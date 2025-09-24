Apple teprve letos přešel u svých špičkových smartphonů řady Pro kompletně na vysoké rozlišení fotoaparátů. Loňské typy 16 Pro a Pro Max totiž ještě používaly pro zoom dvanáctimegapixelový čip, letos ale i tento snímač srovnal krok s těmi ostatními a v modelech 17 Pro a 17 Pro Max má rozlišení 48 megapixelů.
Místo pětinásobného zoomu má teď sice zoom „jen“ čtyřnásobný, ale nárůst rozlišení to kompenzuje víc než dostatečně. Hlavní fotoaparát má letos o něco lepší světelnost než u předchůdce, když k tomu připočítáme nový procesor A19 Pro, který zvládne ještě intenzivnější práci se snímky, je výsledkem opravdu skvělý výkon. A výborný mezigenerační posun v kvalitě, který už dovedou uživatelé zaznamenat.
Nový iPhone 17 Pro (ale hodnocení bude jistě platit i pro typ Pro Max, který má shodný foťák) totiž v testu DxO Mark podle nové metodiky získal hodnocení 168 bodů. Loňský model 16 Pro Max (ale opět, hodnocení platí i pro 16 Pro) má podle nové metodiky v žebříčku bodů 161. Sedm bodu je vcelku výrazné mezigenerační vylepšení: však třeba Google se u svého špičkového modelu Pixel zlepšil jen o tři body.
Na druhou stranu Huawei zvládl dvanáctibodový posun. I proto nadále Huawei Pura 80 Ultra žebříčku fotomobilů se 175 body kraluje, druhé je Oppo Find X8 Ultra se 169 body a třetí právě nový iPhone. Ten zastínil jako nový špičkový pixel, tak třeba Vivo X200 Ultra.
Žebříček fotomobilů DxO Mark podle nové metodiky (v6)
175 – Huawei Pura 80 Ultra
V porovnání s předchozí generací se nový iPhone 17 Pro zlepšil prakticky ve všem. Ve videu je tak díky 171 bodům opět králem všech, za samotné fotografování má 166 bodů, zatímco předchůdce měl bodů 158. Za pozornost stojí, že i když se širokoúhlý foťák novinky od předchůdce papírově nijak neliší, v praxi je u něj bodový posun větší, než u teleobjektivu se zcela novým hardwarem. Platí, že ještě víc než kdy jindy těží Apple u svého špičkového fotomobilu z vyrovnaného výkonu napříč objektivy: nikde není iPhone 17 Pro jasně nejlepší, ale v celkovém součtu je jeho skóre v každé z disciplín tak vysoké, že patří jasně k nejlepším fotomobilům.
Vidět je to například v porovnání s Pixelem 10 Pro XL: ten má za focení hlavním foťákem jen o dva body méně, než nový iPhone, u teleobjektivu je skóre obou telefonů shodné a širokoúhlý foťák má podle DxO Mark výrazně lepší právě smartphone od Googlu (o 8 bodů). Jenže Pixel dost ztrácí u bokeh efektu (10 bodů) a na iPhone se nechytá v případě natáčení videa. U videa pak novinka poráží i Oppo Find X8 Ultra a Huawei Pura 80 Ultra, které se dovedly dotáhnout na skóre loňského špičkového telefonu od Applu.
Nejde o dramatické rozdíly. Navíc soupeři mají navrch třeba právě u zoomu, který Apple sice letos vylepšil, ale soupeři do něj investovali ještě víc. Celkově je ale výkon iPhonu 17 Pro v testu DxO Mark velmi vyvážený. To ostatně podtrhuje i shrnutí plusů a mínusů v testu organizace: zatímco za plusy u DxO Mark považují například skvělé natáčení videa, přesnou expozici a široký dynamický rozsah snímků (i v horším světle), neutrální vyvážení bílé a dobré podání barev, vysokou úroveň detailů a další, u mínusů musí vyloženě hledat.
K nedostatkům tak prý patří občasné nepřesnosti při ostření a vyvážení bílé u pohybujících se objektů ve videu, snížení úrovně detailů u zoomových snímků, které jsou úrovní zoomu blízké přednastaveným hodnotám (při nich je vše v pořádku) a nějaká ta trocha šumu při focení v interiéru nebo špatném světle.