Letošní špičkový iPhone 17 Pro Max sice pokračuje svým způsobem v tradici top modelů Applu, zároveň však přinesl oproti předchůdci významné změny, které z něj dělají trochu jiný smartphone. Porovnání obou modelů tváří v tvář tyto změny zvýrazňuje.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Čelní pohled na oba špičkové iPhony – letošní a loňský – vlastně ještě ani nic nenaznačuje. Oba přístroje vypadají z této strany téměř stejně a nezdá se, že by mezi nimi měly být větší rozdíly, než jen „povinný“ mezigenerační upgrade.
Ostatně, třeba pohled na displeje by o tomto postupném upgradu vypovídal: úhlopříčka zůstává na 6,9 palcích, rozlišení na 2 868 × 1 320 pixelech, jsou to LTPO Super Retina XDR panely. Ale letošní model (vlevo) má vyšší maximální jas (až 3 000 nitů oproti 2 000 nitům).
Pohled zezadu ovšem už přináší alespoň vizuální rozdíl mezi telefony. Pojetí zad se zjevně změnilo, letošní iPhone 17 Pro Max má nově řešený výstupek foťáků rozložený přes celou šířku zad.
To, co ovšem vypadá jako pouhá designová změna, ve skutečnosti přináší mnohem hlubší rozdíly. Letošní top iPhone totiž přináší novou konstrukci i některá další technická řešení.
Letošní model se u svého těla po dlouhých letech vrací k hliníku. Předchůdce byl přitom teprve druhou generací, kde ocelový rám nahradil titan. Navíc hliník tu netvoří jen rám, je z něj celé šasi telefonu a je vyfrézované spolu s rámem z jednoho kusu kovu.
Apple k této změně sáhl kvůli snaze maximalizovat výkon a tepelnou efektivitu telefonu. V praxi to znamená, že s výkonnějším čipem A19 Pro (oproti A18 Pro) je nový iPhone 17 Pro Max nejen výkonnější, ale také úspornější než předchůdce.
Rozdíl ve výdrži baterie přitom skutečně nejde na vrub jen mírně větší baterii. Letošní model má akumulátor s kapacitou 4 823 mAh, zatímco předchůdce 4 685 mAh. Výdrž novinky je v praxi o 20 nebo až 30 % lepší.
Letošní čip jednoduše méně topí (tedy vyrábí méně odpadního tepla - to je čistá ztráta). Zároveň díky premiérovému použití výparníkové komory a právě hliníkového těla funguje lépe i chlazení. To je v ruce poznat.
Ne že by byl předchůdce při dlouhodobém intenzivním zatížení v ruce kdovíjak žhavý, ale iPhone 17 Pro Max je oproti „šestnáctce“ v takovém případě v ruce příjemnějším kouskem.
Příjemnější je nakonec i ten jeho displej, který se v papírových parametrech od předchůdce vlastně moc neliší. Důvod? Drobný detail v podobě antireflexní vrstvy, která omezuje odlesky. A v praxi opravdu funguje.
Displej novinky také kryje nové odolné sklo Ceramic Shield 2, které přináš tvrdost Mohs 5 oproti Mohs 4. To znamená opět významný posun a i díky konstrukci s jednotným šasi je novinka v praxi velmi odolná.
Celkově se Apple chlubí, že je iPhone 17 Pro Max nejodolnější iPhone všech dob. A to už byl na tom předchůdce v tomto ohledu velmi dobře, což jsme si v praxi i trochu nechtěně za dobu jeho používání ověřili. Především výdrž tvrzeného skla je překvapivá a novinka by v tom měla být ještě lepší.
Co mají iPhone 16 Pro Max a 17 Pro Max společné, je tlačítko Camera Control na boku. Tlačítko zavedla právě předchozí generace iPhonů a i když je pro některé uživatele trochu kontroverzní, přiáší rozšíření možností ovládání fotoaparátu a v některých situacích je podle nás praktické.
Sestava fotoaparátů nabrala své „finální“ obrysy až s letošním iPhonem 17 Pro Max. Ten má totiž jako první špičkový iPhone všechny tři fotoaparáty s čipem o rozlišení 48 megapixelů. Předchůdce měl ještě 12megapixelový zoom.
Zoom je u iPhonu 16 Pro Max pětinásobný, letošní model má „jen“ čtyřnásobné optické přiblížení. Ale vyvažuje to právě výrazně větším počtem megapixelů, takže schopnosti a možnosti zoomu jsou tu daleko širší než u předchůdce.
Foťáky mají tentokrát mohutnější výstupek a celé tělo iPhonu 17 Pro Max je oproti předchůdci také mohutnější, na druhou stranu ale také výrazně oblejší. V praxi jsou fotosestavy obou modelů výborné, ovšem 17 Pro Max představuje viditelný posun.
Velký výstupek fotoaparátu ale posunu vlastně neodpovídá. Jde ale o technickou záležitost, Apple sem vecpal co nejvíc elektroniky tak, aby ve zbytku těla zbylo místo pro baterii a chlazení telefonu.
Společným znakem telefonů je průřez displeje Dynamic Island, který je pro iPhony už několik let typický.
U displeje také Apple minimalizoval v průběhu let rámečky. Ty u iPhonu 17 Pro Max jsou už skutečně nicotné, na druhou stranu hliníkové tělo je trochu mohutnější, takže je telefon malínko širší než předchůdce.
To je znát i od pohledu, kde rozdíl vypadá i větší než by hodnoty 78 a 77,6 mm nasvědčovaly. Ale při držení v ruce je vlastně nová generace komfortnější, protože jeho tělo nepůsobí tak ostře.
Nový iPhone 17 Pro Max lze pořídit za čátku od 34 990 korun a to s 256 GB paměti. To předchůdce byl při uvedení o 1 000 korun dražší. Dnes ho Apple už oficiálně nenabízí a ve výprodejích je také vzácnou záležitostí, navíc nevyjde dramaticky levněji než novinka.
