Špičkový iPhone proti předchůdci. Tak velké rozdíly jsme nečekali
Takto slavný park u dálnice neuvidíte. Ale mysleli jsme, že to vzdáme
Nachází se kousek za Prahou a jde o nejvýznamnější park v Česku. Stejně jako zámek v jeho severní části je ve správě Botanického ústavu Akademie věd ČR. Nejen na Průhonický park jsme shlíželi od...
Letošní špičkový iPhone 17 Pro Max sice pokračuje svým způsobem v tradici top modelů Applu, zároveň však přinesl oproti předchůdci významné změny, které z něj dělají trochu jiný smartphone. Porovnání...
Americký souboj. Nejlepší iPhone má vážného soupeře za lepší peníze
Špičkové iPhony už mají několik let vážného domácího soupeře: i smartphony Pixel mají americký původ. Jak Apple, tak Google jdou u svých modelů vlastní cestou, jejich světy se ale v posledních letech...
Tuto značku možná ani neznáte. Její nová výkonná mašina stojí za pozornost
Na český trh dorazila novinka od značky Poco, model F8 Pro. Za dostupnou cenu nabídne skoro až špičkovou výbavu. Díky zaváděcí akci navíc vyjde ještě výrazně levněji.
Vodafone slibuje výraznou úsporu na službách. Omezující podmínku odstranil
Jednou z možností, jak ušetřit na službách mobilních operátorů, je jejich sloučení pod jednu fakturu. Čím víc služeb sloučíte, tím vyšší je měsíční úspora. Vodafone ovšem svou kombinovanou nabídku...
Fotomobil vivo X300 Pro právě teď v exkluzivní vánoční akci za méně než 28 tisíc korun
Společnost vivo uvedla na trh novou řadu X300, která staví na špičkové optice, vysokém výpočetním výkonu a dokonalém zpracování. Tyto žhavé novinky jsou nyní dostupné ve velmi atraktivní slevě. Top...
Samsung překvapuje krásnou trojskládačkou. Není to přímá kopie huaweie
Samsung oficiálně představil trojskládačku, tedy smartphone se dvěma klouby, který se složí na třetinu. Vypadá výborně, a především to není přímá kopie Huaweie Mate XT, koncepce je trochu jiná....
Je úžasně praktický a každý by ho chtěl. Test Apple iPhone 17 Pro Max
Apple letos u svých iPhonů provedl možná až nečekané množství změn. Ty v důsledku špičkové modely Pro posouvají směrem ke každodenní praktičnosti. Apple u nich trochu odhodil „luxusní“ pozlátko a...
Chtěl dát své lásce iPhone k narozeninám. Jenže se mu to poněkud zvrtlo
Někteří lidé pro to, aby své blízké obdarovali hodnotným darem, udělají cokoli. Jejich snažení je o to výraznější, jde-li o současnou životní lásku. Ne vždy je však způsob, jak přijít k potřebným...
Mobil roku 2025: Vyberte nejlepší chytré hodinky a vyhrajte špičkové garminy
Vyhrajte jednu ze tří atraktivních cen: iPhone 17, hodinky Garmin nebo smartphone Samsung. Stačí se zapojit do jednoho nebo všech kol ankety Mobil roku 2025. Druhé kolo startuje v pátek 28. listopadu...
Našli jsme výborné nabídky. Teď je skvělá příležitost koupit levně mobil
Slevy od 20 do 35 procent nejsou letos u smartphonů na Black Friday výjimečné. Na některých modelech můžete ušetřit až 10 tisíc korun, ale nejlepší nabídky jsou ve střední třídě. Výborně vybavené...
Prodej rodinného domu 75 m2 na parcele 204 m2 v obci Hřivčice
Peruc - Hřivčice, okres Louny
3 490 000 Kč
KVÍZ: Majitelé iPhonů budou mít s tímto kvízem problémy. Ostatní budou ve výhodě
Zařízení s Androidem někdy měl v ruce snad každý z vás. Otestujte si své znalosti nejpopulárnějšího systému pro smartphony.