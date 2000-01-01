náhledy
Apple iPhone 17 Pro Max a Samsung Galaxy S25 Ultra jsou nejen špičkové modely dvou nejprodávanějších značek smartphonů, ale také přístroje, které přinášejí dlouho opomíjenou antireflexní vrstvu displejů. Ty jsou tak chloubou telefonů, které však zájemce lákají i dalšími přednostmi. Dodejme, že samsung se aktuálně stal v hlasování čtenářů Mobilem roku 2025.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Displej Samsungu Galaxy S25 Ultra považujeme už od jeho uvedení za možná vůbec ten nejlepší displej v chytrém telefonu. Stejně jako předchůdce S24 Ultra má totiž antireflexní vrstvu, a tu letos přináší i nový iPhone 17 Pro Max.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Antireflexní vrstvy v obou případech pomáhají významně snižovat odlesky na displeji. Jejich intenzita samozřejmě záleží i na zvoleném pozadí telefonů, ale výsledný efekt je opravdu znát a displeje jsou pro každodenní používání skvěle komfortní.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Panel Samsungu Galaxy S25 Ultra působí v porovnání s iPhonem 17 Pro Max jako trochu matnější, jako by byl přece jen antireflex intenzivnější. Ale iPhone to přebije mírně vyšším maximálním jasem 3 000 nitů namísto 2 600.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Každopádně oba displeje jsou skvělé a patří rozhodně k tomu nejlepšímu na trhu. Kdybychom si měli vybrat jen kvůli displeji, zvolili bychom nejspíš samsung, a to proto, že jeho panel má méně zaoblené rohy a menší výřez a působí tak uceleněji a je lépe využitelný.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Úhlopříčka displejů je přitom v obou případech 6,9 palce, ale panel samsungu působí jako větší z dvojice. Je i o trochu jemnější, ale to oko moc nepozná. Rozlišení tu je 3 120 × 1 440 pixelů oproti 2 868 × 1 320 u iPhonu.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Průřez, který má iPhone ve svém displeji, má však určité praktické přínosy. Jeho funkce Dynamic Island přináší trochu interaktivnější notifikace a také možnosti ovládání některých funkcí. Apple má také pokročilejší odemykání obličejem, ale to u samsungu je také velmi rychlé. Ten má navíc čtečku otisků.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Kde má Apple navrch, to je fotoaparát. Samsung na kvalitě sestavy foťáků u svého S25 Ultra sice zapracoval, ale na úplnou špičku v některých ohledech ztrácí i přesto, že má čtyři objektivy místo tří u iPhonu.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Apple u svého modelu s výraznějším výstupkem foťáku vsadil na tři 48megapixelové moduly, přičemž optický zoom je tu čtyřnásobný. Samsung má hlavní 200megapixelový snímač, trojnásobný zoom s 10 megapixely, pětinásobný s 50 megapixely a širokoúhlý fotoaparát se stejným rozlišením.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Převaha megapixelů však nepřináší v praxi u samsungu zásadní výhodu. Snímky sice mají výborné detaily, ale ty zvládá iPhone 17 Pro Max také, navíc si telefon lépe poradí s kontrasty. A u zoomu, zdá se, přináší náskok sladěná technika Applu. Obě sestavy foťáků jsou však výborné.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Samsung má ve svém těle doslova ukrytý jeden trumf, který však nebude zásadní výhodou pro každého. Tím je dotykové pero S-Pen, které rozšiřuje možnosti ovládání telefonu a hodit se bude třeba kreativním jedincům nebo těm, kdo na smartphonu řeší některé pracovní úkoly.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Pero v těle telefonu ovšem ubírá místo baterii. Přesto je ta u samsungu mírně větší než u iPhonu, má kapacitu 5 000 mAh oproti 4 823 mAh. Nicméně z hlediska výdrže je na tom viditelně lépe iPhone, vydrží někdy až o třetinu déle než samsung. I jeho výdrž je ovšem víc než dobrá.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Další trumf má zase na své straně Apple a není vidět. Je to technologie MagSafe, která nejenže usnadňuje bezdrátové dobíjení, ale také umožňuje připojení příslušenství na záda telefonu. Samsung je sice Qi2 Ready, což znamená, že by mohl mít stejné řešení (Apple ho prosadil do standardu), ale chybí mu magnety, takže příslušenství na zádech drží jen se speciálními kryty.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Oba telefony se výrazně liší nejen svým designem, ale také zpracováním. Apple pro letošek zvolil tělo z jednoho kusu hliníku se skleněnými výplněmi, Samsung má už druhým rokem titanový rám.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Každý ze smartphonů tak má vzhledem k použitým materiálům úplně jiný nádech. Letošní iPhone vlastně nepůsobí tak luxusně jako jeho titanoví a oceloví předchůdci, na druhou stranu i vzhled samsungu jde spíš technicistním než luxusním směrem.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Zpracování obou přístrojů je ovšem naprosto špičkové a zájemci za své peníze dostávají zároveň telefony s velmi dobrou odolností. V obou případech jsou tu IP68 a špičková tvrzená skla. To u samsungu by mělo být dokonce odolnější než u Applu (Mohs 6 oproti Mohs 5).
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Tělo iPhonu dokonce působí opticky tenčí než u samsungu, ale to je dáno zaoblením rámu. Rozměry iPhonu jsou jinak ve všech ohledech větší než u soupeře: 163,4 × 78 × 8,8 mm oproti 162,8 × 77,6 × 8,2 mm.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Každý z telefonů působí vzhledem k použitým materiálům a designu v ruce odlišně. Samsung je s 218 gramy lehčí (iPhone má hmotnost 233 gramů), na druhou stranu má ostřejší hrany a do ruky komfortněji padne iPhone.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
V obou případech dostává zájemce špičkové smartphony s vysokým výkonem (tady iPhone opět vede) a také třeba dlouhou uživatelskou podporou. Náležitě za to však také zájemci zaplatí.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Nový iPhone 17 Pro Max začíná s cenou na částce 34 990 korun a to s 256 GB paměti. Samsung Galaxy S25 Ultra už je na trhu déle, takže ho lze sehnat výhodněji, i když se původně začínal prodávat za 35 990 korun. Oficiální cena je teď 33 490 korun, ale ve slevách ho lze sehnat už za 25 990 korun i levněji.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz