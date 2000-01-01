náhledy
Špičkové iPhony už mají několik let vážného domácího soupeře: i smartphony Pixel mají americký původ. Jak Apple tak Google jdou u svých modelů vlastní cestou, jejich světy se ale v posledních letech dost sblížily. Ukazuje to i porovnání aktuálních top modelů Pixel 10 Pro XL a iPhone 17 Pro Max.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Vizuálně jdou Apple i Google u svých smartphonů každý svou cestou, i když tvary pixelů se v posledních letech iPhonům přiblížily. Letošní iPhone 17 Pro Max ale přinesl vizuální změnu, a tak jsou telefony hodně odlišné.
I z přední strany jde snadno identifikovat, který smartphone je od Applu a který z dvojice je Google Pixel 10 Pro XL. Prozradí to jak uživatelské prostředí, tak výřez v displeji.
Výřez Dynamic Island je pro Apple specifický a výrazně větší, než co používá konkurent. Díky tomu má iPhone 17 Pro Max pokročilejší a bezpečnější odemykání obličejem, které Google do řady Pixel zavedl až později. Model Pixel 10 Pro XL ho ale samozřejmě má.
Při odemykání může Pixel 10 Pro XL spoléhat i na čtečku otisků prstů v displeji, to je něco, co iPhonům už léta chybí – Apple preferuje své pokročilé Face ID.
Zatímco z hlediska odemykání se telefony liší, jinde se postupem let sblížily. U nabíjecího konektoru USB-C přinesla sblížení v podstatě pravidla EU. Pixel pak letos přináší i řešení, které Apple nazývá Mag Safe.
U Googlu se magnety vestavěné v zádech telefonu tak, aby se na ně dalo připevnit příslušenství, jmenují PixelSnap. V obou případech jde ale o totéž a některé příslušenství je vzájemně kompatibilní. Mimochodem, většinou drží lépe na iPhonu.
Oba špičkové smartphony mají vyspělé displeje. Apple má 6,9palcový panel, Pixel dostal úhlopříčku 6,8 palce. Jeho displej je mírně jemnější, má totiž i vyšší rozlišení (2 992 × 1 344 pixelů oproti 2 868 × 1 320 pixelům).
Displej Pixelu 10 Pro XL má i mírně vyšší maximální jas (o 10 %), ale Apple kontruje antireflexní vrstvou, která omezuje odlesky. A v praxi to funguje. Na druhou stranu iOS trochu na hlavní obrazovce plýtvá místem.
Apple letos sáhl k významné změně konstrukce svého top smartphonu. Namísto titanového rámu mu dal totiž tělo z jednoho kusu hliníku. Jsme zvědavi, jak na to konkurence v budoucnu zareaguje.
Google totiž u Pixelu 10 Pro XL zůstal u konstrukce s vnějším ocelovým rámem a oddělenou strukturou uvnitř. To také znamená, že Google nereagoval na trend použití titanu, se kterým to Apple zkoušel v uplynulých dvou letech.
Výsledkem je, že Pixel 10 Pro XL působí letos o něco luxusněji a hodnotněji než špičkový iPhone. Je to snad poprvé v historii. Ne že by zpracování iPhonu bylo špatné, ale hliník v matném provedení nevypadá a v ruce nepůsobí tak elegantně jako ocel u Pixelu.
Jenže u iPhonu má hliník svůj praktický smysl. Pomáhá s lepším chlazením telefonu a tedy s dosažením vyššího a stabilnějšího výkonu i s lepší efektivitou využití energie. V tom nemůže Pixel 10 Pro XL iPhonu konkurovat.
I když má špičkový letošní pixel větší baterii (5 200 mAh oproti 4 823 mAh), ve výdrži baterie za iPhonem dost zaostává. V praxi je to rozdíl, který znamená třeba výdrž den a půl u pixelu a dva i více dny u iPhonu. Při extrémní zátěži ještě rozdíl roste.
Kde si oba špičkoví soupeři nic nedarují, to je oblast fotoaparátů. V obou případech je foťák trojitý a obsahuje hlavní, širokoúhlý a zoomový objektiv. A také výrazný a velký výstupek, který je pro oba modely vcelku charakteristický.
Výstupek obou telefonů je hodně velký a výrazný, u Pixelu je trochu „agresivnější“, u iPhonu je trochu lépe spojen s tělem. Ale je větší. Převládající rozlišení foťáků ve výstupcích je 48 megapixelů.
Jen hlavní snímač pixelu má 50 megapixelů, ostatní foťáky jsou tedy 48megapixelové. Papírově má Pixel třeba i lepší zoom (5násobný oproti 4násobnému), nicméně výkon fotoaparátů je v praxi velmi vyrovnaný. V hodnocení DxO Mark ale o 5 bodů vede iPhone 17 Pro Max.
Zdá se tedy, že z praktického hlediska má iPhone 17 Pro Max nad Pixelem 10 Pro XL trochu navrch. Ale Pixel přeci jen kontruje lepší integrací AI funkcí a také třeba atraktivnější cenou. Stojí totiž už 27 990 korun (a cena se dá srazit ještě níž), zatímco iPhone 17 Pro Max startuje na 34 990 korunách a slevu na něj nedostanete.
