Poslední dvě generace špičkových iPhonů Pro měly rám z titanu, předtím byla dlouho odznakem špičkových verzí jablečných telefonů ocel. Tu zavedl v roce 2017 iPhone X. Nové modely iPhone 17 Pro a iPhone 17 Pro Max ovšem mají tělo najednou hliníkové. To je oblíbený materiál, kterého se dosud držely základní modely a který uvedl iPhone 5 v roce 2012 (a využíval ho i původní iPhone v roce 2007).
Proč po letech takový návrat? Podle všeho šlo konstruktérům především o efektivní odvod tepla. Zatímco tenoučký iPhone Air si ponechal titanové tělo kvůli pevnosti, ne tak subtilní iPhony 17 Pro si mohly dovolit sáhnout po „měkčím“ hliníku, který ovšem výrobce použil nejen na rám, ale vlastně na téměř celé tělo. Na zádech telefonu je jen menší plocha krytá odolným sklem Ceramic Shield 2 (to kryje i displej), jinak je všude hliník.
Podobně jako iPhone Air mají špičkové modely 17 Pro a 17 Pro Max na zádech v horní části výrazný výstupek po celé šířce telefonu. Právě ten je součástí jednolitého hliníkového těla a dává Applu nové možnosti z hlediska konstrukce telefonů.
Apple sem vedle trojité sestavy fotoaparátu přesunul i značnou část elektroniky, ve spodní části tak zbylo víc místa pro baterii, ale také pro novou výparníkovou komoru, která zajišťuje efektivní chlazení procesoru. Komora je přivařena k hliníkovému rámu, přes který pak odvádí teplo od horkých čipů uvnitř přístroje.
Důraz na stabilní výkon
Celek přináší důraz na efektivní využití energie a zároveň co nejstabilnější výkon. Nové špičkové modely mají stejně jako typ Air nový čip Apple A19 Pro, v jejich podání bude ale ještě výkonnější, a to právě díky chlazení. Apple slibuje, že stabilní výkon bude až o 40 % vyšší než u špičkových přístrojů předchozí generace, což je brutální navýšení. Jen to ale ukazuje, jak je stabilita výkonu důležitá. V hrubém výkonu procesoru je totiž letošní A19 Pro o 40 % výkonnější v porovnání s čipem A16 Bionic z roku 2022 z modelů iPhone 14 Pro.
Apple také slibuje u novinek špičkovou výdrž baterie. Model 17 Pro má zvládnout až 31 hodin non-stop přehrávání videa, větší 17 Pro Max pak slibuje až 37 hodin. Podle Applu je to telefon s dosud nejdelší výdrží baterie, jaký kdy firma vyrobila. Výdrž má být lepší než u dosavadního rekordmana, kterým je předloňský iPhone 15 Pro Max. A ten si vedl vskutku skvěle.
Apple také navýšil výkon nabíjení. Zatímco dosud u špičkových modelů sliboval nabití poloviny baterie za půl hodiny, modely 17 Pro a Pro Max to zvládnou za 20 minut. Půl hodiny to trvá telefonům bezdrátově (to zůstává).
Pořádný upgrade výbavy
Vedle zbrusu nové konstrukce je další vývoj nových iPhonů spíš evoluční. Přesto hodnotíme vylepšení ve výbavě telefonů pozitivně. Špičkové displeje zůstávají, panely s úhlopříčkami 6,3 nebo 6,9 palce opět slibují obnovovací frekvenci až 120 Hz (s minimem 1 Hz) a vysoký jas 3 000 nitů, což je značný nárůst (o 50 %). Díky Ceramic Shield 2 mají být displeje až třikrát odolnější proti poškrábání a čtyřikrát proti prasklinám.
Upgradem prošly také fotoaparáty. Nově mají hlavní, širokoúhlý i zoomový foťák rozlišení 48 megapixelů. U zoomu tedy došlo k navýšení. Teleobjektiv teď přiblíží scénu čtyřnásobně místo pětinásobně u předchůdců, ale kompenzuje to právě rozlišením, takže při osminásobném zoomu mluví Apple o „optické kvalitě“. Megapixely jednoduše dávají prostor k softwarovým kouzlům. Hlavní foťák dostal optiku s vylepšenou světelností f/1.6, to pomůže vylepšit noční snímky.
Zbrusu nový je i čelní foťák. Ten má nově čip s rozlišením 18 megapixelů a čtvercovou plochou. Telefon z něj vždy podle potřeby vybírá pixely tak, aby se s přístrojem dala selfie fotit na šířku i na výšku bez nutnosti změny orientace přístroje. AI navíc rozpozná další lidi v obraze a v případě potřeby tedy odpovídajícím způsobem rozšíří záběr či změní formát snímku.
K upgradu došlo i u paměti. Už loňský iPhone 16 Pro Max zavedl jako minimum 256 GB paměti, ale menší model Pro se dal koupit i se 128 GB. Letos už to nejde, základem je u všech letošních modelů 256 GB. Cena menšího modelu iPhone 17 Pro začíná na 32 990 korunách, model 17 Pro Max stojí nejméně 34 990. Koupit se dají i provedení s 512 GB paměti a s 1 TB paměti, cenová politika je v tomto případě jednoduchá: příplatek za vyšší verzi je vždy dalších 6 000 korun. iPhone 17 Pro Max ale existuje i v rekordní 2TB verzi. Ta vyjde na neskutečných 58 990 korun.
Základ jako předchozí špička
Základní Apple iPhone 17 je pak jediným letošním modelem, který můžeme označit za spíše evoluční. Design se nemění, tělo z hliníku ale dostalo opět čelní i zadní plochu s odolným sklem Ceramic Shield 2 a vzadu oproti letošním sourozencům s minimalistickým výstupkem dvojice fotoaparátů.
Velkým upgradem prošel displej. Ten má nově úhlopříčku 6,3 palce a Super Retina rozlišení, jako loňský model 16 Pro. Navíc je tu opět rekordní jas až 3 000 nitů a poprvé má základní iPhone také adaptivní obnovovací frekvenci v rozmezí 1 – 120 Hz a také Always-On displej. Nový procesor A19 pak slibuje meziroční navýšení výkonu asi o 20 %. Baterie se na polovinu nabije opět za 20 minut. Telefon má stejnou přední kameru jako špičkové modely (včetně stabilizace), hlavní i širokoúhlý foťák mají rozlišení 48 megapixelů, což je u širokoúhlého opět velký upgrade.
Apple iPhone 17 v provedení s 256 GB paměti vyjde na 22 990 korun. Za verzi s 512 GB si zájemci připlatí opět šest tisíc korun. Všechny novinky míří 12. září ve 14:00 do předprodeje, v prodeji pak budou od 19. září.