Přestože do premiéry nových iPhonů zbývá ještě přes čtyři měsíce, objevuje se čím dál víc informací o novinkách. K dispozici jsou již první fotky maket některých nadcházejících modelů, z kterých si lze udělat obrázek o jejich vzhledu. A samozřejmě nejpodstatnější novinkou je změna jednoho modelu z obvyklé čtveřice iPhonů.

Kdy bude premiéra iPhonů 17

Apple tradičně představuje nové modely v září. Loni s aktuální řadou to bylo 10. září, tedy úterý v druhém zářijovém týdnu. Letos tento den připadá na 9. září, a to by mělo být nejpravděpodobnější datum premiéry nových iPhonů. Nově nastavená importní cla pro USA to však mohou změnit. Na Čínu, kde se vyrábí většina iPhonů, byly nastaveny vysoké tarify a Apple může produkci přesunout. Například do Indie, kde se iPhony také produkují. Přesun výroby by určitý odklad premiéry mohl způsobit.

Například aktuálně Apple narychlo uskutečnil letecký převoz 600 tun iPhonů, což podle agentury Reuters představuje asi 1,5 milionu kusů. Ale nebylo to z Číny, ale z indického výrobního závodu. Takže aktuálně je Apple v USA předzásobený, ale jak to bude nadále, je dnes nemožné predikovat. A na premiéru nových modelů tato situace může mít vliv.

Nový model iPhone 17 Air

Bez ohledu na tuto situaci, která se ještě může změnit, Apple letos představí čtyři modely:

iPhone 17

iPhone 17 Air

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

Fanoušek značky jistě poznal, že jeden model z obvyklé sestavy chybí a jeden je nový. Ano, Apple by měl letos opustit typ Plus, který se ze všech modelů prodával nejméně. Mimochodem, Plus nahradil docela nedávno model mini, a to ze stejného důvodu. Mini byl zmenšeninou základního iPhonu, Plus naopak jeho zvětšeninou. Ale v obou případech byl zájem zákazníků vlažný.

Místo něj Apple nasadí designový model iPhone 17 Air (alespoň zatím je tak označovaný), který z modelové řady vybočuje. Jeho benefitem bude extrémně tenké tělo, podle dosavadních informací s tloušťkou jen 5,5 milimetru. Naopak výbava bude slabší, měl by mít jediný snímač fotoaparátu. Přesto nelze očekávat nízkou cenu, v Česku by se měla pohybovat okolo 30 tisíc korun.

Změna designu u iPhonů 17

I zbylé tři modely, které budou přímo navazovat na současné iPhony 16, doznají designových změn. Zatím nejsou známé všechny detaily, ale podle fotografií maket si základní obrázek lze udělat. Makety mohou sloužit pro přípravu výroby nebo pro dodavatele příslušenství, aby s předstihem mohli připravit výrobu krytů a dalšího sortimentu na nové modely.

Ze zatím zveřejněných snímků a z nich vycházejících počítačových renderů, lze vystopovat nejpodstatnější změnu designu, která se dotýká zadního fotomodulu. Jak u základního iPhonu 17, tak u modelů Pro a Pro Max se sice nezmění rozmístění objektivů fotoaparátu, ale jiný je samotný fotomodul, ve kterém jsou objektivy umístěné.

Fotomodul nyní zasahuje přes celou šířku telefonu a zabírá zhruba horní čtvrtinu zad přístrojů. Do pravé strany se pak přestěhoval blesk a snímač TOF. Změna vzhledu je to docela výrazná, jestli ku prospěchu věci, musí každý posoudit sám.

Podobný styl fotomodulu bude vyznávat i nový model Air, který však bude mít jediný objektiv, takže jeho fotomodul je výrazně užší než u zbylých iPhonů 17.

Výbava iPhonů 17: zatím bez detailů

V současné chvíli zatím o výbavě nových iPhonů 17 mnoho informací není. Zásadní změny oproti letošním modelům se neočekávají, ale samozřejmě dojde k dílčím vylepšením. Očekávají se lepší snímače fotoaparátů, možná větší baterie a vyšší nabíjecí výkony.

Apple se v každém případě musí soustředit na vylepšení umělé inteligence. Ta jeho současná za konkurencí zaostává, navíc ani není zatím nasazená v Evropě. Mělo k tomu dojít na jaře letošního roku, ale zatím se tak nestalo. Spekuluje se o významnějším nasazení konkurenčních modelů umělé inteligence, ale zatím to potvrzené není.

Ceny iPhonů 17 mohou být turbulentní

Predikovat v současné době ceny nových iPhonů, je jako věštění z křišťálové koule. Nové americké celní tarify by mohly iPhony produkované v Číně zdražit opravdu o hodně. Aktuálně to je 145 procent, ale mění se to skoro každý den. V tomto směru je situace velmi nepředvídatelná. Uvedenou celní sazbu nemůže Apple akceptovat, mluví se o výjimkách pro některé americké firmy, ovšem pokud by na ně nedošlo nebo by se do konce léta situace nevyřešila, tak musí Apple pro USA vyrábět jinde. Což pak může mít vliv na dostupnost na dalších trzích. Nyní to však asi nevědí ani v Applu.

Kdyby k této situaci nedošlo, dalo by se čekat, že ceny nových iPhonů 17 budou kopírovat ceny aktuální řady iPhone 16. Tedy základní model od 23 990 Kč až po víc než 47 tisíc korun za nejvyšší specifikaci iPhonu 16 Pro Max. U zcela nového stylového iPhonu 17 Air lze očekávat cenu od 30 tisíc korun výše.

Ale jak bylo uvedeno, americká cla mohou mít vliv i na ceny telefonů ve zbytku světa. Apple totiž může nárůst ceny na americkém trhu eliminovat mírným zvýšením cen po celém světě.