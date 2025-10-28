|
Nejnadupanější iPhone proti soupeřům. Jak si vedou Korea, Čína i USA?
KVÍZ: Poznáte Česko z výšky? Některá místa musí vědět každý
V posledních dvou letech vám zprostředkováváme fotoreportáže z netradičních základnových stanic. V našich galeriích se tak můžete kochat pohledem na Česko z výšky (zavítali jsme však i pod zemský...
Čínské diskontní ceny nepřestávají překvapovat. Skvělá výbava je za hubičku
Další z podzimních novinek čínských značek. Tato by se do Česka dostat měla a vypadá hodně zajímavě. Mohl by to být jeden z cenově nejvýhodnějších špičkových fotomobilů, a navíc se může pochlubit...
Horká mobilová novinka dorazí do Evropy. My si ji prohlédli s předstihem
Výrobce Oppo se chystá na světový trh uvést nový špičkový model Oppo Find X9 Pro s výbornou výbavou a fotoaparáty vyladěnými ve spolupráci s legendární značkou Hasselblad. Ačkoliv se světová premiéra...
K čemu je dobrý tento kamínek ve véčku Motoroly? Příplatek není dramatický
Je to specialita, která se běžně na českém trhu neobjevuje. Za vcelku rozumný příplatek připravila Motorola speciální set mobilu a sluchátek, které mají speciální výzdobu. Účel vsazených kamínků do...
Jeden z nejlepších fotomobilů? Do Česka míří novinka od čínského velikána
Huawei ani letos nevynechá příležitost k uvedení špičkového smartphonu řady Pura na český trh. Podmínky se zákazem služeb Googlu mu sice stále nepřejí, ale výrobce to umí kompenzovat třeba opravdu...
Lidé šidí spánek i rodinu. V japonském městě chtějí omezit mobily vyhláškou
V japonském městě Toyoake přišli radní s vyhláškou omezující používání mobilních telefonů. Japonci jsou poslušný národ, ale není takové nařízení už příliš? ptá se magazín Víkend DNES.
Pár dalších krůčků k dokonalosti. Test Xiaomi 15T Pro
Nový model Xiaomi 15T Pro opět posouvá výbavu v oblíbené sérii modelů tak, aby nejenom držel krok s konkurencí, ale nabídl i pár zajímavých novinek. Majitelé loňského modelu mohou být v klidu, ale...
Stylovky Applu a Samsungu mají problém. Nejsou totiž dost dobré
Stačí se podívat na žebříček prodejnosti smartphonů. Ty nejprodávanější jsou současně i ty nejdražší na trhu. Je to smartphonový paradox a dvě značky, kterých se týká, na něj při návrhu novinek možná...
Víte, co sluší novým iPhonům nejvíc? Výběr je opravdu rozmanitý
Společně s novými iPhony jsme si v redakci mohli prohlédnout také bohaté příslušenství k nim. Asi nejdůležitější jsou kryty, které nejenom že telefon ochrání před poškozením, ale mohou mu také dodat...
O2 obměnilo Datamanii. Akční nabídka sráží cenu 100 GB na historické minimum
O2 upravilo nabídku hybridních tarifů Datamanie. Nově jsou v ní jen dva tarify: původní se 100 GB a neomezený. Z nabídky tak zmizela roční Datamanie 1000 GB. Místo ní operátor přidal u základního...
Češi u mobilu tráví nadmíru času. Digitální zdraví si může otestovat kdokoli
Tři hodiny a deset minut. To je průměrný čas, který Češi denně tráví na mobilním telefonu. Optimálně by to podle respondentů zapojených do průzkumu výzkumné agentury NMS Market Research pro operátora...
