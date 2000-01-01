náhledy
Letošní iPhone 17 Pro Max přinesl oproti předchůdcům významné změny. Navázal tak na několik let pozvolné evoluce, což ukazuje i naše přímo porovnání se staršími modely iPhone 16 Pro Max, 15 Pro Max, 14 Pro Max a 13 Pro Max. Novinka při pohledu na ně představuje velký generační skok.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Z čelní strany jsou si iPhony už řadu let velmi podobné a letošní model 17 Pro Max na tom v porovnání se svými čtyřmi předchůdci nic nemění. Ale toto zdání klame, změny jsou veliké.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
To ostatně odhalí pohled na záda telefonů. Apple letos u modelu 17 Pro Max sáhl k významné změně konstrukce telefonu i jeho designu. Předchůdci přitom jedou v linii, kterou nastolil ještě o rok starší model iPhone 12 Pro Max, ten definoval současnou řadu, která procházela postupným vývojem.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Nový iPhone 17 Pro Max má všechny prvky, které předchůdci v rámci evoluce dostali, navíc přináší řadu dalších změn, z nichž některé mohou na první pohled vypadat i trochu jako ústupek.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Řeč je v tomto případě o konstrukci těla telefonu. Nový iPhone 17 Pro Max (v sestavě nahoře) má tělo z jednoho kusu hliníku, zatímco generace 16 Pro Max a 15 Pro Max měly titanový vnější rám a starší typy 14 Pro Max a 13 Pro Max rám ocelový.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Hliníková konstrukce podle Applu pomáhá s lepším odvodem tepla, což přináší vyšší a stabilnější výkon telefonu. Tomu podle všeho Apple tentokrát podřídil vše. Ne, že by předchůdci měli výkonu málo, ale důraz na něj je u nejnovější generace veliký.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Ruku v ruce s vyšším výkonem jde přitom i o důraz na výdrž baterie. Apple iPhone 17 Pro Max v ní překonává výrazně i dosavadního rekordmana, kterým byl dosud iPhone 15 Pro Max.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Důraz na maximální efektivitu mimochodem přinesl i nárůst tloušťky telefonu. iPhone 17 Pro Max je 8,8 mm tlustý, ale opticky to tak vlastně vzhledem k výraznějšímu zaoblení rámu nevypadá.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Předchozí model 16 Pro Max a také typ 15 Pro Max přitom mají tloušťku 8,3 mm a dva starší modely jsou ještě tenčí. Apple iPhone 14 Pro Max má tloušťku 7,9 mm a typ 13 Pro Max dokonce 7,7 mm. Rozměry ale za tu dobu přinesly nárůst kapacity baterie jen asi o 11 %.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Energetická efektivita stoupla výrazně, od procesoru A15 Bionic udělal Apple se svými čipy velký pokrok a A19 Pro patří k úplné špičce. I díky nové konstrukci chlazení se 17 Pro Max nezahřívá tolik jako jeho předchůdci.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
To jsou ty hlavní velké změny: konstrukce, vzhled, výkon, chlazení i výdrž. Velkou evolucí prošel v průběhu let i foťák, jeho změny iPhone 17 Pro Max v podstatě završuje.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Jako první špičkový model má nejen nový výstupek fotoaparátu, ale především všechny tři snímače s rozlišením 48 megapixelů. To výrazně zlepšuje zoom, který měl u předchůdce 12 megapixelů. iPhony 15 Pro Max a 14 Pro Max měly 12megapixelový i širokoúhlý foťák a „třináctka“ měla ještě všechny čipy dvanáctimegapixelové.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Se změnami u fotoaparátu souvisí i nové možnosti v jeho ovládání. Už ve druhé generaci tak najdeme u iPhonu tlačítko Camera Control, které přineslo rozšíření možnosti ovládání fotografování.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Tři generace špičkových iPhonů mají namísto tradičního přepínače hlasitosti pouze chytré tlačítko. To umí totéž, ale navíc si uživatel může v menu vybrat v podstatě libovolné další funkce, které může aktivovat.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Už tři generace špičkových smartphonů od Applu také mají USB-C konektor, který musel v podstatě povinně kvůli nařízením EU nahradit původní Lightning.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
A už čtyři generace top modelů od Applu mají namísto výřezu v displeji průřez s funkcí Dynamic Island. Stále je to prvek výraznější, než malé průstřely většiny konkurence, ale funčkně je to řešení bohatší.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Evolucí prošly také displeje telefonů, v principu jde ale o postupné vylepšování technických možností. Modely 13, 14 a 15 Pro Max měly úhlopříčku 6,7 palce, předchozí generace 16 už přinesla nárůst na 6,9 palce.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Displej letošního špičkového modelu (vlevo) je pak nejjasnější v historii (3 000 nitů maximum oproti 2 000 u přímého předchůdce a 1 200 nitů u modelu 13 Pro Max). Důležitá je pro dobrou čitelnost i antireflexní vrstva, kterou má jen nejnovější model.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Malinko se také v průběhu let zmenšily rámečky displeje, na druhou stranu hliník přinesl u novinky nárůst šířky na 78 mm, tedy téměř na úroveň modelu 13 Pro Max (78,1 mm).
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
V hliníkovém provedení tak nový iPhone 17 Pro Max možná nepůsobí tak prémiově, jako předchůdci. O to je ale praktičtější. A s pamětí o kapacitě až 2 TB umí být také nejdražší, taková verze totiž vyjde na rekordních 58 990 korun. Základ je ale za 34 990. Předchůdce i „patnáctka“ stál o tisíc korun víc, „čtrnáctka“ vyšla na 36 990. Model 13 Pro Max začínal na 31 990 korunách, ale s poloviční pamětí s 256 GB stál stejně jako novinka.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz