6,8 palce a Vivo X200 Pro pak 6,78 palce.
Displeje používají i vysoké rozlišení: největší má samsung, pixel a apple jsou si téměř rovni, nejnižší rozlišení má vivo: ale to díky trochu menší úhlopříčce za iPhonem ani soupeři vlastně téměř nezaostává v jemnosti.
Displeje mají veškerou moderní techniku s důrazem na jas, proměnlivou obnovovací frekvenci a čitelnost. Nejvyšší jas nabízí vivo, ale nejpříjemnější displej má díky matnému provedení samsung. iPhone však boduje svou antireflexní vrstvou, která i přes jeho třetí nejnižší jas hru vyrovnává.
Špičkové panely mají také naprosto minimální rámečky. V tomto ohledu je premiantem samsung, ale iPhone má rovněž rámečky extrémně tenké, vivo se může chlubit také a jen google maličko zaostává.
Všechny špičkové smartphony sází také na výtečné zpracování. V tomto se soupeři v posledních letech hodně na smartphony od Applu, které dlouho udávaly tón, dotáhli.
Už tak asi nemůžeme jednoznačně říct, že by z hlediska zpracování byl některý z telefonů jasným lídrem. Apple ovšem, zdá se, přece jen letos s iPhonem 17 Pro Max naznačuje jeden možný budoucí trend.
U rámu svého modelu se totiž Apple vrátil k hliníku. A není to rám, z jednoho kusu kovu je prakticky celé tělo. To soupeři mají konstrukci s rámem: Pixel a Vivo rovněž hliníkovým, Samsung používá u modelu S25 Ultra titan, se kterým přišel premiérově Apple před dvěma roky a nahradil tak ocel.
Apple k této změně přistoupil podle všeho z důvodů zlepšení chlazení telefonů. Jsme zvědavi, jak na to soupeři zareagují. Mimochodem, iPhone 17 Pro Max je z nich „nejtlustší“, jeho tloušťka je 8,8 mm, pixel má 8,5 mm, samsung a vivo (to vypadá nejtenčí) pak 8,2 mm.
I přes vcelku tenká těla mají špičkové modely smartphonů i pořádné baterie. Důležitější než jejich kapacita (kolem 5 000 mAh, jen vivo nabídne 6 000) je však praktická výdrž. V ní iPhone exceluje, s odstupem následuje vivo a za ním s malou ztrátou samsung. Google má v oblasti výdrže u svého špičkového modelu ještě co dohánět.
Vivo je mimochodem jediným ze soupeřů, kdo nabízí skutečně rychlé nabíjení. A to není jeho 90 W kdovíjak rekordních. Konkurenti však zvládají v podstatě polovinu. Samsung má trochu jiný trumf: dotykové pero v těle.
Špičkové modely smartphonů také mají špičkové fotomobily. Ostatně, iPhone 17 Pro Max patří k tomu nejlepšímu v testech DxO Mark, za ním následuje právě Pixel 10. Vivo testem neprošlo (absolvoval ho jen pro Čínu určený typ Ultra) a samsung trochu ztrácí.
V praxi jsou však všichni čtyři soupeři opravdu výtečnými fotomobily, se kterými je radost pracovat. Vivo má za nás nejvšestrannější foťák: nabízí spousty režimů, 50megapixelový hlavní foťák i širokoúhlý snímač a k tomu skvělý 200megapixelový zoom s 3,7násobným přiblížením. Ten je mimochodem skvělý i pro makro.
Soupeři spoléhají u makro fotografie hlavně na své širokoúhlé foťáky (to vivo umí také). A u zoomu zase víc na AI nebo další hardware. Samsung má totiž vedle 200megapixelového hlavního snímače a 50megapixelového širokoúhlého i dva zoomy: 10megapixelový trojnásobný a 50megapixelový pětinásobný.
Google Pixel 10 Pro XL má hlavní foťák s 50 megapixely a širokoúhlý i zoomový se 48 megapixely, zoom je tu pětinásobný. Digitálně však umí pixel zoomovat až stonásobně. K tomu však potřebuje pomoc pokročilých nástrojů, takže zpracování fotky chvíli trvá. Výsledek pak může vypadat i lépe než u viva, ale někdy dovede být vyhlazená zoomová fotka trochu nepřirozená.
Apple zvládá u iPhonu 17 Pro Max maximálně 40násobný zoom, ale i v tomto případě je kvalita snímků překvapivě dobrá. Síla iPhonu je tradičně v tom, že se uživatel nemusí moc starat o to, co a jak fotí, telefon si s tím poradí. Nejblíž ze soupeřů tomu je pixel.
Bohaté sestavy fotoaparátů si vyžádaly na zádech telefonů i výrazné výstupky. Každý ze soupeřů pojal takový výstupek docela jinak, vždy jsou však foťáky dominantou zadní části telefonů.
Odlišné pojetí sestav foťáků ovšem přináší i odlišný vzhled této části, což je jedině vítané. Zrovna v této čtveřici soupeřů tak každý smartphone vypadá odlišně a má pro svou značku poměrně charakteristický vzhled.
Vzhledově se vlastně docela liší i ono pojetí rámů telefonů, byť tady je prostoru k vlastní interpretaci méně. Apple je charakteristický přítomností tlačítek i na levém boku, což soupeři nemají.
Z hlediska povrchové úpravy převažuje u prémiových smartphonů aktuálně matné provedení rámu. Leštěný má jen Pixel 10 Pro XL, vivo má rám broušený, samsung a apple mají elegantní matnou tryskanou úpravu.
Vzhled telefonů mohou významně proměnit i pouzdra. Jediné VIvo dodává jednoduché průhledné v balení, po téměř tři čtvrtě roce používání je však pouzdro zažloutlé. U soupeřů si musíte pouzdra dokoupit, ale ta originální nebo od renomovaných výrobců bývají kvalitnější.
Mimochodem, kromě iPhonu používají telefony k odemykání pod displejem ukryté ultrazvukové čtečky otisků. Jsou rychlé a spolehlivé. Většinou rychlejší než odemykání obličejem u iPhonu. To je však v kontextu toho, jak s ním Apple pracuje, asi trochu komfortnější. Soupeři odemykání obličejem zvládají také, ale není tak spolehlivé.
Špičkové smartphony stojí spoustu peněz. Nový iPhone 17 Pro Max s 256 GB paměti vyjde na 34 990 korun. Pixel 10 Pro XL se stejnou kapacitou paměti vyjde na 32 990 korun a někdo k němu nabízí sluchátka zdarma. Samsung Galaxy S25 Ultra stojí oficiálně 36 490 korun, ale Samsung na něj nabízí cashback 7 tisíc korun a v oficiální distribuci ho jde s cashbackem koupit už od 26 490 korun. To je výtečná nabídka, která se blíží výhodnosti viva: X200 Pro stojí oficiálně 27 990 korun a telefon má 512 GB paměti, koupit ho jde už za cenu pod 26 tisíc.
