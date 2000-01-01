náhledy
Nový iPhone 17 dostal řadu vylepšení a je to zároveň jeden z mála kompaktních a dobře vybavených smartphonů na trhu. Jeho přímým soupeřem je nový Google Pixel 10. Oba telefony se mimochodem prodávají za shodnou doporučenou cenu 22 990 korun. Pixel však nyní seženete v rámci Black Friday se zajímavou slevou.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Google představil Pixely 10 v druhé polovině srpna, Apple iPhony 17 v druhé polovině září. A jak je vidět, soupeři se k sobě vzájemně velmi přiblížili, a to i díky tomu, že modely prošly většími změnami, než se možná čekalo.
Ani v jednom případě přitom nejsou změny zásadně viditelné v oblasti designu. Ale technika uvnitř zaznamenala pokrok, kterým jako by v některých detailech chtěl soupeř získat vůči konkurentovi navrch.
Apple třeba doháněl v úhlopříčce. 6,3 palce měl loni už Pixel 9, teď má stejnou hodnotu i základní iPhone, který dosud sázel na 6,1 palce. Displeje mají mírně odlišné proporce.
Výrazným detailem jsou u displejů průřezy pro fotoaparáty a senzory. Zatímco Pixel má elegantnější drobný průřez, iPhone 17 dostal již tradiční a výraznější Dynamic Island.
Když Apple doháněl v úhlopříčce, rozhodl se přidat v rozlišení: to je 2 622 × 1 206 pixelů oproti 2 424 × 1 080 pixelům u smartphou od Googlu. Rozdíl moc vidět není, důležitější je jiná změna.
I základní iPhone má totiž letos premiérově AlwaysOn funkci a také adaptivní frekvenci až 120 Hz, přičemž umí regulovat už od 1 Hz. Pixel zvládá frekvenci mezi 60–120 Hz. Oba telefony mají moderní uživatelské prostředí, které sází na plynulost. A v ní má iPhone 17 mírně navrch.
Navrch má malý iPhone i z hlediska rámečků. Jejich minimalizace opravdu pokročila, a i když rámečky u pixelu nejsou krovíjak velké, rozdíl je jasně viditelný i pouhým okem.
Drobné rozdíly v proporcích displeje a šířce rámečků okolo něj mimochodem přináší už znatelné rozdíly v rozměrech. Smartphone od Applu je mírně kompaktnější. Míry jsou 149,6 × 71,5 × 8 mm, Pixel 10 má míry 152,8 × 72 × 8,6 mm.
V případě hmotnosti pak má iPhone ještě víc navrch: ta činí 177 gramů, zatímco Pixel 10 vykáže 204 gramů. V ruce už to je docela znát. Ne že by byl Pixel 10 těžký, ale iPhone je v porovnání s ním lehoučký.
Důvody pro výrazně odlišnou hmotnost přitom nemůžeme hledat v konstrukci telefonů. Ta je v podstatě shodná, oba přístroje vznikly podle velmi podobného receptu.
Rám jejich těla je tak hliníkový, plochý, a má dokonce i barvu, která odpovídá celkovému barevnému pojetí obou přístrojů. V obou případech má rám matnou povrchovou úpravu.
Záda v obou případech kryje tvrzené sklo. To je ovšem u Pixelu 10 tentokrát lesklé, zatímco iPhone 17 zachovává i tady matné provedení. To je praktičtější, ale lesklá záda Pixelu jsou zase výraznější. Obzvlášť v některých odstínech.
Důvody pro vyšší hmotnost smartphonu Pixel 10 tak musíme hledat jinde. Tím jedním je baterie. Ta má u iPhonu 17 kapacitu 3 692 mAh, zatímco Pixel má výrazně větší akumulátor s kapacitou 4 970 mAh.
Přitom rozdíl v kapacitě neznamená, že by iPhone ztrácel ve výdrži. Ta je u něj naopak podle nás o něco lepší, na druhou stranu den provozu vydrží oba telefony v pohodě. Oba přístroje se nabíjí přes USB-C a slibují svižné nabíjení (iPhone 17 50 % za 20 minut, Pixel 10 55 % za 30 minut). Bezdrátově zvládá Pixel 15 a iPhone 25 W.
Mimochodem, na záda obou telefonů jde připojit magnetické příslušenství: Apple tomu říká již roky MagSafe, u Googlu je to novinka, jmenuje se PixelSnap. Obě řešení jsou víceméně kompatibilní.
Druhým významným důvodem, proč je hmotnost kompaktních modelů rozdílná, jsou fotoaparáty. Pixel 10 má výrazně větší výstupek, ve kterém jsou zabudované. A také jsou tu fotoaparáty tři místo dvou u soupeře.
iPhone 17 má hlavní a širokoúhlý foťák, oba s rozlišením 48 megapixelů. Totéř rozlišení má i hlavní foťák Pixelu 10, širokoúhlý foťák si vystačí se 13 megapixely a je tu pětinásobný zoom s 10,8 megapixely.
Technika je v obou případech výtečná, iPhone má trochu lepší světelnost optiky i větší čip, Pixel kontruje větším rozsahem a celkově univerzálnějším pojetím foťáku. Snímky z iPhonu jsou trochu líbivější, dobře mu jde i makro, které v minulosti bylo slabinou.
Mimochodem, oba telefony při kouzlech s fotkami, ale třeba také při práci s AI spoléhají na vlastní procesory. Pixel 10 má Tensor G5, iPhone 17 pak Apple A19. Výkonově má Apple trochu navrch, Pixel ale nabídne lepší provázání výkonu s AI funkcemi, z nichž jich víc funguje i v našich končinách.
Apple i Google sází u svých smartphonů tradičně na trochu odlišné rozložení ovládacích prvků. iPhone má tlačítka pro regulaci hlasitosti a akční tlačítko vlevo.
Google má všechna tlačítka vpravo, jak je u androidích telefonů nejobvyklejší. Na pravém boku má iPhone 17 vypínací tlačítko a nově také tlačítko Camera Control pro pokročilé ovládání fotoaparátu.
Oba smartphony lákají uživatele na stejnou základní výrobcem doporučenou startovní cenu 22 990 korun. Apple za to nabídne 256 GB vnitřní paměti, Pixel 10 má standardně 128 GB a za větší porci je potřeba připlatit 2 500 korun. Apple má v tomto ohledu pádný argument. Ale Pixely zase častěji seženete v různých akcích, kdy vyjdou výhodněji. Aktuálně v rámci Black Friday Pixel 10 startuje na částce 18 990 Kč, verze s pamětí 256 GB pak na 21 490 Kč.
