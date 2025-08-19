Největším tajemstvím nových iPhonů může být cena. Jinak se ví skoro vše

Jan Matura
Premiéra nové řady iPhonů 17 se blíží a většina informací už pronikla na veřejnost. Samozřejmě je možné, že Apple nějaké překvapení chystá, ale aktuálně nejvíce neznámých panuje okolo ceny novinek.
Maketa iPhonu 17 Pro Max

Maketa iPhonu 17 Pro Max | foto: Unbox Therapy

Apple by měl novou řadu iPhonů 17 představit na začátku září. Oficiální termín sice zatím firma nezveřejnila, ale podle všeho bychom se novinek měli dočkat 9. září, což je druhé zářijové úterý. Následující program by měl být tradiční, tedy v pátek 12. září začne firma brát objednávky a o týden později 19. září začne prodej a první telefony se dostanou k zákazníkům.

Letos se nějaké distribuční výjimky nepředpokládají, přestože portfolio iPhonů 17 se bude mírně lišit od toho posledního ze září loňského roku. Apple se totiž rozhodl jeden model zrušit a nahradit ho jiným. Tím zrušeným je model Plus, tedy zvětšená verze základního iPhonu. V nabídce vydržel tři generace, když nahradil naopak zmenšenou verzi základního iPhonu.

Nově ho nahradí model s pracovním označením Air, což je dlouho očekávaný a spekulovaný tenký přístroj. Pokud si to neumíte představit, tak koncepčně to samé už od jara prodává ve světě Samsung pod názvem S25 Edge a nyní od poloviny srpna je tento tenký Samsung z vrcholné řady S k mání i v Česku.

Tenký Samsung byl zřejmě odpovědí na spekulace ohledně tenkého iPhonu a popravdě, velký úspěch to zřejmě není. Telefon se už měsíc po představení na sekundárním trhu prodával výrazně pod doporučenou cenou a i v Česku startuje s vysokou zaváděcí slevou. A proč se tak děje? Důvodem může být slabší výbava, která zřejmě byla nutností s ohledem na tenkou konstrukci, ale zákazníci od modelu vrcholné řady asi čekali víc.

Bude tenký Apple lepší? Prodejní čísla bude zajímavé sledovat. Koncepčně totiž bude iPhone 17 Air velmi podobný tenkému samsungu. Třeba jednodušším fotoaparátem. Je to také spíš stylovka než telefon nejvyšší třídy. A teď nejde o výkon, spíš o další funkce a poměr ceny a výkonu.

V každém případě podle uniklých plánů na další léta Samsung i Apple s tenkými modely nadále počítají. Apple za rok ještě víc promění portfolio produktů, kdy přidá skládací model a naopak základní iPhone 18 a další přesune na jaro následujícího roku (2027). Ale to je ještě daleko a leccos se může změnit.

Každopádně letos bude základní iPhone 17 představený v září s dalšími modely. Těmi budou zmíněný tenký iPhone a dvojice top modelů Pro a Pro Max. Tentokrát dojde k změně designu, což bude nejvíce patrné na fotomodulech, které se natáhnou přes celou šíři telefonu. Změnit by se měla podle některých zdrojů i konstrukce, především top modely Pro a Pro Max se mají vrátit hliníkovému tělu.

To by na jednu stranu znamenalo krok zpět, ale pro konstrukci telefonu a některé jeho parametry by to mohlo být naopak pozitivní. Základní modely jsou na hliník zvyklé, takže tam by se nic zásadního měnit nemělo.

Samozřejmostí bude nový čip a Apple by měl u všech modelů začínat na velikosti paměti 256 GB. S tím by měla vzrůst cena, spekuluje se, že na americkém trhu o přibližně 50 dolarů. To by v Česku znamenalo zdražení o necelých 1 300 korun. Jenže Apple často upravuje ceny podle kurzu místní měny k dolaru s ohledem na historii i budoucí vyhlídky.

A koruna je k dolarů nejsilnější za mnoho let, takže by se cena na českém trhu mohla držet na úrovni z minulých let. Loni ve stejném období byl dolar dražší o zhruba 1,5 koruny, předloni o necelé dvě koruny. Vlastně ceny v korunách jsou dnes největší neznámou. Připomeňme, že loni i předloni základní iPhone startoval na částce 23 990 Kč, model Pro na 29 990 Kč a model Pro Max na 35 990 Kč.

Nepokračující model Plus loni začínal na částce 26 990 Kč a nějak podobně by mohl stát i tenký model s pracovním označením Air. Respektive bude spíš dražší, podle zahraničních spekulací by to ale neměl být zásadní rozdíl.

19. srpna 2025

